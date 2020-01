Wypożyczenie choinki na święta. Internauci zdecydują, gdzie ponownie posadzić drzewka

W wyniku 3. edycji akcji „Wypożyczalnia choinek Volvo” w 2019 roku zachęciliśmy ponad tysiąc Polaków do zmiany nawyku świątecznego, wypożyczenia choinki i spędzania świąt w ekologiczny sposób. Kolejnym krokiem jest zasadzenie lasu. Od 10 stycznia internauci mogą głosować, w którym z trzech wskazanych miejsc pojawi się las.

Marka Volvo zachęcona sukcesem poprzednich edycji „Wypożyczalni choinek”, w 2019 roku zwiększyła pulę drzewek do wypożyczenia i przeznaczyła na akcję 1200 świerków pospolitych. Można je było odebrać za bezzwrotną kaucją z 27 Autoryzowanych Salonów Volvo w całej Polsce. Po świętach drzewka wracają do salonów, a stamtąd - po przejściu kwarantanny - zostaną ponownie zasadzone, aby ponownie oczekiwać na wypożyczenie podczas następnych świąt.

W ramach ubiegłorocznej „Wypożyczalni” Volvo posadziło w lesie prywatnym na terenie Nadleśnictwa Cewice na Kaszubach ponad 7 tys. drzew, które rosną na powierzchni ponad 1 hektara. W tym roku, za każdą wypożyczoną choinkę marka zobowiązuje się posadzić 10 mieszanych drzew – zarówno iglastych, jak i liściastych.

Po konsultacjach z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych, który jest partnerem „Wypożyczalni choinek” obok Ambasady Szwecji i Klubu Gaja, wybrane zostały trzy regiony kraju, w których możliwe będzie zasadzenie lasu:

O tym, gdzie finalnie pojawi się nowy las, mają zdecydować internauci. Volvo chcąc jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie wszystkich osób, którym bliska jest ochrona natury, na stronie www.choinkavolvo.pl umożliwia wybór obszaru, gdzie będą posadzone drzewka. Głosowanie rozpocznie się 10 stycznia i potrwa 7 dni.

- Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli decyzję o wypożyczeniu z naszych salonów świątecznej choinki, a przy okazji zapraszam do wyboru miejsca, gdzie ma pojawić się las zasadzony przez nas w ramach podjętego zobowiązania. Ekologia jest da nas ważna, ale równie ważne jest dla nas zachęcenie innych do dbania o środowisko naturalne. Zasadzimy dziesięć razy więcej drzew niż wypożyczyliśmy w doniczkach. Teraz internauci zdecydują, który z obszarów zostanie zalesiony. Mam nadzieję, że internauci zaangażują się w tę „zabawę”, a my dzięki temu zwrócimy ich uwagę na konieczność zapobiegania wycinaniu drzew i ochrony natury - powiedział Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.