Nick Morrison on Unsplash

Audyt content marketingu jest istotną częścią strategii content marketingowej. Dzięki niemu możemy odkryć potencjalne miejsca rozwoju naszych sekcji contentowych. Według statystyk Semrush, w 2021 roku 65% firm, które odniosły sukces, przeprowadzały audyt co najmniej dwa razy w roku. Czym jest audyt treści oraz co możemy na nim zyskać?

Dlaczego przeprowadzamy audyt content marketingu?

Firmy mierzą się różnymi problemami, jak na przykład słaba widoczność w wynikach wyszukiwania Google, czy ogólny brak zainteresowania marką ze strony użytkowników. Bez przeprowadzenia audytu, trudno znaleźć na nie rozwiązania. Jeśli chcesz je znaleźć, jak i zdiagnozować problemy trapiące markę, audyt content marketingu może okazać się pożądanym rozwiązaniem.

W czym audyt może pomóc?

Rezultatem dobrze przeprowadzonego audytu jest szereg wytycznych do wdrożenia, napisanych przez zespół content marketingowy. Jeśli zawarte w nim wskazówki zostaną zaimplementowane, audyt może pozytywnie wpłynąć zarówno na widoczność domeny, jak i na jej czytelność i przyjazność użytkownikowi, a w rezultacie na zwiększenie ruchu organicznego.

Dlaczego audyt warto przeprowadzać z agencją?

Przeprowadzenie audytu treści z agencją content marketingową znacznie podnosi szanse na skuteczne odnalezienie problemów doskwierających firmie. Zaufanie profesjonalistom nie tylko skróci nasz czas, ale również zwiększy jego efektywność. Co więcej, specjaliści dostarczą niezbędnych wskazówek, których wdrożenie może być kluczem do sukcesu marki.

Etapy przeprowadzania audytu content marketingu

Audyt content marketingu przeprowadzany jest w trzech etapach.

Analiza widoczności oraz ruchu na stronie www, Analiza treści na blogu firmowym, Analiza treści e-commerce.

By efektywnie przeprowadzić audyt treści, należy skupić się na trzech powyższych etapach. Jednak od czego zacząć?.

Etap 1 – Widoczność oraz ruch na stronie www

Pierwszą aktywnością w audycie treści powinno być przeanalizowanie widoczności naszej platformy w internecie, oraz ruchu na stronie. By to zrobić, dobrym rozwiązaniem byłoby zasięgnięcie pomocy takich narzędzi jak Ahrefs, Senuto, Google Analytics, oraz Google Search Console. Pozwolą one na zapoznanie się z diagramami oraz wykresami przedstawiającymi pożądane statystyki.

Etap 2 – Analiza treści na blogu firmowym

Gdy informacje z etapu pierwszego zostaną już zebrane, trzeba skoncentrować się na analizie treści na blogu firmowym. By tego dokonać, ponownie możemy skorzystać z pomocy Google Analytics. Tym razem naszym celem jest zebranie innego zestawu danych, w skład którego wchodzi między innymi liczba kliknięć w ciągu ostatniego roku, click-through rate (CTR), czy sesje.

Co więcej, należy również zebrać informacje na temat obecnej sytuacji contentowej, np. jakie słowa kluczowe zostały użyte w poszczególnych artykułach, czy formatowanie nagłówków jest prawidłowe, jak wygląda sytuacja z grafikami, linkami oraz przejrzystością tekstu. Dzięki zebranym danym łatwiej będzie nam określić, jakie rozwiązania wdrożyć w celu optymalizacji bloga.

Etap 3 – Analiza treści e-commerce

Ostatnim etapem audytu jest analiza treści e-commerce, zwanej również sprzedażowo-usługową, którą możemy wykonać za pomocą Google Analytics. Jest to jeden z najważniejszych momentów całego audytu, gdyż opisuje się w nim wnioski oraz propozycje zmian. W tym etapie należy się skupić na analizie opisów, URL, oraz struktury nagłówków takich obszarów jak kategorie, czy podstrony produktowe. Na podstawie wykonanej analizy można wyciągnąć odpowiednie wnioski i zaproponować rozwiązania.

Co możemy zyskać, przeprowadzając audyt treści?

Audyt content marketingu może ujawnić wiele obszarów wymagających poprawy. Poniżej kilka przykładowych wniosków oraz zasugerowanych rozwiązań.

Wytyczne najczęściej dotyczą zmian na stronie, rekomendacji tematów na nowe treści na firmowego bloga, recycling starych wpisów, zmiany w strukturze (np. jednolite adresy URL), lub lepszy dobór fraz kluczowych (w 2021 roku 71% firm zadeklarowało, że ich główną taktyką SEO jest dobór strategicznych fraz kluczowych).

Audyt content marketingu – przykładowe wnioski i rozwiązania

Jeśli spojrzymy na statystyki umieszczone na Semrush, 55% strategii content marketingowych przyjęło za cel polepszenie jakości contentu na swojej stronie. W rezultacie firmy te mogą odnieść znaczący sukces, jeśli chodzi o pozycjonowanie domeny w wyszukiwarkach.

By wspinać się coraz wyżej po rankingowej drabinie Google, należy pamiętać o poprawnym doborze treści do zapotrzebowania odbiorców. Odpowiednio dobrane frazy kluczowe (np. za pomocą Ahrefs lub Senuto), poprawne formatowanie tekstu oraz hierarchia nagłówków, adekwatna długość tekstu, wyselekcjonowane linki, oraz systematyczność w publikowaniu treści na naszym blogu, potrafią przyczynić się do podwyższenia pozycji w Google. Pamiętajmy również o stałym monitorowaniu konkurencji oraz efektów naszej pracy. Upewnijmy się, że przeprowadzone przez nas działania przynoszą zamierzony skutek.

Wszystkie powyższe działania, jeśli wdrożone poprawnie, z najwyższą starannością oraz systematycznością, mogą się przyczynić do popularyzacji marki, chociażby przez lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania. Pamiętajmy jednak, że jest to przykład, a działań, dzięki którym firma będzie mogła odnieść sukces, może być znacznie więcej.

Audyt content marketingu jest nie tylko ważnym, ale również potrzebnym narzędziem

Dzięki niemu będziemy w stanie poprawić widoczność domeny czy jej pozycje w wyszukiwarce Google, a także – zbudować wizerunek jako eksperta w danej dziedzinie.

W dłuższej perspektywie wszystkie ujawnione obszary z potencjałem do poprawy przyniosą zamierzony skutek i wymierne korzyści. Pamiętajmy jednak, by na blogu firmowym publikować treści systematycznie. Jeśli o tym zapomnimy, stracimy szansę na wysoką pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania.

Wojciech Baranowski

content specialist

Elephate