Zakupy kosmetyków online. Tych artykułów kupujemy najwięcej

dziewczyna, kobieta, makijaż, kosmetyki, fot. xusenru, pixabay

Rok 2020 to czas dynamicznych zmian w preferencjach zakupowych Polaków. Po pierwsze kupujemy w sieci coraz więcej kosmetyków i środków czystości, po drugie nasze zakupy stają się coraz bardziej zróżnicowane. Z danych Ceneo.pl wynika, że w naszych internetowych koszykach coraz częściej pojawiają się artykuły, które do tej pory kupowaliśmy prawie wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Najchętniej kupowane kosmetyki

W 2020 roku, w sieci, najchętniej kupowanymi przez nas kosmetykami wciąż były perfumy i wody toaletowe. Według Ceneo.pl, ruch internetowy związany z tą kategorią produktów to aż 23,75% całego ruchu dotyczącego kosmetyków. Z kolei 14,63% ruchu związane jest z dermokosmetykami, na trzecim miejscu są produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów (13,70%). Następne miejsca zajmują produkty do makijażu (12,77%) i do pielęgnacji twarzy (11,56%).

Wyraźnie widać, że pandemia zmieniła strukturę naszych zakupów. Stały się one bardziej zróżnicowane. Dodatkowo, coraz większą uwagę zaczęliśmy zwracać na higienę i pielęgnację, a mniejszą na wygląd. Na przykład w 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019, ruch internetowy związany z zakupami artykułów higienicznych wzrósł aż o 5588%. Wcześniej praktycznie w ogóle nie kupowaliśmy tych produktów w sieci. Dynamicznie rosło również zainteresowanie kosmetykami do kąpieli (o 90%), zestawami dla kobiet (o 46%), artykułami do pielęgnacji twarzy (o 41%) i do pielęgnacji i stylizacji włosów (o 36%). Zainteresowanie perfumami i wodami toaletowymi wzrastało nieco mniej dynamicznie – o 7%, dermokosmetykami o 23%, a produktami do makijażu zaledwie o 1%.

Produkty do sprzątania domu

Z kolei wśród produktów do sprzątania domu, największym zainteresowaniem Polaków cieszyła się chemia gospodarcza (24%), artykuły do sprzątania ręcznego (22,6%) i do prania (21,9%). Bardzo dynamicznie rośnie nasze zainteresowanie selektorami odpadków (o 150%), koszami na śmieci (o 127%), odświeżaczami powietrza (o 103%) i artykułami do zmywania (o 102%). Podobnie jak w przypadku kosmetyków, coraz częściej interesujemy się produktami, które do tej pory rzadko kupowaliśmy w sieci. Wyraźnie też widać, że Polacy chcą segregować śmieci i gotowi są przeznaczyć na ten cel coraz większe środki finansowe.

Ile wydajemy na kosmetyki?

Szczególnie interesujące są dane Ceneo.pl dotyczące średniej wartości koszyków zakupowych. Uwagę należy zwrócić na kosmetyki do twarzy i dermokosmetyki. W pierwszej kategorii wartość koszyka zakupowego wzrosła z 52 zł w roku 2019 do 81 zł w 2020, dalszy wzrost do 96 zł miał miejsce w pierwszych miesiącach 2021 roku. Z kolei w przypadku dermokosmetyków średnia wartość koszyka wzrosła z 73 zł w roku 2019 do 82 zł w 2020 i 95 zł w kwietniu 2021. W przypadku najważniejszej kategorii produktów, czyli perfum i wód toaletowych wartość koszyka spadła ze 177 złotych w roku 2019 do 166 zł w 2020, jednak w kwietniu 2021 nastąpił bardzo dynamiczny wzrost do 234 zł. W przypadku produktów do makijażu zanotowano spadek z 70 zł w 2019 roku do 65 zł w roku 2020 i 63 zł w 2019. Te dane potwierdzają, że wzrasta nasze zainteresowanie produktami do higieny osobistej i kosmetykami pielęgnacyjnymi, natomiast pracując zdalnie odczuwamy mniejszą potrzebę inwestowania w swój wygląd.

