Bank Pekao chce połączyć pokolenia w internecie. Oto nowa kampania

bank Pekao, bierz internet za rogi, strefa seniora fot. Pekao

„Zostań w domu. Bierz Internet za rogi. Bądźmy razem w sieci” – tymi hasłami Bank Pekao zachęca Seniorów do aktywnego korzystania z Internetu, w tym również do bankowania online. Idea akcji oparta jest na zbudowaniu wirtualnej społeczności łączącej pokolenia. Będzie to możliwe m.in. dzięki dedykowanej platformie „Strefa Seniora” i grupie dyskusyjnej na Facebooku: Bierzemy Internet za rogi z Dancingiem Międzypokoleniowym. Dodatkowo, bank podejmie szereg działań edukacyjno-informacyjnych, przekazując Seniorom wiedzę i narzędzia do bezpiecznego funkcjonowania w sieci. W kampanię zaangażowali się popularni influencerzy i liderzy opinii.

Bank Pekao kieruje kampanię „Bierz Internet za rogi” zarówno do Seniorów aktywnych w Internecie, jak również tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w sieci. Funkcjonowanie tych ostatnich w środowisku nowych technologii stało się istotne w obecnej sytuacji, gdy akcja #zostanwdomu, szczególnie dla osób starszych, to już właściwie nie zalecenie, ale konieczność. Firma chce zbudować bezpieczną, wirtualną przestrzeń dla Seniorów, którzy potrzebują wsparcia zarówno w codziennych czynnościach, jak i urozmaicenia, rozrywki czy poczucia przynależności do szerszej wspólnoty.

– Kampania jest wynikiem naszego społecznego zaangażowania. Udostępniamy osobom starszym nowe, dodatkowe środowisko do budowania relacji społecznych. Równocześnie, chcemy też odpowiedzieć na potrzeby Seniorów aktywnych w sieci, dostarczając im interesujących treści. Jako bank aktywnie realizujący strategię transformacji cyfrowej dostarczamy także rozwiązania, dzięki którym każdy może załatwić wiele spraw online, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa w sieci – mówi Marek Lusztyn, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Dialog między pokoleniami

Bank Pekao, lider cyfrowej transformacji sektora bankowego, chce pomóc w budowaniu nowego, wirtualnego wymiaru relacji społecznych. Pokazuje, że bycie samemu w domu nie musi oznaczać samotności. W tym celu, wraz ze startem nowej kampanii edukacyjnej „Bierz Internet za rogi”, ruszyła specjalna, wirtualna platforma oraz grupa dyskusyjna w mediach społecznościowych. „Strefa Seniora” i „Bierzemy Internet za rogi z Dancingiem Międzypokoleniowym” to nie tylko treści edukacyjne i informacyjne, ale też miejsce wymiany doświadczeń między pokoleniami, wzajemna pomoc i nawiązywanie relacji – zarówno między samymi Seniorami, jak i między starszym, a młodszym pokoleniem.

Na dedykowanej platformie „Strefa Seniora” zlokalizowanej na stronie oznaczonej odnośnikiem StrefaSeniora, będą zamieszczane pakiety materiałów, z których Seniorzy dowiedzą się, jak bezpiecznie załatwić codzienne sprawy bez wychodzenia z domu, artykuły poradnikowe czy ciekawostki dotyczące nowych technologii.

W akcji Banku Pekao, skierowanej do Seniorów, biorą udział reprezentanci młodszego i starszego pokolenia, m.in. Krystyna Czubówna, Jacek Kawalec, Marta Manowska, a także influencerzy tacy jak Eliza_betka czy popularny w sieci Reżyser Życia.