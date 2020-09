New Balance i Sydney McLaughlin. Firma kontynuuje kampanię rozpoczętą na początku roku

Sydney McLaughlin, sport, bieganie, fot. New Balance

New Balance zaprezentował kolejny film w ramach rozpoczętej na początku roku globalnej kampanii We Got Now. Bohaterką jej najnowszej odsłony jest biegaczka na 400 metrów przez płotki - Sydney McLaughlin. Należąca do teamu New Balance sprinterka jest srebrną medalistką mistrzostw świata z 2019 i olimpijką z 2016 roku. Wideo podkreśla jak istotne jest panowanie nad sytuacją, niezależnie od przeszkód, które się pojawiają.

Nowy spot We Got Now potwierdza, że "ten rok jest... nieprzewidywalny". Sydney jest drugą najszybszą biegaczką na dystansie 400 metrów przez płotki na świecie i mimo że rywalizacja w Tokio została przełożona na później, wciąż jest zdeterminowana i skoncentrowana. Liczy też, że swoim nastawieniem uda się jej zmotywować innych do dokonania zmian, o których marzą.

- Przełożenie tegorocznych igrzysk olimpijskich wpłynęło w istotny sposób na plan przygotowań, który Syd realizuje prawie od czterech lat. Mimo niedogodności, jest wciąż skoncentrowana i myśli już o wyzwaniach, które ma przed sobą. Podejście, które odrzuca dotychczasowe sukcesy, ale też stracone szanse, jest wyrazem filozofii We Got Now. Inspirują nas kolejne działania, które Syd śmiało podejmuje, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przejąć kontrolę nad przyszłością – powiedział Jeff McAdams, Senior Director of Global Marketing w New Balance.

New Balance podpisał kontrakt z Sydney w 2018 roku, po jej rewelacyjnym pierwszym roku studiów na Uniwersytecie w Kentucky, kiedy m.in. wygrała mistrzostwa NCAA w biegu na 400 metrów przez płotki czy pobiła rekord świata juniorów na hali na tym samym dystansie. Sydney została również laureatką nagrody Gatorade High School Athlete of the Year, stając się jedyną sportsmenką, która dwukrotnie otrzymała to wyróżnienie.

Fearless Independent i We Got Now

Inspirowana historiami sportowców i ambasadorów New Balance kampania We Got Now jest kolejnym etapem projektu Fearless Independent. Wykorzystując rosnącą pozycję na świecie, stuletnie doświadczenie w pracy ze sportowcami oraz udostępniony właśnie spot We Got Now z udziałem Sydney, marka kontynuuje wspieranie najbardziej utalentowanych zawodników i pomaga w przekazaniu ich przesłania światu. Trzecia odsłona kampanii jest realizowana globalnie poprzez działania digital, działania w mediach społecznościowych i na kanałach własnych marki, a także na stronie poświęconej Sydney. Cała akcja ma na celu pokazanie gwałtownych zmian zachodzących na świecie z punktu widzenia utytułowanej sprinterki. Niezależnie od tego, czy chodzi o odwołane igrzyska olimpijskie, czy pierwszy bieg na 5 km, wszyscy na świecie razem adaptujemy się do zmian, które przynosi nam teraźniejszość.

Za pomysł i produkcję kampanii odpowiada agencja The Rec League z Los Angeles.