3 sekundy – to granica cierpliwości przeciętnego klienta sklepu internetowego. Dłużej na załadowanie strony czekać nie będzie - pójdzie na zakupy gdzie indziej. Mając na uwadze potrzeby rynku, home.pl przeprowadził dużą inwestycję. Nowe, wydajne maszyny, odpowiadają na potrzeby nawet bardzo zatłoczonych stron internetowych i wpływają na szybsze ładowanie witryn.

Polacy lubią open source

Ponad pół miliona stron internetowych w Polsce działa w oparciu o WordPress, czyli darmowy system zarządzania treścią witryny (tzw. CMS, ang. Content Management System). W tym segmencie WordPress jest absolutnym liderem. Wystarczy wspomnieć, że druga w zestawieniu Joomla! obsługuje nieco ponad 47 tys. stron. Tak wynika z październikowych danych dostarczonych przez serwis BuiltWith w ramach raportu “Web Technology Usage Trends in Poland”.

Autorzy badania sprawdzili również, z jakich rozwiązań typu open source najchętniej korzystają polskie sklepy internetowe. Na czele uplasowały się WooCommerce (sklepowa wtyczka do WordPressa), wykorzystywana przez 47 tys. witryn i silnik PrestaShop, z którego korzysta 19 tys polskich e-sklepów.

- Zainteresowanie klientów rozwiązaniami open source jest ogromne, głównie ze względu na liczbę możliwości, jaką oferują właścicielom stron internetowych. Personalizacja i optymalizacja pod kątem potrzeb właścicieli e-commerce oprócz samego silnika strony powinna obejmować całą infrastrukturę odpowiedzialną za jej działanie, a więc także hosting. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zainwestować w nowe, superszybkie maszyny, których parametry idealnie łączą się z potrzebami użytkowników WordPressa i PrestaShop – mówi Magdalena Chudzikiewicz, Członkini Zarządu, Cheif Commercial Officer w home.pl.

Inwestycje home.pl

Do serwerowni home.pl trafiły urządzenia zaprojektowane specjalnie pod kątem potrzeb użytkowników WordPressa (również z wtyczką WooCommerce) oraz PrestaShop. Sprzęt już działa i przynosi korzyści korzystającym z usług Hosting WordPress i Hosting PrestaShop znajdujących się w portfolio firmy.

- Oczywiście strona na WordPressie będzie działać także na zwykłym hostingu. Cała magia polega jednak na tym, że dysponujemy hostingiem profilowanym, który wspiera działanie konkretnych aplikacji i rozwiązań. Teraz ten hosting będzie znacznie bardziej stabilny i wydajny – tłumaczy Magdalena Chudzikiewicz, Członkini Zarządu, Cheif Commercial Officer w home.pl.

Bardziej wydajny hosting ma przełożenie na szybsze ładowanie stron WWW i sklepów internetowych. Użytkownicy Hostingu Prestashop i Hostingu WordPress mogą więc spodziewać się, że odwiedzający chętniej pozostaną na ich stronach. Każde skrócenie czasu wczytywania się witryny przekłada się bowiem na więcej klientów, pozostających z daną marką lub firmą. Szybkość wczytywania i wydajność witryn to także istotny czynnik rankingowy Google, który pozwala zdobywać wyższe pozycje w najpopularniejszej wyszukiwarce.

Co jeszcze dają specjalnie dopasowane hostingi? Hosting WordPress oferuje np. możliwość skorzystania z rozwiązania LiteSpeed Web Server, które poprawia wydajność stron. To oprogramowanie wprowadzone przez home.pl w oparciu o liczne sugestie doświadczonych użytkowników WordPressa. Hosting PrestaShop to usługa, w ramach której bardzo szybko można uruchomić sklep PrestaShop, uzyskać bezpłatne wsparcie w jego obsłudze w języku polskim oraz zarządzać wieloma sklepami z jednego panelu. Właściciele e-commerce’ów mogą także liczyć na niskie stawki prowizji u partnerów home.pl (są wśród nich m.in. PayU, Tpay, Blue Media, eService, Przelewy24 oraz InPost, Furgonetka i Apaczka).

Powierzchnia dyskowa Hostingu WordPress i Hostingu PrestaShop w home.pl została oparta wyłącznie na technologii dysków SSD NVMe, zaprojektowanych do osiągania maksymalnych parametrów w wymagających środowiskach chmurowych. Dyski zostały dobrane tak, aby sprostać oczekiwanym parametrom wydajnościowym. Charakteryzują się wyjątkową prędkością odczytu sięgającą 1M IOPS losowego odczytu danych, zachowując przy tym parametr trwałości aż 3 DWDP.

Serwery zostały spięte światłowodową siecią w oparciu o dualną architekturę interfejsów 10G SFP+ do dwóch niezależnych przełączników sieciowych. Spełniają najwyższe standardy redundancji w warstwie sieci i dostarczają sumaryczną przepustowość 20 Gb/s do każdego z węzłów.