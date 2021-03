Afiliacja i sieci afiliacyjne oraz programy partnerskie w 2021 roku. Sprawdź, jak zwiększać sprzedaż w internecie [RAPORT]

Afiliacja, sieci afiliacyjne i programy partnerskie

Chcesz skutecznie sprzedawać produkty lub usługi w internecie. A może prowadzisz bloga, kanał na YouTube'ie lub profil w mediach społecznościowych i chcesz zarabiać na ich polecaniu? Skorzystaj z sieci afiliacyjnych i programów partnerskich. Pomoże ci w tym najnowszy raport Interaktywnie.com pt.: "Sieci afiliacyjne i programy partnerskie 2021".





Marketing afiliacyjny to jeden z najskuteczniejszych przepisów na sukces sprzedażowy w internecie

Wstęp do raportu a afiliacji





Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com



Pandemia szaleje. Lockdow goni lockdow. Wszystko na to wskazuje, że tradycyjny handel nieprędko wróci w pełni do sklepów stacjonarnych. Rośnie więc rynek e-commerce i także Polacy pokochali zakupy w sieci - w roku 2021 wydadzą na nie prawdopodobnie aż 120 mld złotych.

Chcecie, aby kupowali Wasze produkty? Skorzystajcie z sieci afiliacyjnych i programów partnerskich. Inni będą je sprzedawać w Waszym imieniu - blogerzy, influencerzy, wydawcy portali czekają zazwyczaj tylko na prowizję.W afiliacji sprzedawca przerzuca odpowiedzialność za efekt działań marketingowych na swojego partnera biznesowego. Zarówno dla dużych firm, jak i najmniejszych sprzedawców, a nawet dla tych, którzy dopiero debiutują w e-commerce, to prawdziwa gratka.Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.

Jak marketing afiliacyjny, sieci afiliacyjne i programy partnerskie wspomagają sprzedaż w sieci?



Marketing afiliacyjny, którego historia sięga ponad dwóch dekad, zaliczył kilka wizerunkowych wpadek, ale - jak dotąd - wciąż uważany jest za kanał promocyjny, który właściwie wykorzystany może wydatnie wspomóc zwiększanie sprzedaży. Jak więc go wykorzystać?



Narodziny marketingu afiliacyjnego sięgają początków Amazona, kiedy ten był tylko księgarnią. Jego zasadnicza koncepcja niewiele się jednak od tego czasu zmieniła. Nadal jest on alternatywą dla tradycyjnych działań marketingowych, która umożliwia sprzedawcom produktów lub wydawcom docierać do szerszej publiczności za pośrednictwem osób trzecich i rozliczać się z nimi w modelu efektywnościowym.





Sieci afiliacyjne i programy partnerskie wczoraj i dziś



W pierwszych latach marketing afiliacyjny okazał się doskonałym sposobem na przyspieszenie raczkującego wtedy e-commerce'u, ale - w miarę jak możliwości rosły, a nie szły za nimi regulacje - pojawiały się wątpliwe, wprowadzające konsumentów w błąd, praktyki mające na celu zwiększenie sprzedaży za wszelką ceną. Trudno jednak nie zauważyć, że w tamtych latach internet ogólnie był dość dziką przestrzenią, w której jeśli coś nie było wprost zabronione, to było dozwolone. Prze ostatnie lata ednak zmieniło się wszystko, a najbardziej chyba e-commerce, który dzisiaj - po wprowadzeniu szeregu prokonsumenckich regulacji prawnych - masowo zyskuje zaufanie coraz większej rzeszy, nie tylko "cyfrowych tubylców", ale też reprezentantów starszych pokoleń.



Dzisiaj marketing afiliacyjny jest niemal wszechobecny i sięgają po niego zarówno ogromne biznesy, jak i mali sprzedawcy. I nic dziwnego, nadal pozwala właścicielom produktów na lewarowanie własnej sprzedaży przez współpracę z partnerami posiadającymi podstawową wiedzę na temat branży. Co ważne, afiliacji nie trzeba traktować w kategoriach "wszystko albo nic". Można zacząć skromnie, ograniczając działania afiliacyjne do jednej konkretnej oferty i zobaczyć, jak działa.







