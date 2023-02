Ranking agencji marketingoiwych 2023 r.

Której agencji marketingowej powierzyć budżet reklamowy? Z którą współpracować przy brandingu, SEO, social media marketingu, kampaniach w Google itp? Przedstawiamy XIII edycję wielkiego rankingu agencji marketingowych i ebook z raportem na temat promocji w internecie w 2023 roku, jaki co roku przygotowuje redakcja Interaktywnie.com.

Pobierz ebook z raportem i rankingiem agencji marketingowych 2023 r.

Wstęp do raportu z rankingiem agencji marketingowych 2023 r.

Jak i gdzie skutecznie reklamować markę w internecie? „To skomplikowane”!

Już od lat na polskim rynku nie jest łatwo - najpierw zapanowała pandemia, następnie wybuchła wojna na Ukrainie, teraz biznes dosięga przerażająca inflacja i widmo recesji. Wszyscy więc oszczędzamy, a wiadomo, że najpierw się ogranicza wydatki na marketing, z którego przecież zrezygnować nie można. W takiej rzeczywistości najoptymalniej jest postawić na doskonale mierzalną reklamę internetową. W sieci można bowiem precyzyjnie analizować zwrot z inwestycji.

Ale jak to zrobić? Jak i gdzie reklamować się w internecie? Te pytania najlepiej zadać doświadczonej agencji marketingowej. Czytając ten ebook z raportem poznacie przedstawicieli oraz ofertę 1stplace, 4 REAL - marketing 360o, altavia.kamikaze, KERRIS, Louder&Higher, Nakatomi Polska, NuOrder, Oxymoron, TBMS, The Humans, zjednoczenie.com.

Zachęcam do kontaktu z ich ekspertami. Życzę przyjemnej lektury i owocnych kampanii marketingowych. Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Ranking agencji marketingowych 2023 a rynek reklamowy w Polsce i na świecie



Prawie 700 mld dolarów - taką wartość może osiągnąć w tym roku globalny rynek reklamy online. Jego średnioroczna dynamika wzrostu to kilkanaście procent i jest notowana również w Polsce. Na rodzimym rynku wciąż najpopularniejszą formą reklamy online jest SEM (w wyszukiwarce), a także reklama graficzna, obejmująca statyczny display oraz wideo. Kto zarabia najwięcej na e-merketingu? Według danych serwis e-marketer, niezmiennie najbardziej Google oraz Facebook.



Według danych Statisty, w 2022 roku wartość globalnych wydatków na reklamę online wyniosła 602,25 mld dolarów. Rok wcześniej rynek ten wart był 521,02 mld dolarów, co oznacza wzrost o 15,6 procent. Jak szacują eksperci, w tym roku również jego wartość wzrośnie, jednakże dynamika jego rozwoju nieco osłabnie - 13,1 procent (681,39 mld dolarów).



Warto zwrócić uwagę również na dane dotyczące urządzeń, na których przekaz reklamowy jest odbierany. Okazuje się bowiem, że duża część reklam wyświetlana jest na urządzeniach przenośnych. Według szacunków, w 2022 roku na reklamę mobilną wydano 327,1 mld dolarów, a do 2027 roku mają one stanowić nawet 69 procent rynku reklamy online.







Rynek reklamy online w Polsce i ranking agencji marketingowych 2023 na jego tle



W porównaniu do danych globalnych, w przypadku rynku polskiego dynamika wzrostu jest nieco mniejsza. Według danych pochodzących z badania IAB/PwC AdEx, w pierwszym półroczu 2022 roku, wartość wydatków na reklamę online wyniosła 3,2 mld złotych, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynoszący 10,4 procent. Wzrost ten jest i tak wyższy niż jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku (+8,8 procent rok do roku). Znacznie lepszą dynamikę rodzimy rynek reklamy online zanotował w 2021 roku, kiedy całoroczny wzrost sięgnął 20 procent, a jego wartość wyniosła 6,2 mld złotych.





Z badania IAB/PwC AdEx wynika, że struktura wydatków na reklamę online pozostaje stabilna. Dominuje reklama graficzna, obejmująca statyczny display oraz wideo, co daje łącznie 44% udziału w rynku. Nadal kluczowy pozostaje SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach, która stanowi prawie jedną trzecią “tortu” reklamowego. Mocny wzrost w ujęciu rocznym zanotowały ogłoszenia. Wyniósł on 28,1 procent, a udział w rynku sięgnął 20,5 procent. Drugą pod względem rocznego wzrostu była reklama wideo.



Analizując cały rynek reklamowy w Polsce Publicis Groupe zwraca uwagę na duży wzrost reklamy kinowej oraz outdoor w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł odpowiednio 212,5 procent oraz 34,3 procent. Widać, że rynki te odreagowują po zapaści covidowej notowanej przede wszystkim w 2021 roku.



