Bolt Market działa na polskim rynku od grudnia 2021 roku. W tym czasie sieć dark storów znacząco poszerzyła swoje portfolio rozbudowując przede wszystkim kategorie artykułów świeżych, które stanowią obecnie ponad połowę sprzedaży. Dzięki wychodzeniu naprzeciw codziennym potrzebom klienta średni koszyk zwiększył swoją wartość aż o 125%.

Obecna w Warszawie sieć q-commerce Bolt Market świętuje właśnie pierwszy rok działalności na polskim rynku. W tym czasie marka postawiła przede wszystkim na udoskonalaniu jakości oraz wygody usługi oraz poszerzanie asortymentu produktów dostępnych w szybkiej i wygodnej dostawie. O rosnącej popularności zakupów z błyskawicznym dowozem może świadczyć nie tylko znaczący rozwój asortymentu produktów dostępnych w dark storach Bolta, ale także średnia wartość koszyka, która urosła o 125%.

- Kończymy pierwszy rok działalności z dużą satysfakcją. Sukcesywnie realizowaliśmy kolejne punkty naszej strategii, która zakłada, że Bolt Market staje się miejscem codziennych zakupów. Chcemy żeby w naszym asortymencie nie było luk i żeby klienci robiąc zakupy, mogli odnaleźć wszystko czego potrzebują. Postawiliśmy na nieustanne inspirowanie naszych klientów nowymi trendami i produktami. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę potrzeb konsumenckich, stawiając sobie za cel by niezbędne na co dzień artykuły, konsument mógł znaleźć w jednym miejscu. W oparciu o te dane, dodawaliśmy do oferty ponad 100 produktów tygodniowo - mówi Agnieszka Cymbała, Country Manager, Bolt Market w Polsce.

Strategią Bolt Market jest stanie się miejscem codziennych zakupów i dlatego marka nieustannie rozwija swoje portfolio, dodając nowe typy i kategorie produktów. Klienci robiący zakupy w Bolt Market mogą dziś już wybierać z asortymentu prawie 4 tys. produktów, z czego aż 100 artykułów jest z kategorii owoce i warzywa, włączając w to egzotyczne owoce lub obrane i gotowe do spożycia warzywa.

Jednak codzienne zakupy, to nie tylko zakupy spożywcze. Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom konsumenta, Bolt Market rozbudował m.in kategorię z artykułami dla dzieci o gry i zabawki kreatywne, kategorię z produktami dla zwierząt. W aplikacji kupić można także mniej oczywiste produkty jak np. płaszcz przeciwdeszczowy, trytytki, baterie czy żarówki.

- Możemy śmiało stwierdzić, że Bolt Market odpowiada dzisiaj na rozmaite, także nietypowe potrzeby konsumentów. Współpracujemy obecnie ze starannie dobranymi, lokalnymi dostawcami. To właśnie dzięki tym współpracom Bolt Market może inspirować swoich klientów do odkrywania orientalnych produktów, produktów wegetariańskich, czy też znalezienia upominku na specjalne okazje. Bycie o krok przed klientem i dostarczanie inspiracji to najlepszy sposób na skłonienie konsumenta, aby czerpał przyjemność z zakupów i wracał do nas. Ponadto nasza oferta bierze pod uwagę nie tylko potrzeby, ale i możliwości finansowe klientów, obalając tym mit, że wygodna i szybka usługa musi być droga - dodaje Agnieszka Cymbała, Country Manager, Bolt Market w Polsce.