Marketing afiliacyjny w sieciach jako proces biznesowy



Marketing afiliacyjny to ni mniej, ni więcej tylko proces, w którym podmiot partnerski w zamian za prowizję sprzedaje produkty lub usługi stworzone i sprzedawane przez daną markę. Partner zarabia na każdej - wspólnie ustalonej - konwersji, a marki śledzą postępy za pomocą narzędzi traktujących.



Schemat wygląda więc prosto: partner marki publikuje reklamę np. na swoim blogu lub na profilach w mediach społecznościowych; konsument klika zawarty w niej link i przekierowywany jest do sklepu internetowego, w którym może dokonać zakupu. Taka transakcja rejestrowana jest jako sprzedaż pochodząca z danego linka i przypisywana danemu podmiotowi, który otrzymuje prowizję.



Afiliacja wykorzystuje indywidualne talenty do tworzenia kampanii, jest więc tak skuteczna, jak skuteczni są partnerzy zaangażowani w promowanie danego produktu. Kim więc oni są?



Partner jest najczęściej twórcą treści aktywnym w wielu kanałach, a jego najważniejszym atutem jest związek z daną niszą na rynku. Marka - dzięki temu - ma szansę wykorzystać markę osobistą wydawcy do nawiązania relacji z nowymi konsumentami na rynkach, które z natury bywają odporne na tradycyjne zabiegi marketingowe.



Jakie kanały dotarcia wybrać w marketingu afiliacyjnym?



Partnerzy, jako że to oni najlepiej znają swoich odbiorców, mają pełną swobodę wyboru platformy lub kanału, na którym koncentrują swoje aktywności. Nie muszą też ograniczać się do jednego.







Najbardziej typowe w marketingu afiliacyjnym są:



• social media



Influencerzy, którzy swoją obecność w mediach społecznościowych przekuli w biznes, to dzisiaj absolutna podstawa skutecznej afiliacji. Jeśli produkt wpisuje się naturalnie w ich działania, zwykle bardzo łatwo jest im przekonać obserwujących do dokonania zakupu. Odbiorcy często na to czekają, bo ich sieciowe poczynania oglądają również dlatego, by czerpać lifestyle'owe inspiracje.



• blogi



Blogi, przynajmniej te w formie pisemnej, mogą wydawać się przeżytkiem w świecie zdominowanym przez media społecznościowe i wideo, ale prawda jest taka, że własna domena to wciąż centrum aktywności dla wielu twórców. Zwłaszcza ci, którzy pozycję zdobywali w czasach przed społecznościowych, cenią sobie zasięgi generowane przez SEO i dbają o to, by ich treści wciąż były atrakcyjne dla odbiorców. I nie warto ich lekceważyć, zwłaszcza, że większość blogerów, którzy zaczynali w bardziej "tradycyjnych" czasach ewoluowało i zdążyło zbudować prawdziwe imperia, które często zmieniły się już w pełnoprawne serwisy - obejmuję wiele innych pól.





• podcasty



Trudno o nich nie wspomnieć, bo to hit ostatnich lat. Wartość globalnego rynku podcastów została wyceniona na 9,28 miliarda USD w 2019 r. i oczekuje się, że wzrośnie od 2020 do 2027 r. o 27,5%



Podcasty, również dzięki staraniom Spotify, faktycznie zyskują masową popularność, także w Polsce, ale - jak mówiła na łamach interaktywnie.com Marta Niemira - mimo niewątpliwego marketingowego potencjału podcastów, jeszcze rok temu wiele marek nie bardzo wiedziało, jak je wykorzystać.



- W podcaście prowadzący nie uzyska zamierzonego efektu, jeśli w 30 sekund opowie o tym, że samoloty konkretnego producenta są bezpieczne, szybkie, oszczędne, a na dodatek właśnie są w promocji - zwracała uwagę ekspertka.



