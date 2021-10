Hejt w internecie. 15 procent Polaków doświadczyło tego typu zjawiska

haker, cyberatak, fot. geralt, pixabay

15% dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku osobiście doświadczyło hejtu w Internecie, rozumianego jako obrażanie, wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie lub zniesławianie. Hejtu doświadczyła aż co czwarta osoba (24%) w wieku 18-24 lata. Przeważa przekonanie, że u podłoża hejtu może tkwić brak satysfakcji z życia (37%), chęć zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu (33%), frustracja (32%) lub zazdrość (31%). Ale nie brakuje też głosów, że za hejtem stoją opłacone trolle lub boty (34%) i może on być związany z walką polityczną (27%). Co więcej, ponad połowa Polaków (58%) jest zdania, że obecnie jesteśmy dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanujemy, niż miało to miejsce w przeszłości. Jest to aż o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze 2 lata temu - tak wynika z badania przeprowadzonego dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Prawie co siódmy dorosły Polak (15%) twierdzi, że osobiście doświadczył hejtu w Internecie, czyli obrażania, wyzywania, poniżania, wyśmiewania lub zniesławiania. Stosunkowo częściej są to mężczyźni (19%) niż kobiety (11%). Najwięcej osób, które doświadczyły hejtu w Internecie, jest w grupie wiekowej 18-24 lat – aż co czwarta osoba (24%), oraz w grupie wiekowej 35-44 lata – prawie co piąta osoba (18%).

Z kolei do hejtowania otwarcie przyznaje się zaledwie 4% badanych, co nie powinno dziwić, bo takie działania trudno traktować jako coś, czym warto się chwalić. Część osób może też nawet nie być świadoma, że to co pisze w Internecie, jest już hejtem. Więcej osób przyznających się do stosowania hejtu jest wśród mężczyzn (5%) niż kobiet (3%), a najwięcej w grupie wiekowej 25-34 lata (7%).

Dlaczego hejtujemy?

Podłoża hejtu badani dopatrują się najczęściej w braku satysfakcji z własnego życia (37%), chęci zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu (33%), frustracji (32%) lub zazdrości (31%). Ale są też świadomi, że hejt może być wynikiem celowej aktywności opłaconych trolli lub botów (34%) i może być związany z walką polityczną (27%).

- Hejt jest bardzo groźnym zjawiskiem i powinien być piętnowany, ponieważ w jego konsekwencji cierpią ludzie oraz narastają jeszcze większe podziały społeczne. Osoby hejtujące myślą, że wypisują „tylko słowa” w Internecie, ale nie zdają sobie sprawy, że te słowa ranią i wyrządzają krzywdę danej osobie, a często i jej bliskim. Hejt może też zabić. Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost liczby prób samobójczych. Niestety hejt jest jednym z czynników, które temu sprzyjają – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Ponad połowa Polaków (58%) jest zdania, że za rządów PiS jesteśmy dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanujemy, niż miało to miejsce za rządów PO-PSL i jest to aż o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze 2 lata temu, kiedy uważało tak 48% osób. Badanie pokazuje, jak bardzo pogłębia się polaryzacja społeczna i jak rosną podziały między Polakami.

Zaledwie 11% badanych twierdzi, że Polacy są dla siebie bardziej życzliwi i bardziej się szanują obecnie za rządów PiS, niż w przeszłości za rządów PO-PSL (spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do września 2019 r.). 31% uważa, że Polacy są dla siebie tak samo życzliwi i tak samo się szanują niezależnie od tego, które ugrupowania sprawują władzę (również spadek o 5 punktów procentowych).

