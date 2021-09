Grupa Polsat Plus kontynuuje kampanię rebrandingową. Osobne spoty i wspólny przekaz

Krzysztof Ibisz, rebranding, fot. Polsat

W ramach kolejnego etapu kampanii rebrandingowej Grupy Polsat Plus, każda z kluczowych marek – Plus, Polsat i Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) – promowana jest w oddzielnym spocie. Wspólnym motywem kampanii jest nowe hasło przewodnie: „Ty rządzisz”. Wszystkie trzy marki łączy wspólny przekaz „Wybierz swoje wszystko” oraz zharmonizowana identyfikacja wizualna.

Po pierwszej w historii wspólnej kampanii kluczowych marek Grupy Polsat Plus nadszedł czas na kolejny etap procesu rebrandingu. W trzech spotach przygotowanych oddzielnie dla każdej z wiodących marek Grupy, czyli Plusa, Polsatu i Polsat Box, prezentowane są ich wyróżniki. Wszystkie spoty łączy jeden przekaz – wolność i swoboda wyboru tego, czego każdy klient i widz chce – zgodnie ze wspólnym hasłem „Ty rządzisz”.

W spocie Plusa wiodącym motywem jest to, że łączy ludzi – dzięki najlepszemu, najszybszemu i największemu zasięgowo internetowi 5G oraz bogatej ofercie smartfonów. W nowym spocie Polsat Box skupiono się na bogatym wyborze wszelkiego rodzaju treści oraz sposobie dostępu do nich. Z kolei w spocie Polsatu kluczowe są emocje i rozrywka oraz oferta wielu kanałów, z których każdy członek rodziny może wybrać coś dla siebie.

Wybierz swoje wszystko

Dla wszystkich trzech marek stworzony został nowy wspólny przekaz „Wybierz swoje wszystko” oraz ujednolicono język wizualny. Pozwala to na łatwiejszą identyfikację i zrozumienie, że Plus, Polsat i Polsat Box należą do jednej Grupy Polsat Plus.

Parada gwiazd

W nowych filmach pojawiają się gwiazdy charakterystyczne dla każdej z marek. W spocie Plusa występuje jego nowy ambasador – Wojciech Mecwaldowski. W filmie Polsatu pojawia się cała plejada gwiazd znanych z jego anten: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Dorota Gawryluk, Izabela Janachowska, Maciej Dowbor, Bogusław Wołoszański, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Jerzy Mielewski. Natomiast w reklamie Polsat Box jest to znany z wcześniejszych kampanii Cyfrowego Polsatu Jacek Braciak.

Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech spotów jest przekaz, że tym kto rządzi, jest każdy klient – mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, widz telewizyjny, fan filmów i seriali czy kibic sportu. Bliskość marek podkreśla również unowocześniona i zharmonizowana identyfikacja wizualna. Wszystkie filmy mają również jedną ścieżkę dźwiękową – „You Can’t Hurry Love” Phila Collinsa.