• wideo



Czy w 2021 trzeba jeszcze przypominać o wideo? Zważywszy na astronomiczne zarobki osiągane przez gwiazdy tego rodzaju mediów - bo tak już wypada mówić o niektórych wlogerach - niekoniecznie. YouTube, bo to właśnie ta platforma wiedzie prym w świecie internetowego wideo, daje niemal nieograniczone możliwości zarówno współpracy z influencerami, jak i emitowania tradycyjnych kampanii reklamowych.



• newslettery



O skuteczności e-mail marketingu dyskutuje się od dawna i - mimo że nie jest to najbardziej trendy kanał marketingowy - wciąż przoduje jeśli chodzi o ROI, a co ważniejsze - w ostatnich czasach zyskuje na popularności.



Potencjał biuletynów potwierdził Twitter, który - w poszukiwaniu kolejnych strumieni przychodów - przejął platformę Revue.



- Ostatnie przejęcie platformy Revue (wcześniej nabycie firm działających w branży audiowizualnej), umożliwiającej redagowanie dłuższych przekazów i budowanie oraz utrzymywanie relacji z subskrybentami, to zdecydowany krok, który docelowo wspierał będzie rozbudowanie możliwości monetyzacji działań twórców, a także dobrze wpisuje się w rynkowe trendy (podcasty, videocasty, newslettery) - tak o transakcji mówił w Interaktywnie.com dr Krzysztof Kuźmicz, medioznawca z Akademii Leona Koźmińskiego.









Jak zwiększyć szanse na sprzedaż poprzez marketing afiliacyjny i współpracę z sieciami afiliacyjnymi?



Dobry kontakt z odbiorcami jest podstawą sukcesu w afiliacji, dlatego nie warto - w imię zwiększania zysków - polecać produktu, co do którego nie jesteśmy przekonani. Lepiej skupić się na współpracy z markami, którym ufamy, tak by nie stracić zaufania publiczności. Bądź co bądź to ono jest podstawą sukcesu w afiliacji.



Z tego samego powodu warto również stawiać na jakość, a nie na ilość. I nie chodzi o to, by reklamować 1-2 produkty, ale o to, by wszystkie - bez względu na to, ile ich będzie - wpisywały się w tematykę poruszaną w na blogu, i miały szansę zyskać właściwą ekspozycję.



Twórcy, by pozostać na czasie, muszą nieustannie śledzić poczynania odbiorców i dawać im to, czego oczekują, bez tandetnego jednak schlebiania masom. I tu płynnie można przejść do kolejnego punktu, który każe łączyć ze sobą działania w różnych kanałach.



Tak jak zaznaczyliśmy poprzednio, dzisiaj, koncentracja na jednym - bez względu na to, czy mówimy o blogu czy profilu na Instagramie - to za mało, by mieć nadzieję na sukces w afiliacji. Twórca musi być tam, gdzie jego odbiorcy, a uwaga większości z nich jest już silnie podzielona między różne platformy i to, że najwięcej czasu poświęcają np. Instagramowi, nie znaczy, że nie wpadają na YouTube i odwrotnie.

Afiliacja czyli, jak sprzedawać produkty i usługi przez sieci afiliacyjne i programy partnerskie?





Programy i sieci afiliacyjne umożliwiają promocję produktów lub usług równolegle w wielu, często bardzo zróżnicowanych, kanałach marketingowych, bez ponoszenia wydatków na emisję reklam "z góry". To partnerzy bezpośrednio odpowiadają za dotarcie do tych odbiorców, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani zakupem, a potem również za skłonienie ich do konwersji. To więc system, wydawałoby się, skrojony idealnie na czas pandemii.



Tak samo jak w przypadku całego rynku e-commerce, jej pozytywne efekty będą widoczne raczej w dłuższej perspektywie. Niektóre branże zostały bowiem poważnie spustoszone, podczas gdy inne odnotowały ogromne wzrosty. W sprzedaży internetowej w górę poszybowały na przykład takie kategorie produktów jak: zdrowie, rozrywka, suplementy, środki medyczne. Natomiast odzież, która dotychczas wiodła prym w sprzedaży w sieci, zanurkowała. Mimo że z czasem sytuacja się zapewne unormuje, twórcy treści musieli nauczyć się elastyczności.





