Franciszek Romański nowym Sports Marketing Managerem w zespole New Balance

Franciszek Romański, Sports Marketing Manager fot. New Balance

Do zespołu New Balance Poland dołączył Franciszek Romański. Objął on stanowisko Sports Marketing Managera.

Romański będzie odpowiedzialny za kreowanie, wdrażanie i nadzorowanie strategii marketingowych w kategoriach running i football. Do jego zadań będzie należeć m.in. rozwój grupy biegowej New Balance Run Club, rozbudowa całej kategorii running oraz wdrażanie globalnej strategii w kategorii football. Zajmie się również kontraktami ambasadorskimi i współpracą z partnerskimi wydarzeniami sportowymi takimi jak Maraton i Półmaraton Warszawski. Będzie raportował bezpośrednio do Igi Bielawski, Dyrektor Marketingu New Balance Poland.

Z Reebok do New Balance

Franciszek Romański przez ostatnie pięć lat związany był z marką Reebok, gdzie odpowiadał za obszar marketingu sportowego. W ramach obowiązków zajmował się rozwojem na lokalnych rynkach globalnych partnerstw marki Reebok: CrossFit, UFC oraz Spartan Race. Kierował też projektem Reebok Run Crew i odpowiadał za kontrakty ambasadorskie.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia Marketing Sportu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

New Balance i Sydney McLaughlin

We wrześniu na łamach interaktywnie.com informowaliśmy również o globalnej kampanii marki zatytułowanej We Got Now. Bohaterką jej ostatniej odsłony jest biegaczka na 400 metrów przez płotki - Sydney McLaughlin. Należąca do teamu New Balance sprinterka jest srebrną medalistką mistrzostw świata z 2019 i olimpijką z 2016 roku. Więcej na ten temat przeczytasz w serwisie interaktywnie.com.