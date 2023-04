Run Your Way, fot. New Balance

To proste. Jeśli biegasz, jesteś biegaczem, a jedyny słuszny styl biegania, to Twój własny. Taka jest idea najnowszej globalnej kampanii ‘Run Your Way’ przygotowanej przez New Balance. Z inspiracji i nawiązując do globalnej kampanii marka w Polsce postanowiła przybliżyć sylwetki lokalnych biegaczy, z których każdy biega z innego powodu i inaczej postrzega tę aktywność.

New Balance swoimi działaniami chce zmienić sposób, w jaki mówi się o bieganiu i jak postrzega się osoby, które podejmują się tej aktywności. Właśnie o tym jest najnowsza globalna kampania ‘Run Your Way’, która skupia się na celebrowaniu wyjątkowości i indywidualizmu osób, które biegają, poprzez niwelowanie biegowych stereotypów oraz otwarcie tego świata dla wszystkich.

New Balance Run Club

W tym celu marka lokalnie od dłuższego czasu rozwija społeczność biegową New Balance Run Club oraz ściśle współpracuje i wspiera grupę biegową Swords Athletics. Dzięki tym działaniom chce pomóc każdemu odnaleźć w sobie biegacza oraz miejsce w biegowej społeczności, niezależnie od celu, motywacji i poziomu sportowego. Teraz dodatkowo przybliża sylwetki pięciu inspirujących osób z Polski, dla których bieganie to odrobinę coś innego.

- Często bieganie postrzegane jako jest indywidualny sport, skupiony wokół elitarnych zawodników. Ale jako New Balance wspieramy zarówno najlepszych sportowców, jak i wszystkie osoby, które biegają na co dzień, nawet jeśli czasami same nie postrzegają się jako biegacz lub biegaczka. Tempo i dystans nie mają znaczenia. To, co się liczy to indywidualna motywacja, styl i historia. Dla nas, jeśli biegasz, jesteś biegaczem - mówi Iga Bielawski, CEE Marketing Director w New Balance.

Pięć historii

Za każdym biegaczem stoi inna motywacja i relacja z bieganiem, która dodatkowo zmienia się na przestrzeni czasu. I tak też jest z pięcioma osobami, na których historie chce zwrócić uwagę marka New Balance. Łączy je jedno – biegają i motywują innych, ale każda z nich ma jednocześnie inną historię i styl biegania. Wśród osób biorących udział w polskiej edycji kampanii są: Edyta Litwiniuk, Kasia Wolska, Marcin Konieczny, Maciek Otrębski, Asia Dorociak.