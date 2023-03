Marketing afiliacyjny i programy partnerskie

Przedstawiamy nowy ebook z raportem o marketingu afiliacyjnym, programach partnerskich i lead generation. Znajdziecie w nim mnóstwo danych rynkowych, a także porad dotyczących zarówno tego, jak się reklamować przez afiliację, ale także jak będąc wydawcą internetowym czy influencerem zarabiać.

Pobierz ebook z raportem o marketingu afiliacyjnym

Wstęp do ebooka z raportem o marketingu afiliacyjnym i programach partnerskich

Czy warto postawić na marketing afiliacyjny?

Odpowiem szybko, krótko i na temat: warto! I to zarówno, jeśli jesteś sprzedawcą, jak i wydawcą czy influencerem.

Spójrzcie tylko na te dane: wartość amerykańskiego rynku marketingu afiliacyjnego wzrosła z 6,2 mld dolarów w 2018 roku do 9,1 mld dolarów w 2021 roku, co znacznie przewyższało prognozy z 2016 r.

Sam marketing afiliacyjny też się zmienił. W poprzednich latach pieniądze płynęły głównie do wielkich wydawców kuszących ogromnymi zasięgami ich portali, bo w nich marketerzy dopatrywali się najwyższej skuteczności. Teraz marki coraz częściej stawiają na szukanie partnerów wśród niszowych twórców, którzy może i nie mają wielkich zasięgów, ale w swojej grupie docelowej cieszą się dużym autorytetem, co z kolei się przekłada na wysokie współczynniki konwersji. A o to przecież wszystkim chodzi.

Dobrze to wiedzą firmy, które postanowiły się zaprezentować w tym ebooku z raportem: Awin, ComperiaLead.pl, Convertiser, NutriProfits Polska, TBMS.

Polecam zapoznanie się z wiedzą ich ekspertów oraz z ofertą.

Życzę przyjemnej lektury i szybkiego pomnażania zysków przez marketing afiliacyjny. Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com





Kto czerpie zyski z marketingu afiliacyjnego, komu on się opłaca? Dane o rynku w Polsce i za granicą



Ponad 17 mld dolarów wart jest rynek marketingu afiliacyjnego na świecie - wylicza Kinsta. Dla wielu sprzedawców afiliacja to istotne źródło przychodów, choć w tej kwestii jest jeszcze miejsce do zagospodarowania. Wśród wydawców zajmujących się promowaniem cudzych produktów lub usług, istotna część deklaruje zarobki nieprzekraczające kilkanaście tysięcy dolarów rocznie, jednakże są i tacy, którzy czerpią z tego znacznie większe dochody, przekraczające nawet milion dolarów rocznie. Spośród branż aktywnych na rynku afiliacyjnym najaktywniejsze są: odzież, zdrowie i uroda, finanse, hobby. Pod względem dochodowym wyróżnia się natomiast branża oprogramowania Saas.



Marketing afiliacyjny, z ang. affiliate marketing, jest to rodzaj marketingu internetowego, w ramach którego polecający otrzymuje wynagrodzenie za sprzedaż konkretnego produktu lub usługi. Polecającymi w tym przypadku mogą być wydawcy portali lub sklepy internetowe. Sprzedawców - reklamodawców z wydawcami pomagają kojarzyć sieci afiliacyjne.



Ten rodzaj marketingu wykorzystać nie tylko do sprzedaży produktów, ale także m.in. do budowania bazy osób zapisanych na newsletter, zbierania wypełnionionych odpowiednich formularzy, czy nawet do samego pozyskiwania użytkowników strony internetowej czy e-sklepu.





W rynku marketingu afiliacyjnym polecającymi najczęściej są:

wydawcy portali informacyjnych

wydawcy portali specjalistycznych

wydawcy porównywarek cen

wydawcy serwisów cashbackowych i lojalnościowych

strony z katalogami i kuponami

sklepy internetowe

Wartość rynku marketingu afiliacyjnego



Największym na świecie rynkiem marketingu afiliacyjnego są Stany Zjednoczone. Według prognoz Statisty, w 2022 roku jego wartość sięgnęła 8,2 mld dolarów, wobec 7,4 mld dolarów w 2021 roku. W 2015 roku rynek marketingu afiliacyjnego w Stanach Zjednoczonych wynosił 4,2 mld dolarów, co oznacza, że w mniej niż 10 lat podwoił on swoją wartość.



