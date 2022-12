Reklama w internecie w 2023 roku. Ebook z raportem i poradami dla biznesu

Reklama w internecie

W jakie formy reklamy internetowej warto będzie inwestować w 2023 roku? Które sprawdzą się najlepiej? Jakiego typu kampanie polecają uznane agencje marketingowe? Na te pytanie odpowiadamy w najnowszym ebooku z raportem strategicznym, przygotowanym przez redakcję Interaktywnie.com.

Wstęp do ebooka z raportem o reklamie internetowej

Reklama internetowa to najtańsza i najczęściej najskuteczniejsza forma promocji Najpierw pandemia, teraz wysoka inflacja i spowolnienie wzrostu gospodarczego, a może i recesja... - w biznesie i gospodarce nie jest łatwo. Tymczasem Polacy kupują w internecie na potęgę i z miesiąca na miesiąc wydają w sieci coraz więcej. Prognozy dla e-commerce w roku 2023 są więc nadal bardzo dobre, bo nasz kraj wciąż przestawia się na online. Według prognoz dotyczących przyszłego roku globalny rynek reklamowy będzie nadal się opierał ekonomicznym perturbacjom na tyle, że globalne wydatki na promocję wzrosną o 7,3%. Nic więc dziwnego, że wiele firm właśnie w internecie widzi sposób na to, by zdobywać klientów, ograniczających jednocześnie swoje wydatki. A czy Twoja firma już sprawnie promuje online swoje produkty lub usługi? Jeśli nie, z pewnością pomogą eksperci z agencji, które postanowiły zaprezentować swoją wiedzę i ofertę w tym ebooku: adrino, Bluecloud.agency, NuOrder, Questpass, Runaways, TBMS, Wygodne Zwroty, Yoc, zjednoczenie.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Rynek reklamy internetowej w Polsce i za granicą

Według prognoz Zenith, globalny rynek reklamowy będzie nadal się opierał ekonomicznym perturbacjom na tyle, że globalne wydatki na promocję wzrosną o 7,3%. To nieco poniżej 8-proc. prognozy z czerwca 2022 roku, ale wciąż oznacza, że reklamodawcy właśnie w internecie widzą sposób na to, by zdobywać klientów, ograniczających swoje wydatki.



Ta "odporność" utrzyma się w 2023 roku głównie dzięki ekspansji nowych kanałów, takich jak reklama w usługach subskrypcji wideo na żądanie (SVOD).



A jak jest sytuacja w Polsce? Po 2021 roku nasz rynek reklamy zwiększył wartość o 16,2% względem roku poprzedniego i aż o 7% wobec roku 2019. A to oznacza, że po pandemicznym osłabieniu nie ma śladu. Rynek nie tylko zdołał odrobić straty spowodowane kryzysem, ale także zanotował przekroczenie poziomu wydatków reklamowych sprzed pandemii. Wszystkie sektory, z wyjątkiem motoryzacji i sektora produktów do użytku domowego, zwiększyły budżety reklamowe w 2021 roku.



W ubiegłym roku sektor handlowy był najważniejszą siłą napędową rynku reklamy. Budżety reklamowe tego sektora wzrosły o 26,6% wobec 2020 r. i blisko 35% w porównaniu z rokiem 2019. Wśród firm z tego sektora w pierwszej piątce znalazły się sieci marketów oferujących sprzęt elektroniczny: RTV AGD, Euro-Net i Mediaexpert, a także Lidl, Biedronka i przedstawiciel e-commerce, Grupa Allegro.





Kolejnym filarem rynku reklamy pozostawał niezmiennie sektor farmaceutyczny, który w 2021 roku również zwiększył wydatki (o 3,7%).

Jednak wobec 2019 roku, oznacza to wciąż spadek o 4,1%.

Trzeci z kolei największy sektor żywność zwiększył wydatki o 10,7% wobec 2020 r. i jest to poziom porównywalny z 2019 r.

W 2021 r. niewielkie spadki wydatków odnotowała motoryzacja (mniej o 0,7% wobec 2020 r.) oraz produkty do użytku domowego (dynamika -2,5%).

Reklama w internecie dominuje w mediaplanach

W 2021 roku wartość budżetów internetowych (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wzrosła o 21,8% - to o ponad 0,8 mld zł więcej niż przed rokiem, co dało blisko 4,5 mld zł.

zł więcej niż przed rokiem, co dało blisko 4,5 mld zł. Internet stabilizuje się na pierwszym miejscu w "media miksie", wyprzedzając telewizję. Konsekwentnie rosną wydatki na wszystkie formy reklamy, najszybciej na reklamę displayową i video, nieco wolniej na reklamę w wyszukiwarkach.

