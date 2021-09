Anita Włodarczyk w akcji promującej Stadion Śląski

Stadion Śląski wraz ze swoją Ambasadorką Anitą Włodarczyk zorganizował akcję specjalną, sprawiając niespodziankę zwiedzającym obiekt. Podczas robienia gościom stadionu sesji zdjęciowej z medalami olimpijskimi należącymi do lekkoatletki, w kadrze pojawiała się nagle sama Anita Włodarczyk.

Stadion Śląski od dwóch lat współpracuje z Anitą Włodarczyk, trzykrotną mistrzynią olimpijską w rzucie młotem, która została ambasadorką obiektu. Dotychczas gwiazda lekkiej atletyki i Śląski Gigant już kilkukrotnie działali razem przy interesujących akcjach. Wymienić można choćby czytane bajek dla dzieci po śląsku oraz kampanię maseczkową podczas pandemii koronawirusa.

Ostatnio jednym ze wspólnie zorganizowanych projektów była profesjonalna sesja zdjęciowa z medalami olimpijskimi mistrzyni. Dostępne tylko przez jeden dzień na Stadionie Śląskim zostały udostępnione zwiedzającym obiekt, aby Ci mogli otrzymać pamiątkowe zdjęcie. Natomiast obecność samej medalistki była elementem zaskoczenia. Akcja polegała na tym, że Anita Włodarczyk wychodziła nagle zza kurtyny, gdy zwiedzający byli fotografowani z Jej złotymi medalami.

- Uwielbiam bezpośredni kontakt z fanami. Tyle emocji, pozytywnych, niespodziewanych reakcji. Radość zarówno dla mnie jak i moich wspaniałych kibiców. Byli oni nie tylko zaskoczeni, ale także bardzo szczęśliwi. I o to właśnie chodziło. Mam nadzieję, że niespodzianka, którą przygotowaliśmy wspólnie ze Stadionem Śląskim na długo zapadnie w pamięci uczestników – mówiła Anita Włodarczyk, trzykrotna medalistka olimpijska w rzucie młotem.

Reakcja osób na obecność Anity Włodarczyk została uchwycona za pomocą kamer. Zarejestrowane na twarzach uczestników emocje – od zupełnego zaskoczenia po łzy radości – można zobaczyć na przygotowanym przez Stadion Śląski we współpracy z agencją Press Focus materiale wideo.

- Stadion Śląski to nie tylko sport, ale również rozrywka, która jak widać może przybierać różne formy. Lubimy zaskakiwać, dostarczać ludziom niezapomnianych wrażeń, a przez to sprawiać, że chętnie do nas wracają przy okazji rozmaitych wydarzeń – mówił Jan Widera, prezes Stadionu Śląskiego.