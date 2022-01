Durex oddala stereotypy w nowej walentynkowej kampanii

Z okazji zbliżających się Walentynek, Durex wystartował z kampanią, w której zachęca do patrzenia na seks bez stereotypów i ograniczeń – z inkluzywnym przekazem mówiącym o szacunku dla różnych rodzajów miłości, nieocenianiu i nieprzejmowaniu się opinią innych. Kampania będzie prowadzona w telewizji i kanałach online oraz wspierana poprzez współprace z influencerami.

Misją marki jest zapewnienie dostępu do szczęśliwego i bezpiecznego seksu. Dlatego przy okazji tegorocznych Walentynek Durex przekonuje, że każdy może i powinien kochać tak, jak lubi. Pretekstem do powstania kampanii jest insight mówiący o tym, że w wielu kręgach seks wciąż bywa tematem tabu, nawet w długoletnich związkach, a wyobrażenie tego jak powinien wyglądać udany stosunek, często opiera się nie na własnych pragnieniach, ale na powszechnie utrwalonych stereotypach. Celem kampanii jest także zwrócenie uwagi na fakt, że dopóki każda ze stron świadomie wyraża zgodę na seks nie należy się ograniczać w swojej kreatywności.

– Z Durex wierzymy, że każdy ma prawo do szczęśliwego życia seksualnego. Niestety na drodze do satysfakcji z seksu i bliskości często stoją mity, czy utarte wyobrażenia. Zaproszenie do udziału w naszej kampanii przyjęły zarówno pary heteroseksualne, jak i nieheteronormatywne. Rozmawiamy otwarcie o seksie z osobami z niepełnosprawnościami. Adresujemy także temat uprzedzeń wobec związków wielokulturowych, co będzie widoczne nie tylko w spotach reklamowych, ale także w działaniach z influencerami. W kampanii pragniemy obalić przekonanie, że istnieje tylko jeden model miłości, a co za tym idzie – chcemy otworzyć i zainspirować ludzi do odkrywania swoich potrzeb i własnej przyjemności w seksie – mówi Kamil Komarzyniec, Brand Manager marki Durex z firmy Reckitt Benckiser.