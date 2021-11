Sklepy internetowe dla firm. Jak wdrożyć i zacząć sprzedawać w sieci [ebook z raportem]

Ebook o wdrożeniach sklepów internetowych

Według ostrożnych prognoz, już w 2026 roku Polacy wydadzą na zakupy internetowe 162 mld złotych. Prawdopodobnie w 2021 roku kupią w sieci przeróżne produkty za 120-140 mln. Jeśli więc Twoja firma jeszcze nie rozpoczęła sprzedaży online, solidnie powinna to jak najszybciej rozważyć. Własny e-sklep to dobra inwestycja.

Dobrze wiedzą to firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem: Ceneo, E-point, Exorigo-Upos, NuOrder, Osomstudio, Sii, TBMS. Zapraszam do lektury poradnika o sprzedaży w internecie. Poznajcie też ofertę partnerów tej publikacji - szczególnie polecamy Ceneo, które jej patronuje. Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com









Jak przygotować się do wdrożenia sklepu internetowego?







W Polsce na rynku ecommerce od lat króluje Allegro, na świecie liderem sprzedaży online jest Amazon. Z kolei wśród systemów pozwalających obsługiwać sklep internetowy od lat najpopularniejsza jest aplikacja Woocommerce dla Wordpressa, z którego korzysta niespełna połowa wszystkich stron dostępnych w sieci. W naszym kraju liczą się też Ceneo. Tworząc sklep internetowy warto pamiętać o kwestiach związanych m.in. z odpowiednimi opisami produktów, tytułami, grafikami, a także elementach zatrzymujących użytkownika na dłużej i sprawiających, że w niedługim czasie odwiedzi on daną witrynę ponownie, a także o integrację w wymienionymi platformami. Niezmiennie ważna jest też cena produktu oraz jakość obsługi.



Według danych serwisu Statista, na świecie jest prawie 1,9 mld stron internetowych. To sporo biorąc pod uwagę, że pierwsza witryna internetowa powstała zaledwie 30 lat temu - w 1991 roku. Wówczas brytyjski fizyk Tim Berners-Lee z CERN w Szwajcarii opublikował pierwszą w historii witrynę projektu WorldWideWeb, opisującą sieć i sposoby jej wykorzystania. Rok później w sieci było zaledwie dostępnych 10 stron internetowych. Ale wkrótce rozpoczął się e-szał.







Liczba stron internetowych na świecie Źródło: Internet Live Stats



Według szacunków serwisu digitalintheround.com, na świecie działa obecnie od 12 do 24 mln sklepów internetowych. W samych Stanach Zjednoczonych w połowie 2021 roku było ich 2,1 mln.

Na polskim rynku, według danych Krajowego Rejestru Sądowego, podmiotów prowadzących sprzedaż produktów w internecie jest 51 tysięcy. To blisko 14 procent więcej w ujęciu rocznym.





Najpopularniejsze platformy zakupowe - sklepy - w internecie



Liderem światowego rynku e-commerce jest Amazon. Według danych serwisu Statista, wartość sprzedanych za pośrednictwem tego sklepu produktów sięgnęła w 2020 roku 120,968 mld dolarów. Na drugim miejscu znalazł się jd.com, a na trzecim Wallmart.com. Tuż poza podium jest sklep Apple.com.





Najbardziej popularne platformy ecommerce na świecie, według wielkości sprzedaży (w mln dolarów) Źródło: Statista



Wśród platform zakupowych w Polsce dominuje Allegro. Jest ona liderem nie tylko pod względem wielkości sprzedaży. Stworzona do niej aplikacja mobilna jest bowiem najczęściej używaną wśród polskich internautów. W październiku przynajmniej raz skorzystało z niej 9,3 mln użytkowników internetu, pozostawiając wicelidera daleko w tyle (Jakdojade zgromadził w tym czasie 2,3 mln internautów).



Według danych Retalix, udział Allegro w ruchu klientów na platformach ecommerce wynosi 34 procent. Około 7 procent notuje natomiast Ceneo, a dopiero na trzecim miejscu wśród polskich internautów jest AliExpress. Wśród czołowych graczy tego rynku znajdziemy również eBay, Steam, Zalando, Apple, x-kom, Morele, Empik i Reserved.







Najbardziej popularne platformy ecommerce w Polsce według udziału w ruchu klientów (w proc.) Źródło: Retailx





Najpopularniejsze systemy do obsługi w sklepach internetowych



Jak podaje serwis builtwith, na 14 listopada 2021 roku, na świecie funkcjonowało w sumie 70,168 mln stron korzystających z systemu zarządzania treścią. Największy pod tym względem jest rynek amerykański - 26 mln takich stron. Na drugim miejscu są Niemcy (2,756 mln), natomiast na trzecim Wielka Brytania (2,260 mln).

Od lat liderem w kwestii systemów CMS, służących zarówno do zarządzania tradycyjną stroną internetową, jak i sklepem online, jest Wordpress. Korzysta z niego ponad 30 mln witryn, co daje udział przekraczający 43 procent. Wiceliderem zestawienia jest Wix, a na następnych miejscach uplasowały się Progress Serenity i SquareSpace.





