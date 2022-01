Rami Al-zayat on Unsplash

W aplikacjach mobilnych spędzamy więcej czasu niż kiedykolwiek - teraz jest to 4,8 godziny dziennie na największych rynkach. Wydajemy w nich też coraz więcej. Wydatki konsumentów na aplikacje mobilne osiągnęły w 2021 roku 170 miliardów dolarów, zgodnie z nowo opublikowanym raportem App Annie „State of Mobile 2022”. Liczba ta wzrosła o 19% rok do roku, co stanowi spadek o zaledwie jeden punkt procentowy w stosunku do tempa wzrostu, które firma podała w poprzednim raporcie rocznym.

Wzrost liczby pobrań aplikacji spadł nieco bardziej. Chociaż dzisiejsi konsumenci instalują więcej aplikacji niż kiedykolwiek – 230 miliardów zostało pobranych w 2021 roku, tempo wzrostu zwalnia. W styczniu 2021 r. App Annie odnotowała wzrost pobrań o 7% rok do roku w 2021 r., który obecnie spadł do zaledwie 5% w 2021 r.

Ile czasu spędzamy w aplikacjach mobilnych?

Raport odnotował, że przeciętny Amerykanin ogląda na przykład 3,1 godziny telewizji dziennie, ale w ciągu ostatniego roku spędzili 4,1 godziny na swoich urządzeniach mobilnych, a i tak nie jest to najwyższy wynik. Na rynkach takich jak Brazylia, Indonezja i Korea Południowa w 2021 r. użytkownicy spędzają nawet 5 godzin dziennie przyklejeni do swoich telefonów.

Większość tego czasu spędzamy w aplikacjach społecznościowych, fotograficznych i wideo. Zajmowały one 7 z każdych 10 minut spędzonych na telefonie komórkowym. Te kategorie, wraz z aplikacjami rozrywkowymi, są również atrakcyjne dla użytkowników przedstawicieli pokolenia Z, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Pozostając przy Zetach, najczęściej używają oni Instagrama, TikToka, Snapchata i Netfliksa. Milenialsi tymczasem wybierają Facebooka, Messengera, Amazona i WhatsAppa. Pokolenie X, które zostało teraz wrzucone do grupy demograficznej Baby Boomer, korzysta z The Weather Channel, Amazon Alexa, NewsBreak i Ring.

Ile wydajemy w aplikacjach mobilnych?

Dłuższy czas spędzany w aplikacjach miał bezpośredni wpływ na wydatki konsumentów. W Stanach Zjednoczonych utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 zmusiły użytkowników do robienia zakupów, pracy, nauki, gier i rozrywki w domu, co oprowadziło to do „fenomenalnego” wzrostu wydatków konsumenckich, powiedziała App Annie, Rynek wzrósł do 43 miliardy dolarów w 2021 r., czyli o 10,4 miliarda więcej niż w 2020 roku. To wzrost o 30% rok do roku, czyli więcej niż średnia światowa.

Poza wydatkami konsumenckimi, które obejmowały płatne aplikacje, subskrypcje i zakupy w aplikacjach, rynek aplikacji mobilnych osiągnął w 2021 r. 295 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 23% rok do roku. Oczekuje się, że w 2022 r. rynek wzrośnie do 350 miliardów dolarów, dzięki dużym wydarzeniom, w tym igrzyskom olimpijskim w Pekinie i środkom w USA.

Liczba nowych aplikacji mobilnych również wzrosła w 2021 r.. Wydawcy wprowadzili 2 miliony nowych aplikacji i gier, co zwiększyło łączną liczbę aplikacji i gier kiedykolwiek wydanych w App Store i Google Play do ponad 21 milionów. Oczywiście starsze aplikacje i gry były przez lata usuwane przez samych wydawców lub sklepy z aplikacjami podczas czyszczenia. Obecnie w sklepach z aplikacjami dostępnych jest 5,4 mln aplikacji i gier, z czego 1,8 mln na iOS i 3,6 mln w Google Play.