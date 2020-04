Fundacja 4F Pomaga. Jej ambasadorami zostali znani sportowcy

pomoc, ręce, ludzie, fot. Anemone123, pixabay

W kwietniu 2020 roku wystartowała Fundacja 4F Pomaga. Pomoc sportowej marki 4F zaczęła się od 300 sztuk gogli przekazanych dla szpitala MSWiA w Warszawie, a obecnie akcja #4FPomaga to ponad 150 000 tysięcy wydawanych maseczek ochronnych dla polskiej służby zdrowia i wspólny wysiłek ponad 30 000 ludzi, których łączy jeden cel - pomoc w walce z koronawirusem COVID-19. Do grona ambasadorów fundacji dołączyli Anna Lewandowska, Kamil Stoch, Mariusz Czerkawski i Adam Krzesiński.

Misja 4F brzmi „inspire people to start”, ale tym razem to polskie szpitale zainspirowały nas do działania. Tak powstała akcja #4FPomaga.Widząc ogromne zaangażowanie i chęć niesienia pomocy u wszystkich przyjaciół marki, poszliśmy o krok dalej. Ruszamy oficjalnie z Fundacją 4F Pomaga. Fundacja wspiera służbę zdrowia w walce z koronawirusem, ale też chce pomagać rozwijać działalność edukacyjną i sportową wśród dzieci i młodzieży później, w nowej rzeczywistości. Nie mówimy, tylko dalej działamy – mówi Igor Klaja, Prezes OTCF S.A., do którego należy marka 4F, a od teraz również członek Rady Fundacji 4F Pomaga.

Misją marki 4F jest inspirowanie klientów, by nie tylko zaczęli przygodę ze sportem, ale by odnaleźli w sobie pasję do działania. Marka na różne sposoby motywuje i zachęca ludzi, żeby w tej pasji wytrwali i codziennie szli o krok dalej. Pomysł stworzenia fundacji zrodził się w obliczu obecnej pandemii koronawirusa i trudności, z jakimi każdego dnia mierzy się służba medyczna. 4F od zawsze podejmuje wyzwanie, nieważne jak wymagające.

#4FPomaga

W ramach trwającej od pierwszych dni epidemii akcji #4FPomaga, 20% obrotu ze sklepu 4F.pl oraz całkowity zysk ze sprzedaży stworzonych specjalnie na potrzeby akcji koszulek cegiełek, przeznaczane jest na zakup lub produkcję odzieży ochronnej, takiej jak fartuchy, maseczki czy ochraniacze na buty dla szpitali w Polsce.

Działalność edukacyjna i sportowa

Dodatkowo, poza zaopatrywaniem polskiej służby zdrowia w niezbędny sprzęt ochronny, Fundacja 4F Pomaga, rozwijać będzie również działalność edukacyjną i sportową wśród dzieci i młodzieży.

Do głównych jej zadań należeć będzie m.in.:

- dostarczanie podopiecznym odzieży oraz sprzętu sportowego

- wsparcie w organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- udział w tworzeniu boisk i sal gimnastycznych

- pomoc w rekonwalescencji po kontuzjach dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością

Fundacja 4F Pomaga to przede wszystkim ludzie. W skład wchodzą przedstawiciele świata biznesu oraz sportu, których wspólnym i nadrzędnym celem jest wspieranie różnorodnych inicjatyw – od tych nakierowanych na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia po społeczne, jak również rozwój w tym obszarze wszystkich podopiecznych. Patronat nad Fundacją 4F Pomaga objął PKOL. W Komitecie Doradczym Fundacji będzie zasiadać Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również znane postaci ze świata polskiego sportu.