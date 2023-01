smartfon, komputer, fot. Firmbee, pixabay

Z aplikacji mobilnej banku, w którym mają konto osobiste najczęściej korzystają 18-29 latkowie (96 proc.) – tak wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. Tuż za nimi są osoby przed 40 rokiem życia (81 proc.). Odsetek użytkowników spada jednak wraz z wiekiem, ponieważ wśród 40-49 latków aplikacji mobilnej używa 62 proc. ankietowanych.

- Z badania banku wynika ponadto, że bankowości mobilnej najczęściej używają respondenci ze średnich miast od 50 do 250 tys. osób oraz z metropolii (kolejno 73 i 67 proc.). Są one również chętnie wykorzystywane przez ankietowanych ze średnim lub wyższym wykształceniem (odpowiednio 67 i 73 proc.) – komentuje wyniki Mariusz Ożga, dyrektor Centrum Rozwoju Otwartej Bankowości z Santander Consumer Banku.

Kto najrzadziej loguje się do bankowości mobilnej? Według badania są to seniorzy w wieku 60-69 (54 proc.) i 70-79 lat (67 proc.), osoby mieszkające na wsi (43 proc.) oraz ankietowani z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (52 proc.).

Najpopularniejsze dodatkowe funkcjonalności bankowości mobilnej

Zapytani o to, z jakich dodatkowych funkcjonalności aplikacji mobilnej banku korzystają, ankietowani najchętniej wymieniali załatwianie spraw online przez e-urząd np. wniosku o 500+ czy bon turystyczny (36 proc.). Najczęściej używają jej do tego 30-39 latkowie (46 proc.). Ponadto co czwarty ankietowany używa aplikacji do doładowania telefonu (23 proc.). Popularną funkcjonalnością są również płatności za bilety parkingowe czy autostrady (w obu przypadkach 21 proc.). Jest ona najbardziej lubiana przez 40-49 latków. Trochę mniej respondentów opłaca w ten sposób przejazd komunikacją miejską (16 proc.). Postępuje już tak jednak co czwarty ankietowany przed 30 rokiem życia (24 proc.). Natomiast tylko co jedenasty wykorzystuje bankowość mobilną do zamawiania taksówek (9 proc.). Opcja ta ponownie jest najbardziej lubiana przez 18-29 latków (15 proc.).

- Warto korzystać z aplikacji mobilnej banku, ponieważ dzięki niej w prosty, szybki i wygodny sposób zyskujemy dostęp do mnóstwa możliwości w dowolnym miejscu i czasie. Poza wymienionymi funkcjonalnościami możemy skorzystać również np. z ubezpieczenia albo kantoru. Ponadto, jeśli akurat mamy potrzebę wsparcia się finansowaniem zewnętrznym, możemy w prosty sposób zapoznać się z ofertą banku i/lub wypełnić formularz na interesujący nas produkt – mówi Mariusz Ożga z Santander Consumer Banku.

