Facebook rozwija swój e-commerce. Zobacz, jakie funkcje dodał tym razem

Facebook | Kon Karampelas | Unsplash

Facebook konsekwentnie rozwija swoje e-commerce'owe funkcjonalności i zaledwie przed kilkoma dnia ogłosił kolejne inicjatywy w tym zakresie. Tym razem chodzi o Sklepy w grupach, rekomendacje produktów i Live Shopping.

Facebook Shops w Grupach mogą wspierać cele charytatywne i pomagać administratorom

Live Shopping na Facebooku stanie się teraz płynniejsze

Facebook konsekwentnie podąża w kierunku e-commerce

Potencjał Live Shoppingu na świecie jest ogromny, w Chinach to już rynek warty miliony

Facebook Shops w Grupach

Sklepy w grupach umożliwiają administratorom grup na Facebooku założenie sklepu internetowego na powiązanej stronie na Facebooku. Kiedy Sklep będzie dostępny w Grupie, w opcjach nawigacji pojawi się nowa zakładka „Sklep”, a przedmioty będą również prezentowane w osobnym panelu w kanale grupy. Zapewni to więcej sposobów na podkreślenie konkretnych produktów interesujących członków określonych społeczności i zainteresowań.

Ponadto, każdy zakup w sklepie grupowym może również pomóc we wspieraniu tej społeczności. W przypadku OctoNation, strony, która testowała tę funkcję, zyski trafiły do ​​organizacji non-profit OctoNation, która edukuje ludzi na temat ośmiornic.

„Na przykład członkowie OctoNation, grupy fanów ośmiornic, mogą teraz kupować naklejki, kubki i ubrania, aby pokazać swoją miłość do ośmiornic”.

Facebook usprawnia funkcję Live Shopping

Facebook dodał też funkcję, która usprawni działania Live Shopping. Teraz, zamiast influencera kierującego fanów na inną stronę, , twórcy i marki mogą łączyć się streamingowo na obu swoich stronach.

Transmisje zakupowe na żywo stały się ostatnio głównym celem platform społecznościowych. Forsują je też YouTube, Instagram, TikTok i Pinterest. Bezpośrednia relacja popularnych influencerów pozwala bowiem zmaksymalizować zarówno zaangażowanie, jak i sprzedaż, o czym najlepiej świadczy chiński przykład. To właśnie w Chinach transmisje na żywo stały się wielkim hitem, który jest na dobrej drodze do tego, by stać się rynkiem wartym 423 miliardy dolarów pod koniec przyszłego roku. Facebook ma nadzieję, że także zachodni konsumenci polubią ten trend.

Co prawda, to Instagram wydaje się platformą najlepiej przystosowaną do zakupów, ale Facebook ze swoją ogromną bazą użytkowników też jest graczem, którego nie powinno się lekceważyć.

Jaki jest potencjał Live Shoppingu w Polsce i na świecie?

Kacper Gilarowski

E-commerce Expert

K2 Precise (Grupa K2)

Nowa inicjatywa Facebooka dotycząca wprowadzenia możliwości live shoppingu nie jest niczym zaskakującym. Facebook świadomie podąża za trendami sprzedażowymi w ecommerce. W kolejnych latach oprócz coraz lepszego doświadczenia użytkownika w zakupach online, dywersyfikacji metod płatności, inteligentnych czatbotów czy wykorzystaniu opcji voice w zakupach, czeka nas ogromny rozwój social commerce’u. Skalę tego zjawiska możemy obserwować w krajach azjatyckich, gdzie najwięksi influencerzy we współpracy z markami, sprzedają tysiące produktów podczas live streammingu. Stosunkowo niedawno chiński influencer znany jako „Lipstic Brother” we współpracy z Alibaba podczas live streamingu sprzedał towary o wartości 1.9 miliarda dolarów.

Odnośnie samego Facebooka, nowe funkcje zakupów dotyczą sklepów w grupach, rekomendacji produktowych oraz testów wcześniej wspomnianego live shoppingu dla twórców. W moim odczuciu te rozwiązania będą szczególnie istotne dla ecommerców, które posiadają swój profil na Facebooku oraz budują grupy fanów marki. W zbliżającej się rzeczywistości, grupy fanów staną się nowym źródłem przychodu dla marek, właśnie dzięki rozszerzeniom typu live shopping.

Warto zauważyć, że nie tylko Facebook oraz Instagram, które należą do firmy Meta, rozwiją te funkcjonalności. Wszystkie wiodące platformy społecznościowe: Pinterest, TikTok czy Youtube z opcją „Merch Shelf” zapowiedziały lub już wprowadzają możliwości live shoppingu. Nie zapominajmy też o tym, że naturalnym miejscem do live shoppingu są same e-sklepy. W przypadku takich gigantów jak Amazon czy Aliexpress live shopping w podstawowej formie był już dostępny jakiś czas temu – teraz możemy obserwować jego rozkwit na tych platformach.

Potencjał live shoppingu jest ogromny na świecie oraz w Polsce. Stoją za tym choćby wolumeny sprzedaży przytoczonego wcześniej influencera „Lipstick Brother”. Niezależnie od wielkości, każdy ecommerce powinien zainteresować się tematem włączenia live shoppingu jako nowego kanału sprzedaży. Marki nie muszą bazować tylko i wyłącznie na technologii, którą oferują im platformy społecznościowe, czy marketplac’y. Oprócz wspomnianych rozwiązań powstają narzędzia (livescale.tv), które umożliwią nawet najmniejszym markom, rozpoczęcia live streammingu na swojej stronie.