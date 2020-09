Ile Polacy wydają na kosmetyki, co o nich wiedzą oraz jak często je kupują? Oto wyniki badania

Kosmetyki. Fot.: StockSnap, Pixabay

Jak wybieramy kosmetyki? Z ilu kosmetyków korzystamy na co dzień i jak podejmujemy decyzję o ich zakupie? Ile czasu poświęcamy na codzienną pielęgnację ciała, tworzy i paznokci? To tylko niektóre pytania, na które udziela odpowiedzi badanie przeprowadzone na grupie 1472 mężczyzn i kobiet, dotyczące zwyczajów zakupowych oraz codziennych rytuałów związanych z kosmetykami. Jak się okazuje kupując kosmetyki do pielęgnacji, zwracamy uwagę przede wszystkim na ich cenę, a dopiero potem na skład.

W ostatnich miesiącach wielu Polaków postanowiło bardziej zatroszczyć się o własne ciało. Pandemia i związana z nią konieczność pozostania w domach sprawiła, że staliśmy się bardziej świadomi własnych potrzeb i zaczęliśmy zwracać nieco większą uwagę na naszą codzienną pielęgnacyjną rutynę. Wielu z nas dopiero teraz odkryło, jak wygodne jest zamawianie kosmetyków przez internet oraz nauczyło się uwzględniać w swoich wyborach takie czynniki, jak skład produktów kosmetycznych czy opinie i recenzje innych osób.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

1. 65% badanych Polaków twierdzi, że dba o siebie, a nasze podejście do codziennej pielęgnacji zmienia się wraz z wiekiem. Młodsi badani skupiają się przede wszystkim na pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, podczas gdy starsi częściej skłaniają się ku medytacji, zbilansowanej diecie oraz suplementom i witaminom.

2. Kupując kosmetyki do pielęgnacji, zwracamy uwagę przede wszystkim na ich cenę, a dopiero potem na skład. Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego produktu, szukamy w internecie dokładniejszych informacji i recenzji.

3. Zapas kosmetyków do twarzy i ciała uzupełniamy z różną częstotliwością – co miesiąc lub kilka razy w roku. W drogeriach wydajemy średnio 200 zł miesięcznie, a najwięcej pieniędzy przeznaczamy na kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

4. Do dbania o siebie motywują najbardziej osobiste pobudki. Chcemy zadbać o swoje samopoczucie i zdrowie oraz podobać się innym osobom.

5. Twarz i ciało pielęgnujemy zwykle raz dziennie, a włosy – kilka razy w tygodniu. Z reguły niezbędne zabiegi przeprowadzamy wieczorem, kiedy mamy najwięcej czasu, by dokładnie o siebie zadbać.

6. Nie boimy się nowości. Blisko 45% Polaków często testuje nowe kosmetyki, z których wcześniej nie korzystali.

7. Choć 67,5% ankietowanych potrafi rozpoznać tylko część składników obecnych w kosmetykach, umiemy zidentyfikować te, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Świadome wybory częściej podejmują jednak kobiety niż mężczyźni.

Chcemy dobrze się czuć

Niemal 65% badanych przyznaje, że na co dzień stara się o siebie dbać. Wśród nich blisko co piąty przykłada do troski o własne ciało szczególną uwagę – zwłaszcza ankietowani w wieku 35-44 (tu odsetek odpowiedzi „bardzo o siebie dbam” był najwyższy i wyniósł 6,8%).

31% Polaków twierdzi, że chciałoby zadbać o siebie bardziej niż do tej pory, podczas gdy dla nieco ponad 4% w ogóle nie jest to priorytetem. Co ciekawe, tę ostatnią odpowiedź niemal dwa razy częściej wskazywali mężczyźni (8%) niż kobiety (3%).

