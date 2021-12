Globalne wydatki na reklamę w latach 2021-2024. Oto prognoza agencji Zenith

wzrost, wykres, analiza, fot. geralt, pixabay

Globalny rynek reklamowy nadal będzie się odradzał po spowolnieniu w 2020 roku, osiągając w 2022 roku dynamikę na poziomie 9,1% i wzroście wynoszącym 15,6% w 2021 roku – wynika z opublikowanego dziś raportu Zenith Advertising Expenditure Forecasts. Globalne wydatki na reklamę wzrosną w 2023 roku o 5,7% i 7,4% w 2024 roku, przede wszystkim ze względu na to, że marki będą nadal wykorzystywać reklamę do pobudzania dalszego rozwoju w obszarze e-commerce.

Zenith szacuje, że globalne wydatki na reklamę osiągną 705 mld USD w 2021 roku, odnotowując wzrost z 634 mld USD w 2019 roku, a następnie wzrosną do 873 mld USD do roku 2024.

Prognozy zostały przygotowane przed pojawieniem się mutacji wirusa COVID-19 Omikron. Jest jednak zbyt wcześnie, aby ocenić w jaki sposób wariant ten wpłynie na światową branżę reklamową. Szczególnie zagrożone ryzykiem wydają się sektory turystyki, hotelarstwa i detaliczny handel tradycyjny. Istnieje natomiast potencjalny wzrost handlu elektronicznego i związanej z nim reklamy digital.

Polski rynek reklamowy

Patrząc na rodzimy rynek, w pierwszym półroczu 2021 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 20,5% względem roku poprzedniego i o 1,7% wobec roku 2019. Oznacza to powrót budżetów reklamowych do poziomów sprzed pandemii. Niemal wszystkie sektory zwiększyły wydatki reklamowe, za wyjątkiem farmacji (-1,6%) oraz mediów (-1,6%). Z perspektywy kanałów komunikacji, dwucyfrowe wzrosty zanotowały Internet, telewizja, radio i outdoor. Najszybciej rosły wydatki na reklamę online – o blisko 24%.

Wydatki reklamowe zmalały w prasie i kinach. Kina mogły otworzyć się dopiero w końcówce maja, jednak większość sieci multipleksów wstrzymała się z otwarciem sal do czerwca. W efekcie spadek przychodów w kinach wyniósł -70,7%. W konsekwencji różnej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się ich udział w rynku. W pierwszym półroczu udziały telewizji i internetu są zbliżone, z niewielką przewagą internetu. W samym drugim kwartale wydatki na internet były jednak niższe niż wydatki na telewizję. W ujęciu półrocznym udział internetu wzrósł z 42,2% do 43,4%, zaś telewizji z 42,7% do 43,0%. Oba te media powiększyły swój udział w media miksie kosztem prasy i kin. Wydatki na reklamę radiową utrzymały ubiegłoroczny poziom 7,3%, zaś outdooru zmalały zaledwie o 0,1 pp z 3,5% w 2020 r. do 3,4% obecnie.

Globalne wydatki na reklamę

Trudności związane z COVID-19 wydłużyły okres podwyższonej transformacji cyfrowej. Pandemia gruntownie zaburzyła zwyczaje zakupowe. Wielu konsumentów, którzy wybierali dotąd tradycyjne zakupy, z konieczności kupuje dzisiaj w internecie. Marketerzy zareagowali na to, inwestując znacznie więcej w nowe technologie, infrastrukturę, zmiany organizacyjne oraz reklamę niż gdyby nie doszło do zmiany zachowań konsumentów. Obejmuje to działania reklamowe, które mają na celu promowanie platform e-commerce, reklamę efektywnościową kierującą ruch na stronę oraz reklamę w obrębie tych platform ("powierzchnia reklamowa e-commerce") w celu promowania konkretnych produktów, przy czym wszystkie te działania gwałtownie przyspieszyły.

Postęp w ograniczaniu transmisji COVID-19 okazał się wolniejszy niż oczekiwano, a konsumenci mniej skłonni do wznowienia zakupów dokonywanych osobiście. Przedsiębiorstwa kontynuowały zwiększone inwestycje w transformację cyfrową w okresie, w którym spodziewano się raczej złagodzenia sytuacji i powrotu konsumentów do sklepów. W związku z tym, reklama cyfrowa w drugiej połowie tego roku okazała się silniejsza niż wcześniej oczekiwano. Zenith obecnie szacuje, że reklama cyfrowa wzrośnie o 25% w 2021 roku vs 2020 r., w porównaniu ze wzrostem na poziomie 19% szacowanym w poprzedniej prognozie, opublikowanej w lipcu.

Agencja mediowa Zenith spodziewa się, że proces transformacji cyfrowej stopniowo spowolni, ale nie przestanie rosnąć wraz ze słabnięciem pandemii w 2022 roku i później. Kryzys zdrowotny przyspieszył tendencje, które już wcześniej fundamentalnie przekształcały gospodarkę i będzie tak nadal. Zenith prognozuje 14% wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 roku, to więcej w porównaniu do poprzedniej prognozy, która mówiła o poziomie 10%, z kolei w 2023 roku Zenith przewiduje 9% wzrostu wydatków i 10% w 2024 roku.