Wideo online napędza rynek reklamy internetowej



To jednak wideo staje się dominującym formatem w reklamie online. Według badania Cisco, w 2022 roku ponad 82 proc. wszystkich treści online będą stanowić treści wideo, bo to forma najchętniej konsumowana przez użytkowników, a co za tym idzie - najbardziej wspierana przez social mediowe algorytmy, ostatnio głównie TikTok-a. Jego format krótkich filmików jest właśnie masowo kopiowany przez inne platformy społecznościowe i wcielany do macierzystych platform, czy to pod postacią instagramowych Reelsów czy youtube'owych Shortów.



Naśladowanie TikTok-a, który już teraz wyparł Snapchata z pozycji ulubionej społecznościowej aplikacji nastolatków z USA, ma zresztą głęboki sens. Mimo że to wciąż Instagram wygrywa zaangażowaniem odbiorców, 89% respondentów twierdzi, że TikTok-a używa przynajmniej raz w miesiącu - tak wynika z ankiety Piper Sandler „Taking Stock With Teens”. Prognozuje się, że globalne przychody z reklam w tej aplikacji wzrosną trzykrotnie do 11,64 miliarda dolarów na koniec 2022 roku. To oznacza, że TikTok będzie zarabiał więcej niż Snapchat i Twitter, a ponad połowa tych przychodów ma pochodzić z USA.



Meta, czyli dawny Facebook, dwoi się więc i troi, by wyrównać straty i przyciągnąć do swoich platform jak największą rzeszę reklamodawców. Ostatnio firma zapowiedziała, że jeszcze bardziej zwiększy obłożenie reklamami na Instagramie, który na ich brak od dawna nie może narzekać. Pojawią się one w zakładce "Eksploruj", dzięki czemu posty sponsorowane będą wyświetlane w mozaice obrazów o różnych trendach tematycznych (wcześniej reklamy pojawiały się tylko w kanale "Odkrywaj"). Gigant mediów społecznościowych wspomniał również, że testuje reklamy w niektórych popularnych kanałach użytkowników. Mają się one pojawiać, gdy użytkownik kliknie w post na stronie danego profilu. Firma oświadczyła, że za pomocą tych konkretnych reklam na stronie profilu chce oferować "takie same spersonalizowane wrażenia reklamowe, jakie jest dostępne w głównym kanale".





Zmiany na rynku reklamy internetowej



Informacje przyszły zaraz po tym, jak Meta - po raz kolejny - odnotowała większy niż oczekiwano spadek przychodów i opublikowała zaskakująco słabą prognozę, wskazującą na drugi z rzędu spadek przychodów ze sprzedaży. Na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać. Akcje Meta straciły około połowę swojej wartości od początku roku, a spadek podbijany był obawami inwestorów co do kondycji podstawowej działalności reklamowej firmy. Główną przyczynę tego stanu rzeczy włodarze Mety upatrują - po pierwsze - w aktualizacji polityki prywatności w iOS, która miała miejsce w zeszłym rok, a która ograniczyła zdolność Mety do śledzenia użytkowników, oraz w ogólnie słabnącej gospodarce, która objawia się cięciem kosztów reklamowych.



Koniec końców, przychody Mety w drugim kwartale spadły o prawie 1% w porównaniu z rokiem poprzednim, a wygląda na to, że to dopiero początek kłopotów. Firma opublikowała również rozczarowującą prognozę na trzeci kwartał, powołując się na „słabnący popyt na reklamę, którego doświadczyliśmy w drugim kwartale". A to już wygląda na kryzys. Inwestorzy nie wydają się bowiem przekonani do wizji Metaversum, którą roztacza Mark Zuckerberg. Wirtualny świat miał być dla Facebooka (który z tego tytułu przemianował się na Metę) nowym otwarciem, porównywalnym do podbicia mobilnego świata przed dziesięciu laty, ale krajobraz mocno się zmienił, a firma niegdyś ciesząca się niezachwianą pozycją coraz bardziej ugina się pod presją konkurencji.





Google w lepszej sytuacji niż inni na rynku reklamy internetowej



Lepsze dynamiki notuje Google.

W czwartym kwartale Alphabet podał w sprawozdaniu finansowym, że przychód reklamowy wzrósł o 32,6% i wynosił 61,2 mld USD.

Przychody z SEM wzrosły o 35,7% i wyniosły 43,3 mld USD, zaś przychody z YouTube 8,6 mld USD (wzrost o 25,4%).



Ale i tu pojawiły się ostatnio pierwsze rysy w postaci rewolucyjnego rozwiązania o nazwie ChatGPT. Ten napędzany sztuczną inteligencją chatbot jest bowiem w stanie w bardzo naturalny sposób dostarczać zgrabnych podsumowań informacji znalezionych w sieci, bez konieczności przeklikiwania się do zewnętrznych stron. Technologia oparta na AI może więc potencjalnie zakłócić krajobraz technologiczny, zagrażając na przykład pozycji Google, który zarabia na utrzymywaniu naszej uwagi.

Im więcej czasu spędzamy na przeglądaniu, tym więcej danych otrzymuje Google, a dane oznaczają ukierunkowane reklamy.

Pobierz raport "Reklama w internecie 2022-2023"