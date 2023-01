stacja paliw, paliwo, ropa, fot. iade-michoko, pixabay

W ubiegłym roku Circle K rozpoczęło kampanię, która ma na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. 25 stycznia na wszystkich stacjach Circle K w Europie sieć stacji paliw obchodziła wewnętrzny „Kindness Day” - Dzień Życzliwości. Równolegle firma podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników i dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

Codziennie stacje Circle K odwiedzają tysiące klientów, którzy tankują paliwo, korzystają z oferty gastronomicznej, dokonują zakupów w sklepie, bądź korzystają z innych dostępnych usług. Pracownicy stacji rozmawiają z setkami z nich każdego dnia, dokładając wszelkich starań, aby obsługa i wrażenia podczas wizyty na stacjach były jak najlepsze. Niestety równocześnie pracownicy stacji doświadczają niewłaściwych i niechcianych zachowań ze strony klientów, jak wynika z najnowszego badania wewnętrznego przeprowadzonego wśród pracowników Circle K w Polsce (11-12.2022 r.). W anonimowym badaniu 39% pracowników biorących w nim udział przyznało, że doświadczyło niewłaściwego zachowania lub agresji słownej ze strony klientów. Sytuacje te dotyczyły najczęściej różnych gróźb w formie komentarzy czy nieodpowiednich zachowań (67% wskazań), groźnych spojrzeń lub innej komunikacji niewerbalnej (60% wskazań) oraz gróźb przemocy (49% wskazań). Znaczna część respondentów wskazała również na nieproszone komentarze dotyczące ciała lub wyglądu (43% wskazań).

Poprawa bezpieczeństwa pracowników

Aby przeciwdziałać niechcianym i niewłaściwym zrachowaniom, jakich doświadczają pracownicy stacji, od 2022 roku Circle K unowocześniło i wdrożyło wiele procedur, aby zapewnić członkom zespołu na terenie całej Europy poczucie bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony podczas pracy. Przykładem takich działań mogą być szkolenia dla pracowników stacji i kierowników, uproszczone procedury raportowania i rozpatrywania incydentów, dostęp do programu Pomocy Pracowniczej Circle K dla wszystkich pracowników, wewnętrzna infolinia umożliwiająca zgłaszanie incydentów oraz kampanie informacyjne na stacjach, skierowane do klientów. Powyższe inicjatywy stanowią dodatek do innych środków bezpieczeństwa, takich jak zwiększony monitoring w sklepach oraz szereg narzędzi zapobiegających napadom. Podjęte działania pokazują, że ich realizacja przynosi pozytywne efekty - aż 93% badanych pracowników Circle K w Polsce przyznało, że wie jak zgłosić niechciane lub niewłaściwe zachowanie w miejscu pracy.

- Miejsce pracy powinno być bezpieczną przestrzenią dla każdego pracownika. W ciągu ostatniej dekady w naszej branży zostały poczynione znaczne postępy w obszarze zapobiegania napadom na stacjach. Chcielibyśmy, aby standardem było również ograniczanie przypadków nękania pracowników w miejscu pracy. Ten problem nie dotyczy tylko naszej firmy, dlatego pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem, by zainspirować innych pracodawców do działania i zwiększenia wysiłków w celu przeciwdziałania tego typu incydentom - mówi Maria Pertkiewicz, Dyrektorka ds. Personalnych Circle K Polska.

W oparciu o badania pracowników i działania, które zostały wprowadzone w celu ochrony członków zespołu i zapewniania im bezpieczeństwa w miejscu pracy, firma podjęła na poziomie globalnym decyzję o obchodach wewnętrznie ustalonego europejskiego „Kindness Day” (Dnia Życzliwości) w ramach Circle K, w dniu 25 stycznia. Inicjatywa ta ma na celu uświadomienie jak ważne jest traktowanie pracowników z życzliwością i szacunkiem, jak również docenienie tych klientów, którzy w taki sposób odnoszą się do pracowników podczas wizyt na stacjach Circle K.

Dzień Życzliwości w Polsce

W Polsce kampania życzliwości została zainicjowana 21 listopada 2022 roku w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień. Rozpoczynając od tego światowego święta, na wszystkich stacjach w kraju pojawiły się materiały wspierające akcję, a klienci mogli spodziewać się niespodzianek z miłym słowem i wyzwaniem, aby okazywać życzliwość innym osobom. Wówczas Circle K rozpoczęło na szerszą skalę promocję kultury wzajemnego szacunku – nie tylko w ramach samej organizacji, ale także poza nią. 25 stycznia koncern Circle K na stacjach w innych krajach europejskich będzie obchodził „Kindness Day” – jako symboliczny Dzień Życzliwości, mający na celu zwrócenie uwagi klientów i opinii publicznej na kwestie wzajemnego szacunku oraz popularyzujący uprzejmość, serdeczności i właściwe postawy w relacjach z innych, pozbawione agresji.