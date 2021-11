Akcje promocyjne w Polsce. Co motywuje konsumentów do uczestniczenia w nich?

komputer, laptop, fot. janeb13, pixabay

Akcje promocyjne to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia sprzedaży. Jednak, żeby zwiększyć szansę ich powodzenia kluczowe jest przygotowanie jak najlepszych nagród dla uczestników. Jak wynika z najnowszego badania Sodexo „Nagrodomania, czyli promowanie przez nagradzanie” to właśnie sama nagroda jest główną motywacją dla Polaków do wzięcia udziału w różnego rodzaju promocjach.

Z punktu widzenia firmy najlepszą nagrodą w programie promocyjnym będzie ta, która zmotywuje klientów do wzięcia w nim udziału. Jednak, aby tak się stało, powinna wpisywać się w ich oczekiwania i potrzeby. A te, nieustannie się zmieniają – na przykład popularne niegdyś wycieczki zagraniczne czy markowe gadżety utraciły swoją moc przyciągania. Z kolei rabaty, które są najczęściej wybieraną przez firmy formą promocji (sięga po nie aż 53% przedsiębiorstw), są atrakcyjne tylko dla 41% konsumentów. Obecnie dużo większą wartość mają te nagrody, które stanowią realne wsparcie budżetu uczestników, a przy tym dają wolność decydowania o sposobie i czasie ich realizacji.

Jak wynika z najnowszego badania Sodexo, 7 na 10 osób, które w ciągu ostatniego roku brały udział w programach lojalnościowych, loteriach, konkursach lub innych akcjach promocyjnych potwierdza, że najbardziej motywują ich nagrody pieniężne, a nie nagrody rzeczowe czy rabaty, które wskazuje mniej niż połowa ankietowanych. Ponad połowa przyznaje też, że nagrodę pieniężną może przeznaczyć na coś, na co normalnie nie mogliby sobie pozwolić.

- Postrzeganie nagród przez uczestników programów promocyjnych związane jest nie tylko z ich sytuacją finansową, ale także ze zmianą nawyków konsumenckich. Trafny dobór nagród w planowanej promocji wymaga więc spojrzenia na nią oczami klienta. Jeśli znamy jego problemy, potrzeby i oczekiwania, to ta wiedza z pewnością pomoże nam wyznaczyć słuszny kierunek. Wyniki naszego ostatniego badania potwierdzają, że warto postawić na takie nagrody, które dają uczestnikom wolność decydowania, na co, oraz kiedy i jak zostaną one przez nich zrealizowane. Tą swobodę wyboru ceni sobie ponad 72 proc badanych - Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services

Zakupy w internecie nie straszne Polakom

W Internecie kupuje już 84% internautów. Nie dziwi więc fakt, że konsumenci, którzy przyznali, że to właśnie nagrody pieniężne motywują ich do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, wskazali, że cyfrowa forma takiej nagrody jest dla nich atrakcyjna. Tego zdania było ponad 4/5 ankietowanych. Co więcej, tę formę za bardzo atrakcyjną uznało niemal 40% respondentów.

- Zainteresowanie Polaków zakupami online cały czas rośnie, a pandemia jeszcze przyspieszyła rozwój e-commerce. Internet daje dostęp do znacznie szerszego asortymentu. Konsument nie musi tracić czasu na wizyty w sklepie, nosić ciężkich zakupów, a transakcje są bezpieczne, szybkie i wygodne. Wnioski płynące z naszego raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021” to również wyraźny sygnał dla biznesu, że konsumenta należy szukać w Internecie, także w kontekście nagradzania, motywowania czy budowania jego lojalności - Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Skrojone na miarę akcje promocyjne to inwestycja, która zwróci się bez względu na to, czy organizator prowadzi sklep osiedlowy, internetowy, czy też zarządza dużą siecią. Każdy większy lub mniejszy biznes wymaga budowania i pielęgnowania relacji z klientami, a te potrzebują nieustannej uwagi oraz przemyślanego podejścia. Do pełnego sukcesu akcji niezbędne są też atrakcyjne nagrody, bez których nie da się wystarczająco dobrze zmotywować ich uczestników, a najbardziej pożądane okazują się nagrody pieniężne, najchętniej w cyfrowej postaci.

