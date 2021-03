Ebooki coraz bardziej popularne. Legimi z dobrymi wynikami na rynku niemieckim

edukacja, online, kobieta, czytanie, fot. coyot, pixabay

Legimi dynamicznie rozwija swój biznes w Niemczech. W minionym roku baza płacących użytkowników wzrosła o 100 proc. rok do roku, a liczba tytułów dostępnych w abonamencie zwiększyła się o 40 proc. rok do roku. do poziomu 150 tys. W 2020 roku wdrożona została także nowa wersja aplikacji mobilnej Legimi.de na system Android i iOS.

- Znaczny wzrost skali naszego biznesu w Niemczech to efekt prowadzonych działań marketingowych nakierowanych na konwersję użytkowników z modelu freemium oferowanego przez, przejętą przez nas, platformę Readfy na płatną wersję premium, bez wyświetlanych reklam, w postaci Legimi.de. Bazując na naszych doświadczeniach z rynku polskiego, niemieckim użytkownikom zaoferowaliśmy naszą flagową i sprawdzoną ofertę „Czytnik za 1 EUR – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Dodatkowo, analogicznie jak w przypadku polskiego rynku, lockdown społeczeństwa wywołany pandemią COVID-19 również skłaniał niemieckich użytkowników do coraz częstszego korzystania z usług Readfy i Legimi.de.

- W Niemczech również widzimy wzmożone zainteresowanie naszą ofertą, w szczególności wyraźny wzrost odnotowała platforma Readfy. Naturalnie powiększył nam się lejek konwersji, co przekłada się na wzrost również w Legimi.de – dodaje Mikołaj Małaczyński.

W połowie maja 2019 roku Legimi przejęło 100 proc. udziałów w Readfy, który jest właścicielem wiodącej na rynku niemieckim platformy w modelu freemium (darmowa konsumpcja treści w zamian za wyświetlane reklamy) do czytania e-booków. Serwis posiada ponad 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie ponad 60 tys. użytkowników miesięcznie. Może ona się pochwalić ofertą ponad 180 tys. tytułów oraz umowami z ponad 300 wydawcami.

- Rynek niemiecki jest dla nas bardzo ważny, jest jednym z największych na świecie rynków książki, panuje tam wysoka kultura czytania książek. Jednak nie można zapominać, że rynek niemiecki jest trudny dla polskich firm, dodatkowo koszt pozyskania użytkownika jest tam bardzo wysoki. Dlatego postanowiliśmy przejąć gotową bazę użytkowników z dużym potencjałem monetyzacji – dodaje Małaczyński.

Legimi S.A. to pionier na polskim rynku ebooków. Spółka, jako pierwsza w Polsce, w zamian za opłatę abonamentową, zaoferowała użytkownikom dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi. Swoje usługi oferuje również poprzez wszystkich operatorów telefonii komórkowej, a swoim klientom oferuje szereg udogodnień m.in. dowolny wybór platformy i urządzenia do czytania, możliwość przełączania pomiędzy e-książką a audiobookiem. Spółka liczy na debiut na rynku NewConnect w drugim kwartale bieżącego roku.