Najbardziej popularne systemy CMS Źródło: builtwith.com



Podobne badania na bieżąco dokonuje serwis w3techs, który wskazuje udział poszczególnych systemów do zarządzania treścią spośród wszystkich stron, a także sam udział na tym rynku. Wśród liderów znajduje się oczywiście Wordpress, który spośród stron korzystających z CMS-ów ma 65-procentowy udział, a biorąc pod uwagę wszystkie stron, udział ten wynosi podane wcześniej 43 procent. W czołówce jest również system Shopify, WIX oraz Square Space.



To, jak zmieniała się liczba użytkowników najpopularniejszego programu do zarządzania treścią stron i sklepów internetowych, przedstawia wykres.





Popularność serwisu Wordpress w latach 2011-2020 Źródło: builtwith





Na co zwracać uwagę tworząc sklep internetowy i jakich błędów nie popełniać?



Unikatowe opisy przedmiotów - wstawiając opisy przedmiotów na stronę sklepu online należy pamiętać o ich unikalności. W związku z tym nie należy kopiować opisów przedmiotów ze strony producenta. Duża liczba takich informacji sprawia, że Google odczytuje je jako zduplikowany kontent, obniżając ranking strony w wyszukiwarce. Warto zatem jednorazowo poświęcić trochę czasu na stworzenie autorskich opisów przedmiotów, aby były one unikalne.

Tytuł i nagłówki, śródtytuły

Ważnym aspektem jest odpowiedni dobór słów kluczowych, a następnie ich wykorzystanie w tytułach, nagłówkach i śródtytułach znajdujących się na stronie sklepu online, a przede wszystkim w zakładkach konkretnych przedmiotów. Warto przy tym pamiętać, że wykorzystanie słów kluczowych powinno być naturalne i przyjazne dla użytkownika. Pamiętajmy również o meta opisie, który tworzymy również z wykorzystaniem tej zasady.

Budowanie linków wewnętrznych i zewnętrznych

Tworząc sklep internetowy nie należy zapominać o linkach wewnętrznych, które kierują użytkownika z jednej podstrony witryny do drugiej. Można np. powiązać ze sobą kategorie produktów.

Ważne są również linki zewnętrzne kierujące do witryny internetowej. Sposobem na ich uzyskanie może być aktywność na forach internetowych lub kupno publikacji w artykułach poradnikowych na zewnętrznych portalach lub blogach.



Grafiki

Według serwisu Searchenginejournal, 1/5 zapytań w Google dotyczy obrazów przeglądanych w Google Graphics. Warto zatem zadbać o ten aspekt, zarówno pod kątem samej sprzedaży, jak i przyciągnięcia kupującego do witryny za pomocą wyszukiwarki. Kluczowych jest tutaj kilka kwestii: format, rozmiar oraz opisy. W przypadku formatu zalecany jest jpg, ponieważ pozwala zachować równowagę pomiędzy wielkością pliku, a jakością prezentowanego obrazu. Rozmiar jest ważny z punktu widzenia szybkości ładowania strony. Z kolei opisy są istotne ze względu na widoczność strony i samych grafik w wyszukiwarce.



Pozyskiwanie klientów sklepu internetowego



Według danych lexer, prawdopodobieństwo sprzedaży produktu powracającemu klientowi wynosi od 60 do 70 procent, natomiast nowemu to od 5 do 20 procent. Serwis podaje także, że statystycznie 20 procent klientów sklepów internetowych generuje 60-80 procent sprzedaży. Z jednej strony ważne jest zatem pozyskiwanie nowych klientów, natomiast z drugiej przekonanie go, aby w przyszłości powrócił on do danego sklepu internetowego.





“Zobacz także”



Aby zwiększyć konwersję możemy na karcie produktu zastosować okno “zobacz także” lub sekcje z propozycjami inny przedmiotów zatytułowanych “inni klienci oglądali również”. W ten sposób klient odwiedzi więcej niż jedną stronę sklepu, zwiększając tym samym szansę na większy zakup.





Darmowa dostawa po spełnieniu warunków



Skuteczne również będzie zaproponowanie klientom darmowej dostawy, jeśli ich zamówienie przekroczy odpowiednią kwotę. Ważnej jest jednak, żeby kwota ta nie była zbyt wygórowana, aby jej osiągnięcie nie było zbyt trudne.





Karty upominkowe



Podobnie jak w tradycyjnym handlu, w sklepach online sprawdzą się bony upominkowe. Dotyczy to szczególnie okresu przedwiecznego, kiedy nie każdy ma pomysł na prezent, a taki upominek sprawi, że obdarowany nie tylko prawdopodobnie pozna nowy sklep internetowy, ale także będzie zadowolony z faktu, że może wybrać prezent według swoich potrzeb, być może nawet dopłacając do droższego przedmiotu.





Działania online



Oczywiste w przypadku sklepów online jest także zastosowanie elementów marketingu internetowego poprzez wykupienie reklamy w social mediach lub wyszukiwarce (PPC). Wdrażając odpowiednie zasady budowy sklepu internetowego, o czym była mowa wcześniej, zadbamy również o SEO.

