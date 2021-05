Finish zachęca do oszczędzania wody. Wystartowała nowa kampania

W 2030 roku ilość dostępnej wody użytkowej w Polsce będzie nawet o 40 proc. niższa niż zapotrzebowanie na nią. Już teraz w Polsce na 1 mieszkańca przypada średnio około 1600 m3 zasobów wodnych na rok, a to prawie trzy razy mniej niż średnia zasobów wodnych dla przeciętnego Europejczyka (4500 m3/rok). Priorytetem staje się retencja wody deszczowej, która w Polsce nadal jest na niskim poziomie. W odpowiedzi na ten problem firma Reckitt zainicjowała w ramach marki Finish kampanię „Obiecajmy”, w której wraz z partnerem merytorycznym, IMGW-PIB – Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym, marką Bosch i National Geographic edukują najmłodszych mieszkańców naszej planety, jak oszczędzać wodę.

W ramach kampanii w wybranych przedszkolach, położonych na terenach najbardziej zagrożonych suszą hydrologiczną zostaną zainstalowane zbiorniki retencyjne, które pomogą w codziennym gromadzeniu deszczówki. Dzieci otrzymają niezbędne zestawy narzędzi wraz z nasionami warzyw i owoców, dzięki którym z łatwością będą mogły dbać o roślinność wokół budynków, przy okazji świetnie się bawiąc. Dodatkowo nauczyciele przedszkolni zostaną zaopatrzeni w scenariusze lekcji, które pozwolą na rzetelną edukację najmłodszych na temat konieczności oszczędzania wody. Do tej pory przeprowadzono pilotażowe zajęcia w trzech przedszkolach na terenie Warszawy. Materiały edukacyjne (książeczka w formie elektronicznej, scenariusze zajęć dla przedszkolaków) dostępne będą także na dedykowanej stronie kampanii.

- Dzieci z wybranych przedszkoli na terenach najbardziej zagrożonych suszą hydrologiczną otrzymają książeczki o przygodach Kropelki Amelki, która będzie ich przewodnikiem po magicznej krainie „Dostatkowo”. Nasza bohaterka w zabawny i przystępny sposób wytłumaczy najmłodszym, jak codziennie mogą oszczędzać wodę w domu i swoim najbliższym otoczeniu. Mamy nadzieję, że niebieska Kropelka zostanie nową przyjaciółką najmłodszych czytelników i zyska status towarzysza, do którego porad chętnie wraca się na co dzień. Globalną misją marki Finish od zawsze jest odciążenie ludzi od czasochłonnej i żmudnej czynności zmywania ręcznego, która konsumuje nasz czas i energię. Ponadto, zmywanie ręczne zużywa ogromne ilości wody, więc korzystanie ze zmywarki do naczyń to także oddech dla zasobów wodnych naszej planety. Chcemy, aby znane nam powiedzenie „mądry Polak po szkodzie” przestało obowiązywać i aby edukacja dotycząca oszczędzania wody stała się czymś powszechnym – mówi Bartosz Stawikowski, Senior Brand Manager marki Finish, która jest inicjatorem kampanii.