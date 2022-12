Ruszyła nowa kampania wizerunkowa Allianz Polska, promująca ubezpieczenia na życie. Kampania będzie realizowana w internecie i obejmie czołowe portale oraz media społecznościowe, w tym YouTube. Jej celem jest również wzmocnienie marki Allianz w Polsce.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do osób w wieku 30-50 lat, które mogą połączyć troskę o siebie i bliskich z możliwościami finansowymi.

– Nasza kampania opiera się obserwacji, że nie wystarczy sama troska o bliskich, ani same pieniądze, aby zyskać poczucie bezpieczeństwa. Te dwie wartości trzeba ze sobą połączyć, podejmując odpowiedzialne decyzje. Jedną z nich jest zawarcie ubezpieczenia na życie i zdrowie. Wtedy można żyć z nadzieją, że będzie dobrze i nie jest to puste życzenie. Ubezpieczenie daje nam od razu poczucie bezpieczeństwa, a w razie problemów ze zdrowiem i straty – realną pomoc. Bierzemy pod uwagę bardzo dużą rolę kobiet jeśli chodzi o odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe rodziny i podejmowanie decyzji w tym zakresie. Doceniamy również ich troskę o zdrowie najbliższych, co ma odzwierciedlenie w naszej kampanii – mówi Piotr Kochanowski, dyrektor departamentu market management w Allianz Polska.