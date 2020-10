EA Sports i Legia Warszawa nawiązały współpracę. Sprawdzamy szczegóły partnerstwa

Legia Warszawa w sezonie 2020/2021 będzie współpracować z Electronic Arts, globalnym liderem w branży rozrywki elektronicznej. W ramach współpracy powstaną specjalne projekty dedykowane kibicom Legii na całym świecie, a na kanałach klubu oraz EA Sports pojawi się dużo ciekawych i unikalnych treści.

- Electronic Arts to dla klubu, naszych zawodników i kibiców szczególny partner, w unikalny sposób łączący ze sobą różne pokolenia i sposoby przeżywania meczów. Dziś dla wielu osób równie ważne, co wspólne oglądanie spotkań przy Łazienkowskiej, staje się granie w FIFA ze swoimi kolegami czy członkami rodziny. Jesteśmy dumni, że razem z naszym partnerem wymyśliliśmy pionierski sposób na zaistnienie w piłkarskim ośrodku treningowym, a mianowicie branding pokojów zawodniczych kartami FIFA FUT w Legia Training Center. Pomysł został doskonale przyjęty przez zawodników i kibiców. Kolejnym ekscytującym momentem było ujawnienie rating review oraz nowych kart FIFA 21 - powiedział Tomasz Zahorski, członek zarządu Legii Warszawa.

Legia Warszawa to aktualny Mistrz Polski i najbardziej utytułowany polski klub. Jako 14-krotny mistrz kraju i 19-krotny zdobywca Pucharu Polski (rekord) jest liderem tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Jest też najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym polskim klubem - jej kanały w social media obserwuje ponad 1,5 mln fanów.

- Wsłuchując się w głos polskiej społeczności FIFA zauważyliśmy, że nasi fani są spragnieni lokalnego kontentu. EA Sports przy promocji gry FIFA współpracuje z największymi gwiazdami futbolu, rozpoznawalnymi i podziwianymi przez każdego kibica na świecie. Jednak to właśnie z lokalnymi bohaterami fani czują szczególną więź emocjonalną - stąd pomysł na kampanię. Legia Warszawa to najbardziej utytułowany i najbardziej rozpoznawalny klub piłkarski w Polsce. W obecnym sezonie będziemy mogli dostarczyć kibicom stołecznej drużyny jeszcze więcej futbolowych emocji, a także w innowacyjny sposób promować piłkę nożną. Ten szczególny sezon to również premiera FIFA 21. Cieszymy się, że wspólnie z fanami i zawodnikami Legii będziemy odkrywać nowe sposoby gry oraz elementy społecznościowe, które oddadzą emocje jak najbliższe profesjonalnym boiskom - komentuje Gabriel Miedzianowski, Marcom Activation Lead w EA Sports.