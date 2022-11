kobieta, smartfon, fot. nastya_gepp, pixabay

„Baaardzo Twoja”, to główny przekaz kampanii internetowej, która potrwa do końca 2022 roku. Kampania promuje możliwość personalizacji pulpitu aplikacji PeoPay, dostosowując go pod indywidualne preferencje. Dzięki temu aplikacja stanie się bardziej przyjazna dla klienta i pozwoli mu na wybór wielu różnorodnych opcji.

Użytkownicy każdego miesiąca ściągają kolejne aplikacje na telefon, ale na dłużej zostają z nimi tylko te, które są naprawdę wygodne i dostosowane do ich potrzeb. Przedzieranie się przez kilka ekranów, zanim dotrze się do tego właściwego, potrafi być czasochłonne i frustrujące. Dlatego od teraz PeoPay daje możliwość szerokiej personalizacji i pozwala wybrać funkcje, z których korzysta się najczęściej, a także ustawić je tak, aby mieć je w każdym momencie „pod palcem”.

- Tworząc nową funkcjonalność PeoPay nie chcieliśmy, aby była to tylko kolejna aplikacja bankowa. Zależało nam, by do jej tworzenia zaangażować klientów, którzy swoimi spostrzeżeniami pomogli nam ulepszyć codzienne bankowanie. Cieszy nas, że aplikacja zbiera pozytywne opinie i robimy wszystko, aby utrzymać swoją pozycję. Dlatego nie spoczywamy na laurach - nadal będziemy słuchać głosu klientów oraz wprowadzać kolejne ulepszenia, aby bankowanie było jeszcze prostsze i przyjemniejsze – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych.

Kampania marketingowa prowadzona jest wielokanałowo w mediach internetowych. Na jej potrzeby przygotowany został także spot prezentujący możliwości aplikacji PeoPay.

Bank Pekao S.A. od kilku lat buduje jedną z najlepiej ocenianych i najbardziej funkcjonalnych aplikacji mobilnych na rynku bankowym – PeoPay. Jest to nowoczesne narzędzie służące do budowania dobrej i trwałej relacji z klientami – już blisko 1,5 mln klientów Banku Pekao korzysta jedynie z bankowości mobilnej. Eksperci dbają, aby aplikacja wciąż się rozwijała – jej ewolucję wspiera zaawansowana analityka danych oraz nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji, które wspierają komunikację na linii bank-klient. Aplikacja PeoPay została zainstalowana już ponad 3.1 mln razy na urządzeniach klientów Banku Pekao.