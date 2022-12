influencer, kobieta, laptop, komputer, zakupy, fot. expresswriters, pixabay

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022,” Polacy najchętniej robią zakupy internetowe przez telefon komórkowy – ten sposób wskazało 46 proc. badanych. Zdecydowanie rzadziej korzystamy z pełnowymiarowych urządzeń takich jak laptop bądź komputer stacjonarny (odpowiednio 33 proc. i 17 proc. wskazań). Najmniej badanych przyznało, że do przeglądania ofert e-sklepów wykorzystuje tablet (ok. 4 proc.).

Preferencje zależne od wieku i płci

Co ciekawe, kobiety dużo częściej niż panowie robią e-zakupy korzystając z urządzeń mobilnych jak smartfon czy tablet (58 proc. wskazań do 41 proc. wśród mężczyzn). Nasze preferencje zależą również od wieku – osoby starsze częściej korzystają z komputerów stacjonarnych lub laptopów. Jedynie 28 proc. badanych między 18 a 29 rokiem życia kupuje online za pośrednictwem takich urządzeń. Dla porównania wśród grupy 60-latków odsetek ten wyniósł aż 62 proc.

- Polacy na e-zakupach cenią wygodę – możliwość odwiedzenia sklepu internetowego o każdej porze dnia i nocy. Dzięki wyborowi odpowiedniego urządzenia nie ogranicza nas również miejsce. Korzystając ze smartfona możemy robić zakupy online niemal wszędzie: w autobusie czy w poczekalni u lekarza. To dążenie do coraz większej optymalizacji czasu i przestrzeni widać również w naszych preferencjach odnośnie płatności w e-sklepach - mówi Ewelina Krzynowy-Gaweł, Dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku.

Polacy, niezależnie od płci czy miejsca zamieszkania, najchętniej regulują należności za zakupy online korzystając z nowoczesnych metod płatności. Szybkim przelewem (pay-by-link) płaci dziś ok. 34 proc. ankietowanych, a podobny odsetek deklaruje, że korzysta z BLIKA. W porównaniu do wyników ubiegłorocznego badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2021” oznacza to wzrost popularności tej drugiej formy płatności o 8 punktów procentowych. Warto również wspomnieć, że tak jak w roku ubiegłym, BLIK cieszy się największą popularnością wśród osób młodych, między 18 a 29 rokiem życia (61 proc. wskazań).

Co kupujemy w internecie?

Z badania Santander Consumer Banku wynika, że Polacy najchętniej kupują przez internet ubrania (54 proc.), obuwie (25 proc.) oraz elektronikę (22 proc.), kosmetyki (21 proc.) i książki (18 proc.) – tradycyjne bądź w formie e-booków. Najrzadziej z kolei sięgają online po takie produkty jak zegarki (2 proc.), biżuteria i sprzęt fotograficzny (w obu przypadkach 1 proc.).

Zestawiając tegoroczne dane z wynikami ubiegłorocznego badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2021” można zauważyć stałość w preferencjach zakupowych. Warto jednak dodać, że w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost zainteresowania kupowaniem żywności przez internet. W 2021 roku robiło tak jedynie ok. 5 proc. badanych – dziś już 11 proc.

– Niezależnie od tego, co kupujemy i jak płacimy w internecie, powinniśmy pamiętać o tym, by na e-zakupach rozsądnie podchodzić do wydatków miesięcznych. Szczególnie teraz, w czasach rosnącej inflacji i coraz wyższych cen, warto z rozwagą zarządzać domowym budżetem – mówi Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku.