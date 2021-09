Cyfryzacja biznesu przyspiesza, a pracownicy nie zawsze nadążają za zmianami

Z najnowszego raportu Appen (2021) wynika, że rośnie liczba firm, które przeznaczają budżety na rozwój projektów związanych ze sztuczną inteligencją - w latach 2020-2021 ich liczba wzrosła o prawie 80%. Trend ten można było zaobserwować zwłaszcza w największych firmach, ale nie omija on również małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem dynamiczny wzrost zainteresowania biznesu sztuczną inteligencją jest niewspółmiernie szybszy od pojawiania się pracowników posiadających niezbędne kompetencje, aby sprostać rozwojowi organizacji cyfrowej. Wyraźnie zauważa się, że pracownicy nie nadążają za zmianami technologicznymi oraz nie rozumieją kierunków rozwoju organizacji zgodnie z paradygmatem 4.0.

Według raportu Appen głównym celem wykorzystania sztucznej inteligencji w firmach w 2020 roku było odpowiednio: wsparcie wewnętrznych operacji IT (62%), zwiększenie transparentności danych korporacyjnych (55%), poprawa produktywności i efektywności wewnętrznych procesów biznesowych (54%), pomoc w badaniach i rozwoju nowych produktów (49%), wsparcie produkcji/operacji produkcyjnych (48%), rozwój aplikacji produkcyjnych (45%), obniżenie kosztów działalności (45%), wbudowanie sztucznej inteligencji w produkty lub usługi oferowane na rynku (43%). Co ciekawe, tylko 4% badanych w raporcie firm zadeklarowało, że znajduje się w początkowej fazie rozwoju sztucznej inteligencji.

- Widoczny jest problem ze znalezieniem pracowników odpowiednio przygotowanych do pracy w „cyfrowym” przedsiębiorstwie. Jest to tendencja mająca miejsce nie tylko na polskim, ale także na zagranicznym rynku pracy. Wśród pracowników panuje powszechne przekonanie, że aby znaleźć atrakcyjne zatrudnienie na rynku cyfrowym, należy posiadać umiejętności matematyczno-informatyczne. Jest to jeden z największych mitów, który skutecznie odstrasza osoby, które idealnie sprawdziłyby się firmie doświadczającej transformacji cyfrowej – podkreśla dr Artur Modliński z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.