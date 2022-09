Bolt Market, żywność, zakupy, fot. Bolt

Bolt Market, dostarczający zakupy spożywcze, nawiązał współpracę z Too Good To Go, aby włączyć się w działania przeciw marnowaniu żywności. To pierwsza tego typu współpraca w branży q-commerce, dzięki której najbardziej potrzebne produkty będzie można odbierać z tzw. dark stores.

Bolt Market włącza się w działania przeciw marnowaniu żywności. Dark store to coraz bardziej popularny format sklepów oferujący najbardziej potrzebne produkty, dostarczane średnio w kilkanaście minut w dużych miastach. W tych nowoczesnych punktach jeszcze lepiej można kontrolować stan produktów i dat ważności, a tym samym... marnować mniej! Od teraz jednak, w przypadku nadwyżek, użytkownicy aplikacji Too Good To Go mogą upolować paczkę-niespodziankę z zakupami spożywczymi o wartości 35 zł w cenie 11,49 zł. Wśród nich znajdą się np. owoce, warzywa, paczkowany nabiał, wędliny czy słodycze.

- Miejsca typu dark store działają szybko i skutecznie, ale to nie znaczy, że nie potrzebują dodatkowego wsparcia. Misją Too Good To Go jest obecność wszędzie tam, gdzie marnowane jest jedzenie. A ponieważ lubimy nieoczywiste rozwiązania, cieszymy się na ten nowy rodzaj współpracy. Wierzymy, że działania Bolt Market będą miały znaczący wpływ na ograniczenie negatywnych skutków marnowania żywności - komentuje Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Dla Bolt Market to również wyjątkowa współpraca, ponieważ doskonale wpisuje się w założenia biznesu i misję firmy.

- Już podstawowe założenia zarządzania asortymentem w branży q-commerce pozwalają ograniczyć marnowanie żywności. Jednak dla nas w Bolt Market jest to tym bardziej ważne, ponieważ w ofercie dla naszych klientów stawiamy na dużą dostępność świeżych produktów. Przy wsparciu ze strony Too Good to Go mamy nadzieję być jeszcze bardziej przyjaznymi dla planety, co z kolei doskonale wpisuje się w zieloną misję Bolta, którego celem jest tworzenie miast przyjaznym ich mieszkańcom. Jednocześnie tą współpracą chcemy zwrócić uwagę naszych użytkowników na temat marnowania żywności i pokazać im, jak możemy wspólnie temu przeciwdziałać - dodaje Agnieszka Cymbała, Country Manager, Bolt Market w Polsce.

W skali roku marnujemy w Polsce około 5 milionów ton żywności, które mają ogromny wpływ na zmiany klimatu. Współpraca Too Good To Go i Bolt Market to kolejny krok na rzecz działań związanych z ochroną planety. Każda uratowana paczka-niespodzianka równa się 2,5 kg emisji CO2, które nie zostały wyprodukowane na marne. Z zakupów w Bolt Market za pośrednictwem Too Good To Go mogą aktualnie skorzystać mieszkanki i mieszkańcy Warszawy.

