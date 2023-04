Eric Xu, rotacyjny prezes Huawei, fot. Huawei

Huawei zaprezentował raport finansowy za rok 2022, wskazując na solidne i stabilne wyniki. Globalne przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 642,3 mld juanów (92,3 mld dolarów), a zysk netto osiągnął poziom 35,6 mld juanów (5,12 mld dolarów).

W 2022 roku przychody Huawei z działalności operatorskiej, korporacyjnej i konsumenckiej wyniosły odpowiednio 284 mld juanów (ok. 40,8 mld dolarów), 133,2 mld juanów (ok. 19,15 mld dolarów) i 214,5 mld juanów (ok. 30,8 mld dolarów). Huawei kontynuuje inwestycje w badania i rozwój, z rocznymi wydatkami w 2022 roku na poziomie 161,5 mld juanów (ok. 23,2 mld dolarów), co stanowi 25,1% rocznych przychodów firmy i sprawia, że łączne wydatki na R&D w ciągu ostatnich 10 lat wyniosły ponad 977,3 mld juanów (ok. 140 mld dolarów).

- W 2022 roku, trudne środowisko zewnętrzne i czynniki pozarynkowe miały silny wpływ na działalność Huawei. W trakcie rynkowych turbulencji, dołożyliśmy wszelkich starań, aby utrzymać ciągłość biznesową i służyć naszym klientom. Zadaliśmy sobie również wiele trudu, aby zwiększyć nasze możliwości, generując stały strumień przychodów i aby podtrzymać naszą stabilną działalność i położyć fundamenty pod przyszły rozwój ​- powiedział Eric Xu, rotacyjny prezes Huawei.

- Pomimo znacznej presji rynkowej w 2022 roku, ogólne wyniki biznesowe Huawei były zgodne z prognozami. Na koniec 2022 roku nasz wskaźnik zobowiązań wyniósł 58,9%, a saldo gotówki netto wynosiło 176,3 mld juanów (ok. 25,3 mld dolarów). Ponadto suma aktywów ogółem osiągnęła poziom biliona juanów, w dużej mierze składające się z aktywów obrotowych, takich jak gotówka, inwestycje krótkoterminowe i aktywa operacyjne. Nasza pozycja finansowa pozostaje solidna i cechuje się silną odpornością oraz elastycznością ​- dodała Sabrina Meng, dyrektor finansowa Huawei.

HarmonyOS, Kunpeng, Ascend

Huawei jest zwolennikiem wspólnego rozwoju ze swoimi partnerami ekosystemowymi i wierzy, że otwartość oraz współpraca prowadzą do wspólnego sukcesu. Firma kontynuuje rozwój swoich platform HarmonyOS, Kunpeng, Ascend i rozwiązań chmurowych, koncentrując się na poprawie doświadczeń deweloperów, a także umożliwiając rozwój i wspierając swoich partnerów. Huawei współpracuje obecnie z ponad 9 milionami programistów i ponad 40 000 partnerów ekosystemowych, aby napędzać rozwój wspólnych innowacji i tworzyć większą wartość dla swoich klientów.

- Rok 2023 będzie kluczowy dla Huawei. Czeka nas spora presja, ale mamy to, czego potrzeba, aby wyjść z niej zwycięsko - z możliwościami rozwoju, odpornym portfelem biznesowym, unikalną przewagą konkurencyjną, trwałym zaufaniem naszych klientów i partnerów oraz odwagą, aby inwestować w badania i rozwój. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do konfrontacji z wszelkimi wyzwaniami, które staną na naszej drodze, kładąc solidny fundament pod trwały rozwój ​- podsumował prezes Xu.

Sprawozdania finansowe w raporcie rocznym 2022 były niezależnie kontrolowane przez międzynarodową firmę KPMG, jedną z czterech największych firm audytorskich na świecie.

