Canal+ odkoduje część kanałów z droższych pakietów. Będą dostępne do końca marca

Telewizja, Fot.: Pixabay

Kolejne firmy prześcigają się w pomysłach na zagospodarowanie czasu osobom, które pozostały w domu ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz dołącza do nich CANAL+, który odkoduje dostęp do kanałów z wyższych pakietów telewizyjnych lub kolekcji filmów z biblioteki dystrybutora Kino Świat, w zależności od posiadanego przez abonenta pakietu. Kanały będą dostępne w tzw. „otwartym oknie” bez dodatkowych opłat od dziś do końca marca tego roku, a kolekcja filmów do końca marca.

Dzięki „otwartemu oknu” abonenci zyskają dostęp do wielu nowych kanałów z filmami i serialami, dokumentami, informacjami czy treściami dla najmłodszych - pisze operator w komunikacie. - W kolekcji Kino Świat będzie można natomiast znaleźć propozycje filmowe z wielu różnych gatunków - m.in. komedie, filmy familijne czy filmy akcji.

Abonenci z pakietem Entry+ otrzymają dostęp do 22 kanałów z wyższego pakietu Start+ (m.in. 2 kanałów dziecięcych, 3 informacyjnych, 6 filmowych, 11 tematycznych),

posiadacze pakietu Start+ do 37 kanałów z wyższego pakietu Comfort+ (m.in. 7 kanałów dziecięcych, 6 filmowych, 3 informacyjnych, 21 tematycznych),

a klienci z pakietem Comfort+ dopełnienie do pakietu Extra+ (m.in. 5 kanałów dziecięcych, 12 filmowych, 19 tematycznych).

Abonenci z pakietem Extra+ i wyższymi od jutra otrzymają dostęp do kolekcji 20 filmów z biblioteki dystrybutora Kino Świat (jeśli nie mają jej już w ofercie) w usłudze nc+ GO TV na dekoderze lub na dowolnym urządzeniu dzięki nc+ GO.

W kolekcji pojawią się kolejne nowe tytuły.

„Sala samobójców. Hejter” dla klientów Platformy CANAL+

CANAL+ zaprasza również wszystkich abonentów na kolejne premiery prosto z kina. Zaledwie dwa tygodnie po premierze kinowej abonenci Platformy CANAL+ będą mogli zobaczyć najnowszy film Jana Komasy „Sala samobójców. Hejter” - bez wychodzenia z domu. Już dziś wieczorem film będzie dostępny do wypożyczenia w usłudze PREMIERY VOD+ w cenie 25 zł. #Zostańwdomu z CANAL+ Otwarte okno na kanały nie dotyczy oferty ITI Neovision S.A. w Orange.