Do jakich zasad warto więc się stosować w afiliacji w tych trudnych czasach?



Sukces w marketingu afiliacyjnym jest zależny od osobistej relacji z odbiorcami o bardzo konkretnych, często niszowych zainteresowaniach. Pozwala ona dostosować kampanie afiliacyjne do wymagań odbiorców, zwiększając prawdopodobieństwo konwersji, a w dłuższej perspektywie umożliwia również budowanie pozycji eksperta w danej dziedzinie. Ta rola pozwala z kolei na promowanie wąskiej gamy produktów, zamiast czasochłonnego skakania od jednego do drugiego produktu. Warto wię upewnić się, że twoje kampanie koncentrują się wokół naprawdę wartościowych produktów, które rezonują z twoją grupą docelową.



No właśnie… By wiedzieć, co tak naprawdę z nią rezonuje, trzeba naprawdę zaangażować się w podtrzymywanie kontaktów z odbiorcami, zbierać informacje o nich i wysyłać im spersonalizowane wiadomości w celu utrzymania ich lojalności. Następnie można ją - jakkolwiek by to nie brzmiało - zmonetyzować.

Jeśli bowiem zdobędziesz zaufanie odbiorców, będą oni oczekiwali od Ciebie spersonalizowanych rekomendacji na temat produktów. Wybieraj jednak mądrze, tak by promowane produkty nie kolidowały z promowanym przez ciebie wizerunkiem, bo to właśnie on sprzedaje, bez względu na kanał promocyjny, w którym do sprzedaży dochodzi. W tym aspekcie warto zresztą porzucić monogamię i działać na wielu polach marketingowych, testując różne strategie, aby zobaczyć, która najbardziej pasuje odbiorcom.



Celem jest zawsze dokonanie transakcji, ale reklamodawca może płacić także np. za wypełnienie formularza czy kliknięcie w baner. I tutaj warto na chwilę przystanąć, bo zarówno stawki, jak i modele rozliczeń a nawet sposób wypłaty, mogą się bardzo różnić w zależności od sieci, a nawet wybranych modeli. Ich wybór zależy bowiem od efektów, na jakich zależy reklamodawcy. Kampanie związane z e-commerce najczęściej rozliczane są w modelu CPS (cost per sale), CPL (cost per lead) z kolei często stosowany jest w branży finansowej.





Przedstawiamy listę najpopularniejszych modeli rozliczeniowych stosowanych w sieciach afiliacyjnych



● Za kliknięcie (Per click)



W tym modelu głównym celem partnera jest przekierowanie konsumentów ze swojej witryny lub kanału społecznościowego do witryny marki. Jest opłacany za "dowiezienie" ruchu na stronę.



● Za lead (Per lead)



System pay-per-lead może wydawać się skomplikowany, ale chodzi tutaj chodzi o to, by partner przyniósł marce jak największą liczbę potencjalnych klientów, w postaci np. zapisów do newslettera, pozostawionych danych kontaktowych lub utworzonych kont.



● Na sprzedaż (Per sale)



Płatność za sprzedaż jest najbardziej standardową formą marketingu afiliacyjnego. W tym modelu marka płaci partnerowi klasyczną prowizję, zwykle wyrażoną w procentach od ceny produktu.







Wybór modelu rozliczeniowego w sieciach afiliacyjnych



Wybór modelu rozliczeniowego nie jest łatwy, co zrozumiałe. Reklamodawcy zazwyczaj chcą się rozliczać za sprzedaż. W internecie model atrybucji w oparciu o ostatnie kliknięcie (tzw. last click) jest coraz bardziej przestarzały.



Klient, zanim podejmie decyzję o zakupie, kluczy i krąży wokół tematu, często nawet - jeśli produkt jest drogi - miesiącami. Przypisywanie ostatniemu punktowi styku największego znaczenia w generowaniu zysku mocno więc fałszuje obraz, krzywdząc tych wydawców, którzy skutecznie skłaniali klienta do pokonywaniu kolejnych etapów na swojej zakupowej ścieżce.

