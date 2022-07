Blik chce wprowadzić odroczone płatności. UOKiK ogłosił decyzję

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pozytywnie ocenił wniosek złożony przez Bank Millennium, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski oraz Mastercard w sprawie rozszerzenia działalności Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK. Organ wyraził zgodę na koncentrację, w ramach której PSP uzupełni swoje portfolio o usługę płatności odroczonych (Buy now, pay later – BNPL).

– Zgoda UOKiK to kolejny ważny krok w strategicznym rozwoju BLIKA. Bazując na naszym unikalnym modelu biznesowym i zdobytym dotychczas know-how, mamy ambicję stworzyć nowy standard dla płatności odroczonych. Jednocześnie stawiamy na otwartość rozwiązania dla wszystkich uczestników rynku – dotyczy to nie tylko podmiotów wnioskujących w tej sprawie do UOKiK, ale także pozostałych banków czy agentów rozliczeniowych. Zamierzamy stosować w tym zakresie takie samo podejście, jak w przypadku zarządzanego przez nas systemu płatności BLIK – usługa będzie więc możliwa dla wszystkich organizacji, które będą zainteresowane jej wdrożeniem. Już niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami współpracy z bankami w tym zakresie – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.