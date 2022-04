Jak wybrać software house. Raport i poradnik dla firm

Software house - jak wybrać?

Szukasz software house'u, który pomoże wdrożyć w Twojej firmie stronę internetową, e-sklep, albo rozwiązanie wspierające e-commerce? Pobierz ebook z poradnikiem dla firm i skorzystaj z porad ekspertów z uznanych firm.

Software house - jak wybrać?

Wstęp do ebooka o software house'ach

Wybierz software house i podbij rynek e-commerce

Szał zakupów internetowych trwa w najlepsze. Rynek e-commerce szybko się rozwija. Przychody ze sprzedaży online rosną z roku na rok. W globalnym internecie wdrożono już około 24 mln e-sklepów. Równie imponująco prezentuje się liczba aplikacji mobilnych - w 2021 roku tylko w App Store i Google Play było ich dostępnych ponad 5,7 mln.

To wszystko sprawia, że warto inwestować w sprzedaż online, którą pomoże zorganizować dobry software house.

Dobrze wiedzą to firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem: Binarapps, e-point SA, Media4u, Norbsoft, Osom Studio, TBMS.

Zapraszam do lektury i zapoznania się z ich ofertą.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Software house a wdrożenie rozwiązań autorskich lub open source



Brak opłat, możliwość personalizacji i elastyczność sprawiają, że rozwiązania open source stworzone z myślą o prowadzeniu sklepu internetowego biją rekordy popularności. Na przykład wtyczka WooCommerce stworzona dla platformy WordPress, najpopularniejszego systemu do zarządzania treścią na stronie internetowej, została pobrana już ponad 160 mln razy. Nie w każdym przypadku jednak tego typu rozwiązanie się sprawdzi. Wówczas warto pomyśleć o autorskim systemie i współpracy z software housem.



Według danych Statista, na świecie powstało już niespełna 1,9 mld stron internetowych. Z kolei Siteefy, na podstawie badania Netcraft, podaje, że ich wdrożono ich prawie 1,2 mld, z czego tylko 17 procent jest aktywnych. Można zatem przypuszczać, że tylko co piąta strona jest na bieżąco aktualizowana.



Badanie Netcraft zwraca uwagę na to, że szacunkowo każdego dnia powstaje około 250 tys. nowych stron internetowych.



Według Digitalintheround w skali globalnej funkcjonuje od 12 do 24 mln sklepów internetowych. Tylko w Stanach Zjednoczonych w połowie 2021 roku było ich 2,1 mln.



Pewne dane dotyczące polskiego rynku podaje natomiast Krajowy Rejestr Sądowy. Według niego, podmiotów prowadzących sprzedaż produktów w internecie jest już w naszym kraju 51 tysięcy. To blisko 14 procent więcej niż rok wcześniej.



Liczba aplikacji na urządzenia mobilne również rośnie z roku na rok. Według danych Statista, w 2021 roku na dwóch największych platformach oferujących aplikacje (App Store i Google Play) było ich dostępnych ponad 5,7 mln. Do tego dochodzą również mniejsze platformy taki jak Amazon Appstore. Warto również dodać, że w Chinach dominują zewnętrze platformy do pobierania aplikacji, w tym jedna z najpopularniejszych - Tecent Appstore. Imponująca jest również globalna liczba pobrań aplikacji, których w 2021 roku było aż 230 mld. Warto dodać, że bariera 200 mld pobrań pierwszy raz została przekroczona już w 2019 roku.





Współpraca z software house a rynek e-commerce - najpopularniejsze platformy



Wśród najpopularniejszych rozwiązań służących do prowadzenia sprzedaży w internecie znajdziemy w pierwszej kolejności WooCommerce. Jest to wtyczka do open source'owej platformy WordPress, pozwalająca przekształcić standardową stronę internetową w sklep online. Umożliwia ona poza podstawowymi funkcjami związanymi ze sprzedażą, utworzenie nawet programów partnerskich, lojalnościowych, czy integrację z programami księgowymi. Iceclog i Statista podają, że udział tej platformy e-commerce w rynku stanowi niespełna 30 procent, co daje jej pozycję lidera w branży.



WooCommerce swoją popularność zawdzięcza również powszechności stosowania platformy Wordpress oraz łatwości przekształcenia wdrożonych już na stron internetowych w sklepy.



Oczywiście i Wordpress i WooCommerce są często bazami, na których zaawansowane rozwiązania przygotowują dla dużych firm software house'y.





Wśród innych popularnych platform e-commerce znajdziemy Shopify, Magento, MonsterCommerce, Virtuemart, Prestashop, Wixstore, BigCommerce, OpenCart czy osCommerce. Mocną pozycję mają Shopify i Magento.



Powyższe dane różnią się jednak w zależności od kraju. BuiltWith podaje na przykład, że w przypadku rynku amerykańskiego, większym zainteresowaniem w stosunku do WooCommerce cieszy się Shopify, z kolei w Wielkiej Brytanii siły pomiędzy nimi rozkładają się równomiernie.





Oprogramowanie open source dla firm wdrażane przez software house



Software dla firmy, w tym także sklepu internetowego najczęściej wybierany jest na początku działalności. Z tego względu warto rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw, w kwestii wyboru darmowego lub autorskiego oprogramowania. Jeżeli spełni ono oczekiwania przedsiębiorcy, wówczas nie warto inwestować w dedykowany system. Tak dzieje się jednak sporadycznie.



W przypadku darmowych rozwiązań można się zdecydować na platformy dedykowane sklepom internetowym, takim jak Magento czy Prestashop lub na rozwiązanie WooCommerce, czyli przekształcenie platformy do zarządzania treścią na potrzeby sklepu internetowego.



Zalety

brak opłat - wybór darmowej platformy obniży koszty funkcjonowania sklepu internetowego, przez co niższe będzie również ryzyko biznesowe całego przedsięwzięcia

możliwości personalizacji - otwarte platformy służące do prowadzenia sklepów internetowych dają wiele możliwości jej dostosowania do własnych potrzeb. Liczba dodatków jest tak duża, że nie trzeba się decydować na popularny szablon. W ten sposób można także wyróżnić się na tle konkurencji.

rozszerzenie funkcjonalności - tego typu rozwiązania pozwalają na instalowanie rozszerzeń, które pozwalają na zwiększenie funkcjonalności witryny. Rozwiązania te pomagają także w optymalizacji strony pod kątem SEO, a także jej prowadzenie.

ciągły rozwój i aktualizacje - korzystanie z popularnych platform typu open source powoduje, że mamy dostęp do aktualizacji wprowadzanych wraz z rozwojem rynku e-commerce. Duża społeczność korzystająca z tego typu rozwiązań to także zaleta w momencie pojawienia się jakiegoś problemu. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem został już rozwiązany lub niebawem to się stanie.

możliwość migracji danych - wraz z rozwojem biznesu, platformy open source pozwalają na przeniesienie sklepu.

uniwersalność i elastyczność - rozwiązania open source charakteryzują się tego typu cechami z uwagi na fakt ich darmowego pozyskania oraz możliwości skalowania i dopasowania do realnego biznesu.



Wady

pomoc eksperta - wprowadzając do oprogramowania daleko idące zmiany, warto skorzystać z pomocy osoby doświadczonej. Pomoc software house'u i jego programistów będzie tutaj jak najbardziej na miejscu, bo nieostrożne wprowadzanie zmian np. w strukturze kodu może wywołać zmiany witrynie, które trudno będzie cofnąć.

płatne wtyczki i rozszerzenia - nie wszystkie elementy działające w ramach platformy open source są darmowe. Niektóre moduły w szablonach, a także wtyczki czy rozszerzenia usprawniające działania sklepu mogą wymagać opłaty. Inne należy stworzyć samodzielnie, czym może zająć się software house.

brak supportu - korzystając z platformy open source jesteśmy zdani na siebie. Wprawdzie popularność tego typu rozwiązań działa na ich korzyść, ale z pojawiającymi się problemami administrator musi poradzić sobie sam.

awarie - to samo dotyczy awarii. Jej wystąpienie może wymusić zatrudnienie specjalisty. Będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami i dłuższym czasem przestoju sklepu.

brak hostingu i domeny - wadą w stosunku do autorskich rozwiązań jest konieczność samodzielnego zapewnienia hostingu i domeny. Rozwiązania open source tak naprawę zapewniają nam tylko “silnik” sklepu.

WordPress i WooCommerce - też może wdrożyć software house



Według danych WordPressa, wtyczka WooCommerce została na całym świecie pobrana ponad 160 mln razy, a według szacunków, dziennie pobierana jest około 30 tys. razy.



WP Signs podaje, że z tego rozwiązania korzysta już ponad 5 mln aktywnych witryn. 20 procent stron działających na Wordpressie, korzysta z wtyczki WooCommerce. Dostępna jest ona w 66 językach, a w 2020 roku przychody wygenerowane ze sprzedaży produktów za pośrednictwem tego związania przekroczyły 20 mld dolarów.



WooCommerce jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sprzedażą online.



Wtyczka ta jest popularna szczególnie wśród małej i średniej wielkości sklepów, których potrzeby dotyczące kluczowych funkcjonalności nie są tak rozbudowane jak w przypadku autorskich rozwiązań. WooCommerce to także dobra optymalizacja SEO, która nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat.



W kwestii branży, nie ma tutaj rozróżnienia. WooCommerce sprawdzi się zarówno w handlu odzieżą, jak i usługami finansowymi. Wszystko zależy od oczekiwań, jakie ma administrator, liczby produktów w sklepie, ich różnorodności itp. Przy niezbyt skomplikowanej konstrukcji, tego typu rozwiązanie będzie najlepszym wyborem.



W przypadku chęci skalowania działalności e-commerce, a także rozbudowanej funkcjonalności oraz dużej wielkości sprzedaży, warto rozważyć autorskie rozwiązanie i przejście z platformy open source’owej na dedykowany system. W tym pomoże dobry software house.





Software house - jak wybrać?

Software house może budować i integrować rozwiązania e-commerce



W przypadku darmowych rozwiązań, warto sprawdzić jakie możliwości personalizacji dajeplatforma. Na przykład w przypadku Prestashop, wiele z dodatkowych modułów potrzebnych do funkcjonowania sklepu internetowego w sposób wydajny jest płatna. Dotyczy to np. bramki płatności czy systemu śledzenie przesyłek. Rozwiązanie to jednak daje możliwość kierowania kilkoma sklepami z jednego panelu administracyjnego.



W przypadku Magento, dostępnych jest wiele zdjęć stockowych w ramach integracji z Adobe Stock. Rozwiązanie to daje również dostęp do szerokiej personalizacji ustawień zamówienia.



Warto przetestować kilka platform przed podjęciem finalnej decyzji o wyborze systemu. Szczególnie dotyczy to możliwości czy intuicyjności obsługi.



W przypadku sklepu internetowych możliwość rozbudowania jego funkcjonalności jest kluczowa.