Wielokanałowe modele atrybucji są wciąż jednak dość rzadkie. Wymagają bowiem gromadzenia kompletnych danych na temat ścieżek konwersji, a to wciąż dla części wydawców jest dość kłopotliwe. Wydaje się jednak, że tylko w oparciu o sposób, który uwzględnia zróżnicowane modele atrybucji, można skutecznie zarządzać budżetem tak, aby największe stawki wędrowały do najcenniejszych partnerów.





Jak wybrać program partnerski lub sieć afiliacyjną?



Przede wszystkim, nie można kierować się wyłącznie wysokością oferowanej prowizji, trzeba jeszcze zestawić ją z możliwymi do osiągnięciami obrotami. Sprzedając np. zaawansowane rozwiązania technologiczne, rzeczywiście można sporo zarobić, ale trzeba liczyć się z tym, że liczba zainteresowanych tych produktem będzie mocno ograniczona i na efekt skali trudno będzie liczyć. I odwrotnie. Programy partnerskie o dużym wolumenie obrotów zwykle, oferują niskie wypłaty. Ich zaletą jest jednak szeroka gama produktów, które można sprzedawać.



O decyzji, do jakiego programu przystąpić, trzeba zdecydować w oparciu o - i tu wracamy do początku - niszę, w jakiej działamy. Jeśli czujesz się mocny w eksperckich tematach biznesowych, pierwszy model wydaje się naturalny, i na odwrót - jeśli twoim żywiołem jest Instagram i jak ryba w wodzie pływasz w tematach lifestylowych, bramka numer dwa to lepsza opcja.



Bo w zasadzie zawsze chodzi o content. Bez wartościowych treści, do których wartościowe linki będą pasowały naturalnie, nie ma mowy o sukcesie w afiliacji. Treści powinny odzwierciedlać zainteresowania grupy docelowej i dostarczać konkretnej wartości. Ich forma to już sprawa drugorzędna, choć trudno polemizować ze stwierdzeniem, że trzeba zadbać o to, by była atrakcyjna i - najlepiej - zróżnicowana.



Oczywiście trzeba też zadbać o akwizycję użytkowników. Najlepsze nawet treści nie wypromują się same. Warto więc - obok stałych i konsekwentnych działań SEO i np. e-mail marketingowych - zainwestować równolegle w działania np. w mediach społecznościowych lub reklamy PPC.









Afiliacja a bezpośrednia odpowiedzialność za sprzedaż leży po stronie wydawcy



Ale czy sieci, którym też przecież zależy na finalnym efekcie, nie pomagają afiliantom w żaden sposób? To już zależy od konkretnego podmiotu i trzeba przyznać, że bywa z tym różnie. Typowo, reklamodawcy udostępniają wydawcom, oprócz standardowych linków afiliacyjnych, widżety produktowe, banery i pliki xml, nie są to więc narzędzia, które automatycznie cokolwiek za nas załatwią. Nie obejdzie się więc bez wykorzystania danych, które podpowiedzą nam, czego oczekują nasi odbiorcy.

Z Google Analytics dowiemy się, czy i ile osób odwiedza stronę internetową, skąd pochodzą użytkownicy i z jakich urządzeń korzystają, a także, jakie strony odwiedzają zanim trafią na naszą.



Z kolei przy pomocy map takich jak HotJar ustalimy, jak poruszają się po naszej stronie. A to i tak tylko początek skutecznej sprzedaży afiliacyjnej. Warto zagłębić się również w dashboardy narzędzi analitycznych, udostępnianych przez media społecznościowe czy e-mail marketingowe, by nie rozpatrywać danych w wyizolowanych silosach.



Im więcej informacji zdobędziemy, tym pełniejszy obraz naszego czytelnika zbudujemy, a to z kolei pozwoli nam skuteczniej docierać do niego z komunikatem.