W przypadku samego rynku reklamy online Publicis Groupe zwraca uwagę na prawie 50-procentowy udział reklamy display oraz prawie 30-procentowy udział SEM. Internet to także czołowy nośnik w “torcie” reklamowym. Według tego samego źródła po trzech kwartałach 2022 roku wydatki na reklamę w internecie były nieco niższe niż w telewizji i wyniosły 3,051 mld złotych, wobec 3,412 mld złotych wydanych na reklamę TV.





Ranking agencji marketingowych 2023 - firmy oraz branże kontra reklama online



Sprawdziliśmy, jakie firmy globalnie wydają najwięcej na reklamę online? Według Statisty, w 2021 roku najwięcej, bo aż 8,1 mld dolarów, na reklamę wydała firma Procter&Gamble, która w swoim portfolio ma takie marki m.in. jak Gillette, Braun, Pampers, Ariel, blend-a-med, czy Fairy. Na drugim miejscu uplasował się Amazon z 4,8 mld dolarów, a na trzecim Unilever z 4,7 mld dolarów. Patrząc na globalną tendencję, duża część tych budżetów została ulokowana w reklamie online.



Jeżeli spojrzymy na branże, to najwięcej na reklamę online wydaje handel, który ma 20-procentowy udział w rynku - wynika z danych badania IAB/PwC AdEx. Na drugim miejscu zestawienia plasuje się natomiast elektronika (Komputery i AV) z wynikiem 11 procent, a na trzeci telekomunikacja - 9 procent.





Również według danych Publicis Groupe najbardziej aktywnym sektorem pod względem reklamy jest handel, który w trzech kwartałach ubiegłego roku przeznaczył na ten cel 1,6 mld złotych. Na kolejnych miejscach znalazły się sektory produktów farmaceutycznych, żywności, finansów czy telekomunikacji.







Efektywność reklamy online w raporcie z rankingiem agencji marketingowych 2023



Analizując zastosowanie reklam zamieszczanych w sieci należy wziąć pod uwagę przede wszystkim ich efektywność.



Reklama w wyszukiwarkach

* w przypadku reklam w wyszukiwarkach, 46 procent kliknięć trafia do PPC, czyli płatnych wyników wyszukiwania

* użytkownicy klikający reklamy PPC, są o połowę bardziej skłonni do zakupu w porównaniu z internautami stosującymi organiczne wyniki wyszukiwania

* średnio 2 dolary zarabiają firmy z każdego dolara zainwestowanego w reklamę w wyszukiwarkach

* ponad połowa internautów nie odróżnia bezpłatnych wyników wyszukiwania od tych opłaconych



Reklama mobilna

* 78 procent wyszukiwań dokonywanych na urządzeniach mobilnych kończy się zakupem

* 52 procent kliknięć płatnych wyników wyszukiwania pochodzi z urządzeń mobilnych

* ponad 90 procent przychodów Facebooka pochodzi z kliknięcia reklam na urządzeniach mobilnych



Reklama wideo

* reklamy wideo pomagają zwiększyć konwersję o 86 procent

* 80 procent kupujących ogląda wideo w serwisie YouTube na temat danego produktu, przed jego zakupem

* 40 procent konsumentów kupuje produkty, które odkryło w serwisie YouTube



Reklama w social mediach

* 87 procent marketerów korzysta z reklamy w mediach społecznościowych

* 74 procent użytkowników korzysta z social mediów przy planowaniu zakupów





Źródło: Webfx







Jakie media wybierają reklamodawcy, co oferują agencje marketingowe z rankingu 2023?



Oprócz badań dotyczących wydatków na reklamę online warto przeanalizować również firmy, które na nich najwięcej zarabiają, czyli są najczęściej wybierane przez reklamodawców. Według danych e-Marektera prym pod tym względem wiedzie Google, co wyjaśniałoby popularność reklamy w wyszukiwarkach. Jego udział w rynku to 31,5 procent w 2016 roku i 28 procent w 2022 r. - to konsekwencja systematycznego spadku. Eksperci szacują, że w tym roku udział Google w rynku reklamowym wyniesie 27,5 procent.



Drugie miejsce przypadło Facebookwi, czyli firmie Meta. Jest to także właściciel Instagrama. Udział na poziomie 24,5 procent w 2022 roku, wskazuje na popularność social mediów zarówno wśród internautów, jak i reklamodawców. Warto dodać, że udział Facebooka w rynku przychodów z reklamy online systematycznie rośnie od 2016 roku.





Na kolejnym miejscu uplasował się serwis Alibaba (9,1 procent w 2022 roku), czyli czołowy chiński gracz z rynku e-commerce, który swoją pozycję zawdzięcza m.in. szybko rozwijającemu się rynkowi chińskiemu. Następny jest Amazon oraz Tecent. Ich udział w ubiegłym roku to odpowiednio 6,5 procent i 3 procent.