Według firmy Hullar, Stany Zjednoczone odpowiadały w 2021 roku za 68,8 procent ruchu związanego z rynkiem marketingu afiliacyjnego. Na drugim miejscu uplasowała się Europa z wynikiem 13,39 procent.





Globalna wartość rynku marketingu afiliacyjnego jest jeszcze wyższa. Serwis Knista podaje, że jest to ponad 17 miliardów dolarów.



W przypadku rynku polskiego brak jest precyzyjnych danych dotyczących tego rodzaju marketingu. Patrząc jednak na liczbę dostępnych sieci afiliacyjnych, ta forma promocji również i w naszym kraju rozwija się prężnie.



Według Financesonline najbardziej popularnym źródłem ruchu dla stron uczestniczących w marketingu afiliacyjnym jest SEO - dotyczy ono 70 procent tego typu portali. Nieco mniej, bo 67 procent stanowią social media, a 64,5 procent blogi.



Według prognoz InfluencerMarketingHub marketing afiliacyjny odpowiada za 16 procent światowej sprzedaży ecommerce.





Przychody generowane przez marketing afiliacyjny

Według portalu eMarketer, na podstawie danych impact.com, menedżerowie marketingu zwykle nie potrafią oszacować, jaką część przychodów firmy pochodzi z marketingu afiliacyjnego (28 procent).

14 procent z nich jest zdania, że ten sposób promocji odpowiada za około 6-10 procent przychodów,

natomiast 13 procent sądzi, że jest to od 1 do 5 procent.

Pojawiają się również głosy, że afiliacja jest źródłem ponad 50 procent przychodów w firmie.

Według danych Kinsta, 31 procent wydawców uważa afiliację za jeden z trzech głównych źródeł przychodu dla firmy. Dodatkowo 20 procent z nich wskazuje, że jest to najbardziej skuteczny rodzaj marketingu.





Branże korzystające z marketingu afiliacyjnego



eMarketer przedstawił najszybciej rozwijające się branże pod kątem marketingu afiliacyjnego. Okazuje się, że największy triumf pod tym względem święci sprzedaż zabawek. W drugiej kolejności wytypowano kategorię oprogramowanie, natomiast na trzecim miejscu znalazły się narzędzia do majsterkowania.





InfluencerMarketingHub wymienia również inne branże, na które warto zwrócić uwagę, rozważając działanie na rynku marketingu afiliacyjnego:

Hobby

Podróże

Zdrowie i uroda

Przedmioty luksusowe

Finanse



Warto również dodać, że według Kinsty 19 procent programów afiliacyjnych związanych jest z branżą modową.







Zarobki w branży marketingu afiliacyjnego

Według danych InfluencerMarketingHub, najwięcej, bo od 20 do aż 70 procent wartości transakcji, pozwala zarobić branża oprogramowania Saas.

Z kolei do 40 procent marży proponuje branża finansowa.

Sporo, bo nawet 30 procent, daje zarobić branża “beauty” oraz e-learningowa. W branży związanej ze zdrowiem i urodą, uwzględniającej m.in. branżę fitness, dietetyczną, suplementową czy SPA, zarabia się około 20 procent.





Stawki uzyskiwane przez wydawców serwisów w ramach działań afiliacyjnych zależą od stopnia skomplikowania ścieżki zakupowej, jaką musi odbyć konsument. W przypadku zakupów pojedynczych przedmiotów, np. kosmetyków stawka będzie niższa. Więcej zaoferuje np. branża turystyczna, gdzie zakup wycieczki wiąże się z większym wydatkiem. Na jedną z wyższych stawek można liczyć np. przy założeniu konta lub zaciągnięciu kredytu, jednakże w tym przypadku klient musi wykonać określone czynności w tym np. operacje kartowe lub regularnie spłacać zadłużenie na karcie kredytowej przez określony czas.





Ile zatem można zarobić na marketingu afiliacyjnym?

Według Affise, firmy badającej pod tym kątem największy rynek w tej branży – USA: