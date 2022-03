Marketing i sieci afiliacyjne 2022 r. Jak pozyskiwać klientów i jak zarabiać? [Ebook z raportem]

Sieci afiliacyjne

Prezentujemy najnowszą edycję raportu Interaktywnie.com o sieciach afiliacyjnych. Znajdziesz w niej zarówno dane rynkowe, jak i porady dla reklamodawców oraz wydawców. Chcesz zwiększyć sprzedaż w sieci - to opracowanie jest dla Ciebie. Chcesz zarabiać jako bloger czy influencer, również pobierz nasz ebook.

Wstęp do raportu o sieciach afiliacyjnych

Dlaczego warto spróbować marketingu afiliacyjnego?

Wartość rynku marketingu afiliacyjnego w USA w 2021 roku wyniosła

7,4 mld dolarów, a prognozy na 2022 rok są jeszcze śmielsze - wydatki na taką formę promocji mogą sięgnąć nawet 8,2 mld dolarów.

Ryzyko biznesowe jest przy tym niewielkie - trzeba po prostu podzielić się zyskiem z siecią afiliacyjną oraz z wydawcą, który promować będzie produkty czy usługi naszej firmy. W dobie mody na kampanie tworzone wraz z influencerami, warto więc zastanowić się i nad marketingiem afiliacyjnym, bo przecież głównymi graczami są na tym rynku właśnie youtuberzy, tiktokerzy, instagramerzy i facebookowcy. Dobrze wiedzą to firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem. Polecam zapoznanie się z ich ofertą: Awin, Circlewise, MyLead, NuOrder, TBMS. Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Marketing i sieci afiliacyjne, programy partnerskie - jak wspomagają sprzedaż w sieci?





Marketing afiliacyjny - czyli działania, w których podmiot partnerski poprzez specjalną sieć, w zamian za prowizję sprzedaje produkty lub usługi stworzone przez daną markę - to wciąż jednej z najpopularniejszych kanałów wsparcia sprzedaży internetowej. Jak to działa? Które firmy powinny rozważyć taki model sprzedaży w sieci? Którzy influencerzy zarabiają w taki sposób najwięcej? Wyjaśniamy.



Partner zrzeszony w sieci afiliacyjnej zarabia na każdej, ustalonej konwersji. Marki śledzą postępy sprzedawców za pomocą narzędzi trackujących. Zasady są więc proste: partner (wydawca/influencer) emituje reklamę na przykład na swoim blogu albo w swoich profilach społecznościowych. Gdy konsument klika w link reklamowy, jest przekierowywany do sklepu internetowego, w którym może dokonać zakupu. Transakcja jest odnotowywana i przypisywana do wydawcy, który w zamian otrzymuje prowizję.

Afiliacja wykorzystuje więc zasięgi i społeczność zgromadzoną przez indywidualnych twórców do zwiększania sprzedaży. Jeśli zasięg jest spory, a społeczność lojalna, współpraca może być ekstremalnie skuteczna, ale wsparcie marki jest niezastąpione.



Bez precyzyjnego zdefiniowania celów i kluczowych metryk sukcesu kampanii marki ryzykują to, że wyrzucą pieniądze w błoto albo zniechęcą influencerów niewłaściwym podejściem. Zarówno reklamodawca, jak i wydawca muszą więc być świadomi, jakie mają cele, ale nie mogą to być tzw. vanity metrics (tzw. wskaźniki próżności) tylko takie, które realnie wpływają na biznes. Partner jest bowiem najczęściej twórcą treści, którego aktywność nie ogranicza się do jednego kanału. Tak więc nie tylko zasięg jest gwarantem udanej współpracy, a jego związek z daną niszą na rynku. Marka dzięki organicznemu wejściu w tę właśnie niszę może nawiązać relację z konsumentami na rynkach, które z natury bywają odporne na tradycyjne zabiegi marketingowe.



Tym samym marketing afiliacyjny wydaje się kanałem promocyjnym, który gwarantuje bardzo rozsądny stosunek jakości do ceny, ponieważ płaci się tylko za wyniki. Co więcej, w połączeniu z działaniami PR-owymi i marketingiem w mediach społecznościowych, afiliacja może okazać się idealnym dopełnieniem działań wizerunkowych.





Jak działa marketing afiliacyjny?



Marketing afiliacyjny, to model działań promocyjnych, w którym tzw. partnerzy przekonują swoich odbiorców do zakupu nie swoich produktów. Marki zapewniają im unikalny adres URL lub kod promocyjny, który pozwala przyporządkować każdą transakcję odpowiedniemu podmiotowi promującemu sprzedaż. Partner promuje produkty za pośrednictwem dowolnych kanałów: bloga, YouTube'a, konkursów, wydarzeń etc. Robi to tak, aby zwiększyć szansę na zakup, a tym samym pozyskać prowizję. Większość marek oferuje procent od całkowitej sprzedaży partnerowi, a stawki wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.





Dlaczego warto zainwestować w marketing afiliacyjny?



Marketing afiliacyjny jest prostym i tanim sposobem na zwiększenie sprzedaży.

W odróżnieniu od reklam PPC nie wymaga inwestycji "z góry" i nie jest obarczony ryzykiem zmarnowania budżetu w przypadku źle zdefiniowanych kampanii. Wszystko czego potrzeba by zacząć, to produkt oraz grupa partnerów z zaangażowaną społecznością oraz chęć wypłaty przyzwoitej prowizji, która zachęci do aktywnych działań promocyjnych. W razie potrzeby można dodawać większą liczbę partnerów do programu, by zwiększyć skalę sprzedaży lub wejść na nowe rynki - a wszystko to, przy minimalnym nakładzie pracy i środków.



Afiliacja to jednak przede wszystkim analityka. Przy większości strategii marketingowych, również w digitalu, trudno precyzyjnie określić atrybucję, a tym samym ROI. Marketing afiliacyjny jest teoretycznie bardzo łatwy do trackowania: każdy partner ma unikalny kod lub adres URL, więc dokładnie wiadomo, którzy partnerzy uzyskują wyniki.





Jak rozliczać się z partnerem marketingu afiliacyjnego?



● Pay per sale (płatność za sprzedaż), powszechny model wypłat dla e-commerce'ów.

● Pay per action (płatność za akcję), czyli prowizja za konkretną akcję, stosowana do różnych ofert: zapisanie się do newslettera, kliknięcie, prośba o kontakt, przesłanie formularza itp.

● Pay per install (płatność za instalację), jej celem Twoich treści jest promowanie aplikacji mobilnych i oprogramowania.

● Pay per lead (płatność za lead), prowizja jest wypłacana za każdym razem, gdy ktoś się na coś zarejestruje.

● Pay per click, czyli płatność za każde kliknięcie w link partnerski.





Większość programów rozlicza się z partnerami według modelu atrybucji tzw. last click, czyli ostatniego kliknięcia, co oznacza, że partner, który otrzyma ostatnie kliknięcie przed zakupem, otrzymuje 100% prowizji. Nie jest to jednak model idealny, bo konwersja zwykle poprzedzona jest wieloma etapami i trudno jednoznacznie przyznać zasługi jednemu z nich, więc pojawiają się programy, które wdrażają unowocześnienia w tym zakresie.





Jak zarabiać na marketingu afiliacyjnym?



Dla afilianta zyski z marketingu afiliacyjnego mogą z czasem stać się formą pasywnego dochodu, ale sukces nie przychodzi od razu. By na afiliacji zarabiać cokolwiek, trzeba zgromadzić wokół siebie lojalną społeczność, a następnie tego nie zepsuć nachalną reklamą. Fani, którzy kupili produkty czy usługi marki polecanej przez danego twórcę będą je u niego nadal kupować, ale aby tak się stało trzeba dbać o zaufanie.



Zaufanie jest bowiem kluczowym czynnikiem sukcesu w afiliacji. Recenzje muszą być szczere, obiektywne, merytorycznie poprawne, a tutoriale pomocne. Nie warto bowiem dla krótkoterminowych zysków polecać byle jakich produktów, bo zwłaszcza dzisiaj, kiedy internetowa społeczność jest wyczulona na influencerskie kłamstwa, prawda szybko wychodzi na jaw i odbija się rykoszetem. A raz utracone zaufanie jest nie do odbudowania.



By faktycznie zyskać autorytet w oczach fanów, warto więc skupić się na jednym temacie i wokół niego budować markę. Wtedy, nawet jeśli społeczność jest niewielka, prawdopodobieństwo, że dokonana zostanie konwersje jest duże. Z tego samego powodu warto również stawiać na jakość, a nie na ilość tak, by wszystkie produkty, bez względu na to, ile ich będzie, wpisywały się w tematykę poruszaną w na blogu i miały szansę zyskać właściwą ekspozycję.





W jakich kanałach mogą działać marketingowi afilianci?



Dzisiaj, kiedy uwaga odbiorców jest tak bardzo rozproszona, twórca nie może koncentrować się wyłącznie na jednym kanale. Musi być tam, gdzie są jego odbiorcy, a oni najczęściej są wszędzie. A więc to, że najwięcej czasu poświęcają np. Instagramowi, nie znaczy, że nie wpadają na YouTube'a i odwrotnie.



Do najpopularniejszych wciąż jednak należą:



- blogi / serwisy blogowe



Dzisiaj nie są to strony w domenie .wordpress.com, aktualizowane od czasu do czasu, ale pełnoprawne serwisy, nierzadko z całym zapleczem redakcyjnym, które stanowią centrum aktywności dla wielu twórców. Generują zasięgi, budują pozycję w wyszukiwarce i pozycjonują markę, dlatego nie warto ich lekceważyć, nawet jeśli w świecie social mediów i teledyskowego video wydają się przeżytkiem.



- media społecznościowe



Influencer marketing, który zrodził się właśnie w mediach społecznościowych, dobitnie przekonuje o wartości tego kanału, jeśli kogokolwiek trzeba jeszcze przekonywać do potrzeby inwestowania w taką promocję. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że termin "media społecznościowe" wymaga każdorazowego doprecyzowania, bo inaczej wyglądają działania na YouTube, inaczej na Facebooku, a jeszcze inaczej na LinkedIn. I marki powinny to wiedzieć.



- podcasty



Materiały audio to wciąż jeszcze dla wielu marketerów nowinka. Działania Spotify nie pozostawiają jednak wątpliwości, że to nowinka z potencjałem na dobry marketing. Wartość globalnego rynku podcastów została wyceniona na 9,28 miliarda dolarów już w 2019 r. i oczekuje się, że będzie rosnąć przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 27,5% od 2020 do 2027 r.



- newslettery



Skuteczności e-mail marketingu jest niepodważalna, ale ostatnio również płatne platformy newsletterowe zyskują na znaczeniu. Platformy takie jak Substack czy Revue umożliwiające redagowanie dłuższych przekazów, budowanie oraz utrzymywanie relacji z subskrybentami, coraz częściej stają się dla dziennikarzy i marketerów kanałem komunikacji ze społecznością.