Wśród produktów do sprzątania domu, w 2020 wartość koszyka zakupowego wzrosła tylko w przypadku dwóch kategorii produktów: chemii gospodarczej (z 48 do 52 zł) i odkamieniaczy (z 40 do 41 zł). Z kolei dynamiczne spadki pojawiły się w przypadku odświeżaczy powietrza (z 35 do 29 zł), artykułów do sprzątania ręcznego (z 75 do 66 zł) i zmywania (z 32 do 28 zł). Pierwsze miesiące 2021 roku zmieniły tę sytuację. Wzrosty zanotowano w kategorii selektorów odpadków (z 225 do 249 zł), worków i opakowań próżniowych (z 41 do 43 zł) i koszy na śmieci (ze 125 na 132 zł). Wyraźnie, aż o 20%, (z 52 na 41 zł) spadła średnia wartość koszyka dla artykułów chemii gospodarczej. W sieci wydajemy nieco mniej na produkty do sprzątania, jednak coraz chętniej segregujemy śmieci.

Kto kupuje najwięcej kosmetyków przez internet?

Największą grupą nabywców kosmetyków są osoby w wieku od 25 do 34 lat. Stanowią one aż 36,5% wszystkich nabywców. Drugą, najbardziej aktywną grupą są konsumenci w wieku 35 – 44 lata (21% ogółu). Według Ceneo.pl we wszystkich grupach wiekowych wyraźnie dominują kobiety. Ogółem stanowią one aż 77% nabywców.

Dodatkowo zakupy kosmetyków dokonywane przez kobiety są znacznie bardziej zróżnicowane pod względem asortymentu. Kobiety najchętniej kupują artykuły do pielęgnacji twarzy (17%), do pielęgnacji i stylizacji włosów (16,9%), dermokosmetyki (16,4%), perfumy i wody toaletowe (15,2%) oraz produkty do makijażu (12,9%). Natomiast wśród mężczyzn absolutnie dominującą grupą produktów są perfumy i wody toaletowe. Stanowią one aż 25,4% wszystkich zakupów. Mężczyźni interesują się również produktami do pielęgnacji i stylizacji włosów (13,8%), dermokosmetykami (13,3%) oraz artykułami do pielęgnacji twarzy (12,1%).

W przypadku produktów do sprzątania domu, grupa wiekowa 25 – 34 lata dominuje nieco mniej wyraźnie. Stanowi 32,8% nabywców. Natomiast nabywcy w wieku 35 – 44 lata, podobnie jak w przypadku kosmetyków, stanowią 21% ogółu. Również w tym przypadku zdecydowaną większość klientów stanowią kobiety. Jest ich aż 69%.

Analizując dane Ceneo można odnieść wrażenie, że w polskich gospodarstwach domowych kobiety wolą prać a mężczyźni sprzątać. Kobiety najczęściej poszukują w internecie artykułów do prania (27,5%), sprzątania ręcznego (25,3%) oraz chemii gospodarczej (19,4%). Z kolei wśród mężczyzn najbardziej popularne są produkty chemii gospodarczej (24,5%), do prania (24,1%) i do sprzątania ręcznego (24,1%).

Pewne jest, że w dalszej części 2021 roku czekają nas dalsze intensywne zmiany na rynku e-commerce. Zarówno na rynku kosmetyków, jak i środków czystości tendencje, jakie pojawiły się w roku 2020 są zupełnie inne niż te, które obserwujemy na początku roku 2021. Oprócz dynamiki i struktury sprzedaży, analitycy będą musieli obserwować również wzrosty cen. W skali całej gospodarki wysoka konkurencyjność sektora internetowego może stanowić nadzieję na powstrzymanie dynamicznego wzrostu inflacji.