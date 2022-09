Iga Świątek, kampania, fot. PZU

Wakacje się skończyły, a na uczniów czekają nowe wyzwania. Z tej okazji Iga Świątek oraz jej główny sponsor PZU, przygotowali specjalną niespodziankę. Największy polski ubezpieczyciel wraz z pierwszą rakietą świata życzą uczniom, by nigdy nie tracili wiary w siebie i swoje możliwości. Iga jest tego najlepszym przykładem – dzięki ciężkiej, systematycznej pracy znalazła się na szczycie rankingu WTA.

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym roku – US Open. W tym samym czasie uczniowie rozpoczynają rok szkolny. To dobry moment, by oprócz niezbędnych przyborów oraz książek, zapewnić swojemu dziecku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wrzesień to czas, kiedy rodzice decydują się na gotową ofertę ubezpieczenia, dostępną w placówce, do której uczęszcza dziecko. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie, które kupujemy za pośrednictwem szkoły jest zwykle dostosowane do możliwości finansowych wszystkich rodziców, co może oznaczać niższą składkę, ale też mniejszą sumę ubezpieczenia i zakres ochrony. Warto zatem pomyśleć ofercie, która jest dostosowana do naszych potrzeb.

NNW PZU Edukacja

Ubezpieczenie daje możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia, od której zależy wysokość odszkodowania. Zapewnia też swobodę decyzji, czy w razie wypadku odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (w tym przypadku wysokość wypłaty zależy od trwałego uszczerbku na zdrowiu, którego wielkość ustali lekarz), czy też od razu – za sam fakt zdarzenia, np. za złamanie ręki.

NNW PZU Edukacja zadziała w sytuacjach, gdy dziecku zdarzy się nieszczęśliwy wypadek (np. złamie rękę, nogę czy palec), zostanie pogryzione przez psa czy inne zwierzę lub w razie nagłego zatrucia gazami, substancjami chemicznymi czy porażenia prądem lub piorunem. Co ważne PZU NNW Edukacja zapewnia również m.in. rehabilitację, pomoc psychologiczną po chorobie lub wypadku oraz korepetycje, które pomogą nadrobić zaległości w nauce po dłuższej nieobecności.

Pakiety dostępne online

Ubezpieczyciel oferuje również polisę PZU NNW Szkolne. Umożliwia ona szybkie i sprawne zawarcie umowy przez internet – w serwisie mojePZU. Do wyboru są trzy warianty, które różnią się zakresem świadczeń i sumą ubezpieczenia. Polisa obejmuje najczęstsze wypadki i inne zdarzenia losowe, które mogą przydarzyć się dzieciom. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego stan zdrowia dziecka się pogorszy, PZU wypłaci odszkodowanie, zwróci koszty leczenia (w tym rehabilitacji, konsultacji lekarskich i lekarstw), a także zapewni m.in. pomoc medyczną i inne usługi assistance.