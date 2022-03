InPost Mobile z rekordową liczbą użytkowników

Aplikacja InPost Mobile wg badań Mediapanel Gemius ma już ponad 9,5 mln użytkowników i jest drugą najbardziej popularną ecommerce'ową aplikacją mobilną w Polsce. Za pośrednictwem InPost Mobile można nadawać i odbierać przesyłki w Paczkomatach, a także korzystać z popularnych, dodatkowych usług – takich, jak szybkie zwroty, przedłużenie terminu odbioru przesyłki z Paczkomatu czy Strefa Ułatwionego Dostępu.

– Aplikacja InPost Mobile to centrum naszej komunikacji z klientem. Pozwala łatwo zarządzać przesyłkami i korzystać z coraz szerszego wachlarza usług dodatkowych. Mogę śmiało powiedzieć, że ani w Polsce, ani w Europie nikt w branży logistycznej nie dysponuje tak dopasowanym do potrzeb klientów i wygodnym narzędziem do zarządzania relacjami oraz komunikacją z klientem. Tworząc aplikację w centrum postawiliśmy potrzeby naszych klientów i właśnie pod te potrzeby zbudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę technologiczną. Jestem dumny, że to zaowocowało tak wysoką pozycją na liście najchętniej używanych aplikacji w Polsce. Na pewno jednak nie osiądziemy na laurach i już wkrótce użytkownicy naszej aplikacji mogą spodziewać się kolejnych nowych funkcjonalności – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.