Gry mobilne hyper-casual pobrano już 6 miliardów razy. Kto jest ich największym fanem?

smartfon | fot. rawpixel.com | źródło: Pexels

Proste, łatwe do opanowania i dostarczające masę rozrywki gry hyper-casualowe dominują w tabelach pobrań na świecie od dobrych kilku lat. Ten gatunek odpowiadał w 2020 roku za jedną trzecią globalnych pobrań (czyli ponad 6 miliardów) - wynika z danych Sensor Tower. Tym, co definiuje sukces gier hyper-casual jest ich przystępność. Sięgają po nie zarówno młodzi, jak i starsi użytkownicy. Użytkownicy okazują znaczną tolerancję w stosunku do reklam wewnątrz aplikacji. Dane Statista za 4 kwartał 2021 wskazują, że 6 na 10 graczy mobilnych w Europie ogląda reklamy video in-app podczas rozgrywki w celu uzyskania dodatkowych bonusów. Na rodzimym rynku, dane z raportu „Mobile Gaming in Poland” przygotowanego przez AdColony dla Mobiem Polska pokazują, że polscy gamerzy wolą obejrzeć reklamę i awansować dzięki temu w rozgrywkach, niż wydać na to pieniądze.

Termin „gry hyper-casual” został wprowadzony zaledwie kilka lat temu. Według Google Trends globalnie po raz pierwszy pojawił się jako wyszukiwane hasło w lutym 2017 r., a szczyt jego popularności przypadł na sierpień 2018 r.

Gry hyper-casualowe zwykle bazują na pojedynczym typie mechaniki, jak na przykład klikanie (Flappy Bird), przesuwanie palca w prawo i lewo (Count Masters), czy rotacja (Helix Jump). Gry z tego gatunku są niezwykle proste, dzięki czemu również bardzo wdzięczne pod względem dostarczania satysfakcji z rozgrywki. To przekłada się na wciągającą moc gier hyper-casual. Ten gatunek z założenia ma trafiać w gusta jak najszerszej grupy osób, dlatego nie wymaga od użytkowników żadnych specjalnych umiejętności ani czasu, który musieliby poświęcić na przechodzenie długich tutoriali. Zasady w nich są łatwe do zrozumienia, a do tego wykorzystują minimalne interfejsy i pętle gier.

Wydatki na reklamę mobilną w 2022 roku

Według raportu „State of mobile 2022", pomimo lęków związanych ze zmianami IDFA (Identifier for Advertisers), wydatki na reklamy w środowisku mobilnym w ubiegłym roku osiągnęły 295 miliardów dolarów, co daje 23 proc. wzrost rok do roku. Szacuje się, że w roku 2022 wydatki na reklamy mobilne osiągną poziom 350 miliardów dolarów.

Gry hyper-casual generują przychód głównie dzięki reklamom w aplikacji. Sam model biznesowy często zakłada szybką produkcję i wypuszczenie gry na rynek, dotarcie z grą do jak najszerszego grona osób dzięki paid user acquisition (płatne pozyskiwanie użytkowników). Po zebraniu odpowiednio dużej bazy graczy, wydawca zarabia na wyświetlaniu reklam w grze (IAA – In-app ads).

IAA to jeden z najpopularniejszych modeli monetyzacji gier free-to-play. System ten angażuje trzy strony: gracza, wydawcę gry i reklamodawcę. Wydawca zarabia na wyświetlaniu reklam, gracze cieszą się darmową rozgrywką lub dodatkowymi bonusami w grze, a reklamodawca promuje swój produkt lub markę.

- W 2021 roku wydawcy wypuścili 2 miliony nowych aplikacji, z czego 15 proc. stanowiły gry. Hyper-casualowe produkcje były głównym motorem napędowym pobrań. Największą popularnością w skali świata cieszyły się gry takie jak: Bridge Race, Hair Challenge, Count Masters, Phone Case DIY, High Heels, które znalazły się w pierwszej piątce najczęściej ściąganych gier – dodaje Michał Pietruszka Head of Mobile Product, Mobiem Polska.

Mobilni gracze lubią reklamy

Dane Statista za 4 kwartał 2021 wskazują, że 64 proc. graczy mobilnych z regionu EMEA ogląda reklamy video in-app podczas rozgrywki w celu uzyskania bonusów w grach. ¼ ogląda tego typu reklamy, żeby znaleźć produkty, które mogliby zakupić, a około 35 proc. respondentów ogląda reklamy tylko, jeżeli są zgodne z ich zainteresowaniami. Gamerzy widzą, że darmowe rozgrywki w grach free-to-play wiążą się z oglądaniem reklam. Z danych dostarczonych przez AdColony wynika, że 88 proc. graczy mobilnych w Polsce woli obejrzeć reklamę w grze, która pozwali im zdobyć kolejny poziomu w rozgrywce, niż zapłacić za to.

- Jak wykazują badania gracze hyper-casualowych produkcji oglądają dwa razy więcej reklam niż fani tytułów z innych gatunków gier. Niemniej, istotny jest balans między ilością wyświetlanych treści reklamowych a płynnością rozgrywki – dodaje Michał Pietruszka.