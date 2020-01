Wydatki firm na IT. Rynek zapowiada wzrosty

urząd, umowa, spotkanie, ludzie, fot. rawpixel, pixabay

Wiele firm wciąż jest w trakcie przeprowadzania procesu cyfryzacji biznesu, a po wdrożeniu technologii opartych na chmurze i Big Data stoją one przed kolejnym dużym wyzwaniem, czyli wdrażaniem inteligentnych technologii. Chociaż nie są one jeszcze aż tak powszechne, to najwyraźniej wejdą w życie szybciej niż, na przykład, chmura. Pomimo niepewnych perspektyw gospodarczych budżety IT w nadchodzącym roku będą rosły. Prognozy na rok 2021 są również pozytywne, a jak pokazują wstępne wyniki badania trendów w dziedzinie IT to także wyraźny sygnał dla polskiego rynku IT.

Ogółem 63 procent firm w krajach niemieckojęzycznych zamierza zwiększyć swoje wydatki na IT (w roku poprzednim było to ok. 44 procent). Oczekuje się, że co czwarta organizacja zwiększy swój budżet o ponad 10 procent. Wzrosną również wydatki na digitalizację. W 2020 roku będą stanowić one nieco ponad jedną trzecią całkowitego budżetu na IT, a zatem wzrosną o prawie 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zwiększanie wydajności i zmniejszanie kosztów

Najważniejsze wymagania IT w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w nadchodzącym roku to:

dalsza, bardziej rozbudowa digitalizacja;

zwiększenie wydajności;

zmniejszenie kosztów;

opracowanie nowych, innowacyjnych produktów i usług IT.

Pomimo, że rozwój cyfryzacji pozostaje priorytetem numer jeden dla przedsiębiorstw, przyrost wydajności i redukcja kosztów zyskują na znaczeniu po raz pierwszy od 2016 roku.

- W wielu firmach cyfryzacja stała się częścią ich codziennej działalności, dlatego też uwaga kierownictwa skupia się na innych kwestiach informatycznych. Często obserwujemy taki rozwój sytuacji po fazach innowacji i eksperymentów. Zwyczajowo stosuje się również ponowną konsolidację w celu stworzenia możliwości finansowych dla dalszych innowacji - Dr Sven L. Roth, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych i technologicznych w Capgemini w Niemczech.

Wzrost wydatków na inteligentne technologie

Wydatki na inteligentne technologie, takie jak uczenie maszynowe, analiza predyktywna czy rozpoznawanie obrazów - rosną średnio z mniej niż 10 procent do około 14 procent całkowitego budżetu IT (w porównaniu rok do roku). Ogólnie jednak, temat ten jest tylko priorytetem dla mniej niż co dziesiątej badanej organizacji. Intensywnie w te obszary inwestują firmy z branży motoryzacyjnej, dostawcy usług logistycznych i dostawcy energii.

- W ubiegłym roku byliśmy zaskoczeni tym, jak wiele firm było już zaangażowanych w ten dość nowy obszar. Jednak obecne wyniki pokazują, że byli to pionierzy nowych zastosowań. Wykorzystanie inteligentnych technologii właściwie nie wzrasta wśród ogółu społeczeństwa - Thomas Heimann, dyrektor ds. architektury korporacyjnej w Capgemini i współautor badania dotyczącego trendów w branży IT.

Wpływ na polskie firmy

Jak wynika z opracowania IT/ICT Sector in Poland przygotowanego przez PARP, Niemcy są głównym odbiorcą eksportowanych przez naszych przedsiębiorców produktów IT. W 2017 roku ich łączna wartość wyniosła 2,6 mld EUR, to ponad ćwierć całości sprzedanych za granicę polskich produktów technologicznych. Prym wśród nich wiedzie sprzęt do automatyzacji przetwarzania danych (35,5%).

Tendencja wzrostowa polskiego eksportu oraz chęć zagranicznych partnerów biznesowych do zwiększania wydatków w tym obszarze, stanowią dużą szansę na dalszy rozwój rodzimych wytwórców i dostawców produktów oraz rozwiązań IT. Dlatego polscy przedsiębiorcy powinni uważnie śledzić rozwój rynków niemieckojęzycznych, które z racji na ich zainteresowanie nowymi technologiami oraz położenie geograficzne, są niezwykle atrakcyjnymi rynkami zbytu dla nich.

W 2018 roku łączna wartość wyeksportowanych polskich produktów IT osiągnęła historycznie wysoką wartość 10,7 mld EUR (o 6,3% więcej niż rok wcześniej). A rynek wciąż rośnie.

Chmura, Big Data i AI

W wymienionym wyżej raporcie, PARP wskazuje też, które usługi oraz produkty IT będą cieszyły się w najbliższej przyszłości największym zainteresowaniem. Uwaga rynku skupi się głównie na usługach opartych na chmurze. Wartość tego sektora powinna osiągnąć poziom 350 mld EUR w tym roku. Dużym zainteresowanie, choć mniejszym, cieszyć się będą też narzędzia służące gromadzeniu i przetwarzaniu Big Data. Łączna wartość obrotu nimi rośnie w tempie ok 10% rocznie i w 2027 r. osiągnie pułap 93 mld EUR. Trzecim ważnym obszarem rozwoju, którym należy się zainteresować, są rozwiązania oparte na inteligentnych technologiach. Według szacunków PwC przywołanych przez PARP, w 2030 będą one odpowiedzialne za 45% zysków generowanych przez światową gospodarkę.