Co motywuje nas do troski o własne ciało? Dla niemal 9 na 10 ankietowanych Polaków regularna pielęgnacja wynika z wewnętrznej potrzeby i wpływa na ich dobre samopoczucie. 65% badanych przyznaje, że główną motywacją jest dbanie o zdrowie. Trzecim najczęściej wskazywanym powodem (63,8% odpowiedzi) jest opinia innych – chcemy podobać się swoim najbliższym (35,7%) lub wywrzeć dobre wrażenie na nowo poznawanych osobach (28,1%). Dla co czwartego Polaka, który wziął udział w badaniu, właściwa pielęgnacja stanowi konieczność ze względu na różnego rodzaju problemy dermatologiczne.

Cena ważniejsza niż skład, czyli jak Polacy kupują kosmetyki

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy kupujemy z różną częstotliwością. 39% badanych uzupełnia swoje zapasy co miesiąc, podczas gdy ok. 42% robi to raz na kilka miesięcy. Łącznie na kosmetyki wydajemy średnio mniej niż 200 zł miesięcznie, choć w dużej mierze zależy to od ich przeznaczenia. Na środki do pielęgnacji twarzy 4 na 10 Polaków przeznacza nawet do 300 zł, podczas gdy w przypadku kosmetyków do ciała więcej niż 100 zł wydaje tylko co piąta osoba. Dla blisko 39,2% wydatki mogą być nieco wyższe, bo właśnie taki odsetek badanych przyznaje, że oprócz kosmetyków w codziennej pielęgnacji stosuje również nutrikosmetyki, czyli suplementację.

Cena jest zresztą decydującym czynnikiem przy wyborze kosmetyków, zwłaszcza wśród badanych do 44. roku życia. Drugim najważniejszym kryterium jest dla nas naturalny skład. Co ciekawe, największą uwagę zwracają na niego Polacy w wieku 45-64, dla których odpowiednio dobrane, naturalne składniki są nawet ważniejsze niż atrakcyjna cena. W dalszej kolejności przy zakupie bierzemy pod uwagę zapach kosmetyków, opinie znajomych oraz markę producenta.

Zdecydowanie najmniejsze znaczenie podczas podejmowania decyzji o zakupie kosmetyku ma dla nas to, czy produkt jest wegański. Z reguły nie kierujemy się również wyglądem opakowania ani rekomendacjami znanych osób (np. celebrytów czy influencerów).

Blisko 45% ankietowanych Polaków przyznaje, że często testują nowe kosmetyki, których wcześniej nie używali. Do zakupów podchodzimy jednak ostrożnie: aż 8 na 10 osób przed podjęciem decyzji szuka w internecie najważniejszych informacji o produkcie i czyta jego recenzje. Ponadto w wielu ankietach przewijały się wspomniane wcześniej kłopoty z doborem odpowiednich preparatów.

Źródło: nutridome.pl

Co wiemy o kosmetykach?

Choć skład kosmetyków to dla Polaków drugie najważniejsze kryterium przy ich wyborze, zdecydowana większość z nas (67,5%) wśród podanych na etykiecie łacińskich nazw potrafi rozpoznać tylko część składników. 17% badanych (w tym co siódma kobieta i co piąty mężczyzna) przyznaje, że zupełnie nie potrafi ocenić konkretnego produktu na podstawie jego składu. Tylko niecałe 16% twierdzi, że pod tym względem podejmuje w pełni świadomą decyzję. Z analizą składu kosmetyków najlepiej radzą sobie Polacy w wieku 35-44 – wśród nich co piąta osoba twierdzi, że potrafi zidentyfikować i dobrze zna poszczególne składniki.

Badanie pokazało jednak, że zdecydowana większość badanych potrafi wskazać najbardziej szkodliwe substancje obecne w kosmetykach. 73,8% respondentów przyznaje, że powinno się unikać produktów posiadających w składzie SLES i SLS, a 61,4% twierdzi to samo również o parabenach, mogących wywoływać reakcje alergiczne. 4 na 10 osób za szkodliwe uznaje również obecne w składzie konserwanty. To jednak nie do końca prawda: choć konserwanty również mogą powodować alergie, trzeba pamiętać, że ich obecność zapewnia kosmetykom odpowiednią czystość mikrobiologiczną i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, pleśni czy grzybów.

Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że w tym zakresie zdecydowanie większą wiedzę mają kobiety – to one najtrafniej wskazywały szkodliwe składniki. Co trzeci mężczyzna przyznał z kolei, że nie potrafi określić, które substancje mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie.

Źródło: nutridome.pl

Codzienna pielęgnacja i nie tylko

Dla zdecydowanej większości Polaków (niemal 9 na 10 odpowiedzi) dbanie o siebie to przede wszystkim systematyczna pielęgnacja ciała i utrzymanie higieny osobistej. Blisko 45% respondentów spożywa również odpowiednio zbilansowane posiłki lub uzupełnia dietę w niezbędne składniki za pomocą suplementów lub witamin. 36,7% przywiązuje uwagę do aktywności fizycznej: regularnie uprawia sport albo stara się znaleźć czas na trening i ćwiczenia.

Jak pokazują wyniki badania, nasze myślenie o własnym ciele zmienia się wraz z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym częściej do pielęgnacyjnej rutyny dokładamy dodatkowe czynności, takie jak medytacja czy wzbogacanie posiłków o dodatkowe suplementy. Na to, co trafia na talerz, uwagę zwracają zwłaszcza Polacy w wieku 35-44 – wśród nich blisko co czwarty deklaruje stosowanie zbilansowanej diety.

W codziennym dbaniu o siebie ważny jest dla nas również zdrowy rytm dnia, gwarantujący solidną dawkę odpoczynku. Wśród osób, które w naszej ankiecie dopisały swoje własne sposoby na zachowanie dobrych relacji z samym sobą, blisko co czwarta podkreślała znaczenie popołudniowej drzemki czy odpowiedniej liczby godzin na sen.

Jak wyglądają nasze pielęgnacyjne rytuały?

Polacy zgodnie (84,2% odpowiedzi) twierdzą, że regularna pielęgnacja twarzy, ciała i włosów jest dla nich istotnym elementem dbania o siebie. 6 na 10 badanych przyznaje również, że systematyczne zabiegi kosmetyczne stanowią nie tyle przykry obowiązek, co po prostu przyjemność.

Pielęgnacja twarzy to dla nas przede wszystkim jej dokładne mycie. Większość badanych dokłada do niego również kolejne kroki: nakładanie kremu (78,2%), peeling (61,8%), maseczki (55,9%) i tonizowanie (48,8%). Blisko co trzecia osoba stosuje również krem pod oczy (używa go blisko co druga badana kobieta) lub specjalistyczne kosmetyki odżywiające, regenerujące i odmładzające skórę twarzy, takie jak sera czy ampułki.

Zdecydowana większość z nas (62,5%) pielęgnuje twarz przynajmniej raz dziennie. Na komplet zabiegów poświęcamy zwykle nie więcej niż 30 minut, najczęściej wieczorem.

Oprócz mycia pielęgnacja naszego ciała obejmuje przede wszystkim nakładanie balsamów oraz peeling. Co piąta badana osoba stosuje również zabiegi ujędrniające. O swoje ciało zdecydowanie dokładniej dbają Polki – dla mężczyzn pielęgnacja znacznie częściej kończy się na zwykłym prysznicu lub kąpieli.

Na co dzień w większości korzystamy z co najwyżej dwóch różnych kosmetyków do pielęgnacji ciała (71%), choć już co czwarta osoba ma ich w swojej łazience nawet pięć.

W przypadku włosów, blisko 30% badanych Polaków przyznaje, że oprócz regularnego mycia nie poddaje swoich włosów żadnym innym pielęgnacyjnym zabiegom. Dla pozostałych niemal nieodłącznym elementem dbania o włosy jest nakładanie odżywki lub maski – używa ich aż 9 na 10 osób. Prawie co druga dodatkowo sięga też po olejki, a co dziesiąta odżywia i regeneruje swoje włosy za pomocą profesjonalnych zabiegów, takich jak keratynowe prostowanie. Wśród stosowanych metod pielęgnacji badani często wymieniali również wcierki i płukanki oraz masaże i peelingi skóry głowy.