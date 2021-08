Instagram Shop. W zakładce sklepu pojawią się reklamy

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Instagram który rok temu przeprojektował główny ekran aplikacji, by zmieścić na nim usługę e-commerce, właśnie wprowadza do niej reklamy. Pojawią się we wszystkich krajach, w których dostępna jest karta Sklepu.

Teraz przedmioty w Sklepie pojawiają się w dwukolumnowej siatce kwadratowych kafelków. Reklamy będą wyświetlane podobnie, jako kafelek w tej samej strukturze, ale będą dodatkowo oznaczone jako „Sponsorowane” w lewym dolnym rogu obrazu. Po kliknięciu będą prowadzić do strony ze szczegółami produktu, która wyświetli więcej informacji o przedmiocie, dodatkowe zdjęcia i inne produkty tej samej marki. Użytkownicy będą mogli zapisać produkt z reklamy na swojej liście życzeń lub udostępnić go znajomemu.

Jeśli jednak reklama będzie dla użytkownika nieodpowiednia, będzie mógł przytrzymać kafelek, aby wyświetlić opcje ukrycia lub zgłoszenia reklamy.

Reklamy będą uruchamiane w modelu aukcyjnym i będą wyświetlane tylko na urządzeniach mobilnych, jako że zakładka Shop nie jest dostępne na wersji desktopowej.

Instagram zdecydował się wprowadzić reklamy po tym, jak przetestował je na amerykańskim rynku z partnerami takimi jak Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare paint, JNJ Gifts, DEUX i Fenty Beauty i są kolejnym etapem social commerce'owej ofensywy Facebooka.

Instagram będzie aplikacją zakupową

Zakładka "Shop" pojawiła się w zeszłym roku w ramach zwrotu Facebooka w kierunku e-commerce i była naturalną konsekwencją wcześniejszych działań.

Powstanie w 2020 r. sklepów na Facebooku i Instagramie uprościło proces budowy miejsca sprzedaży e-commerce i podniosło przychody samemu Facebookowi. Rok 2021 będzie umacnianiem roli właśnie w obszarze handlu elektronicznego, co w obecnej sytuacji przeniesienia większości aktywności do online jest skazane na sukces. Sylwia Dębowska – Lenart, CEO Lenart interactive

Instagram uruchomił Instagram Checkout już w 2019 roku, a także wprowadził dziesiątki innych funkcji zakupowych, w tym tagi produktów, zakupy w Reels - swoim klonie TikTok, posty i historie zakupowe, etc. Co więcej, w czerwcu dyrektor generalny Instagrama, Adam Mosseri, powiedział, że zakupy są jednym z głównych priorytetów Instagrama na 2021 rok i później.

Facebook i Instagram to zdecydowanie największe aplikacje społecznościowe, dzięki którym kupujący mogą odkrywać i kupować produkty. Według ankiety przeprowadzonej przez NPD Group, odpowiednio 41% i 35% użytkowników Facebooka i Instagrama odkrywa marki i produkty modowe w tych aplikacjach, a 51% z nich faktycznie kupuje za pośrednictwem swoich natywnych systemów kasowych.

Mimo że wzrost przychodów Facebooka nadal jest w dużej mierze napędzany przez reklamę cyfrową, to włodarze platformy nie kryją swoich nadziei na dywersyfikację:

Jeszcze trochę potrwa, zanim to połączenie stanie się znaczącymi liczbami. Ale myślę, że strategia jest właściwa”, powiedział dyrektor generalny Mark Zuckerberg w rozmowie z Facebookiem o wynikach za drugi kwartał.

Social commerce dopiero się rozkręca

Facebook nie jest jednak jedyną platformą, która próbuje swoich sił w e-commerce. Właściwie już wszystkie - od Facebooka, przez Pinteresta, YouTube'a i Snapa - inwestują w funkcje zakupów, aby stymulować wzrost przychodów. Szacuje się, że globalny rynek handlu społecznościowego, w latach 2020-2027 będzie rósł w tempie 31,4%, osiągając wartość 604,5 mld USD do 2027 roku. Według danych Stock Apps, 15% firm e-commerce na całym świecie już teraz sprzedaje za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 25% planuje zacząć.

Wiele jednak wskazuje, że znaczna część tego wzrostu będzie generowana na chińskim rynku. To on ma wzrosnąć o 30,5% CAGR w okresie objętym analizą. Według eMarketera, do końca 2020 r. w Chinach będzie 357,2 mln konsumentów korzystających z tego kanału, co odpowiadałoby 30,6% całej populacji. Stany Zjednoczone są na razie daleko w tyle. W 2019 roku sprzedaż w usługach społecznościowych w USA wyniosła 19,42 miliardów dolarów w porównaniu do 186,04 miliardów dolarów w Chinach, czyli prawie 10 razy mniej.

Amerykański giganci doskonale jednak widzą, co się dzieje. Większość aplikacji społecznościowych zaczęła już opracowywać nowe sposoby, które pozwalałyby użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Oprócz Facebooka i Instagrama, Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów. Co więcej, Walmart ogłosił plany zakupu 7,5% udziałów w TikToku, a trudno podejrzewać, że chodzi mu viralowy potencjał lip synców.