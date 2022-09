Fot.: Gerd Altmann, Pixabay - internet, digital

Czwarta edycja dorocznego badania Digital Quality of Life przeprowadzonego przez firmę Surfshark wskazuje, że Polska zajmuje 23. miejsce wśród 117 badanych krajów (92% światowej populacji) pod względem jakości cyfrowego życia. Z pięciu badanych kategorii nasz kraj najgorzej wypada w kwestii infrastruktury cyfrowej (43. miejsce), a najlepiej w cyberbezpieczeństwie (miejsce dziewiąte). Dostępność cenowa Internetu w Polsce plasuje kraj na 26. miejscu, a e-administracja i jakość łączy internetowych odpowiednio na miejscach 27. i 38. Dostęp do Internetu stał się droższy już kolejny raz, podobnie jak w roku poprzednim.

Indeks DQL opiera się na pięciu filarach jakości cyfrowego życia: dostępności Internetu, jakości dostępu do Internetu, e-administracji, infrastrukturze cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwie. W tym roku Polska znalazła się w TOP 30 globalnego rankingu, zajmując 23. miejsce (18. w Europie). Względem zeszłego roku to wyżej o dwie pozycje (25 vs 23). Kraj najsłabiej wypadł w rankingu infrastruktury cyfrowej – by wyrównać wynik z Danią, która zajęła pierwsze miejsce, Polski wynik powinien poprawić się o 30%.

Internet stacjonarny lepszy od mobilnego

Jakość Internetu w Polsce, biorąc pod uwagę prędkości, stabilność i wzrost dostępności, plasuje kraj na 38. miejscu rankingu (16% lepiej od średniej). Dostęp stacjonarny osiąga średnią prędkość 151,7 Mbps (24. miejsce w rankingu), a mobilny – 55Mbps (45. miejsce).

W porównaniu do Litwy - polski Internet mobilny jest 18% wolniejszy, a stacjonarny 7% szybszy. Porównując do zeszłego roku prędkość mobilnego Internetu wzrosła o 13,2% (6,4Mbps), a stacjonarnego o 19,9% (26,1Mbps). Singapur, który w tegorocznym zestawieniu cieszy się mianem kraju z najszybszymi łączami, oferuje odpowiednio 104Mbps i 261Mbps dla łączy mobilnych i stacjonarnych.

Koszt dostępu do Internetu w Polsce

Pod względem dostępności cenowej nadwiślański kraj znalazł się na 26. miejscu rankingu. Polacy mogą kupić 1GB mobilnego transferu za równowartość 85 sekund pracy, co daje wynik 47% niższy od litewskiego. Jednakże w porównaniu do Izraela, który zajął pierwszą lokatę w tej kategorii (5s pracy za 1GB), Polacy na 1GB mobilnego transferu muszą pracować aż 17 razy dłużej.

W porównaniu do ubiegłorocznych wyników Polacy na 1GB mobilnego transferu muszą pracować 64 sekundy więcej.

Stacjonarny dostęp do Internetu kosztuje Polaków około 96 minut pracy miesięcznie. To 5 razy więcej, niż muszą pracować mieszkańcy Izraela – w tym kraju najtańszy pakiet kosztuje równowartość 19 minut pracy. Stacjonarny dostęp do Internetu, względem zeszłorocznego rankingu, znacznie w Polsce potaniał – teraz trzeba pracować 19 minut mniej, niż przed rokiem.

Koszty dostępu do Internetu rosną globalnie

Stacjonarny dostęp do Internetu globalnie staje się rokrocznie mniej atrakcyjny cenowo. W porównaniu do rankingu rok temu trzeba pracować 6 minut więcej niż w 2021. Podobny trend można było zaobserwować w zeszłorocznym badaniu. W niektórych krajach, jak na przykład Uganda czy Wybrzeże Kości Słoniowej, trzeba pracować dwa tygodnie na najniższy pakiet Internetu stacjonarnego. Przy obecnej inflacji, gospodarstwa domowe z najniższymi dochodami mają największe trudności w opłaceniu dostępu. Z badania Surfshark wynika również, że kraje z najsłabszą jakością łączy internetowych to również kraje, w których na pakiet dostępu do Internetu trzeba pracować najdłużej.

- Często kraje z wysoką jakością cyfrowego życia to te z rozwiniętymi gospodarkami, ale nie zawsze pieniądze są w stanie kupić nam cyfrowe szczęście. Dlatego też, czwarty rok z rzędu przeprowadzamy badanie Digital Quality Of Life, by wiedzieć jak w różnych krajach zaspokajane są cyfrowe potrzeby obywateli. Co najważniejsze, nasze badanie pokazuje również cyfrowe nierówności, z powodu których cierpią miliony ludzi na całym świecie – tłumaczy Gabriele Racaityte-Krasauske, Szefowa PR w Surfshark.

Najlepsze i najgorsze kraje do życia

7 z 10 najwyżej punktowanych krajów to kraje europejskie. Nie zmieniło się to od 3. edycji badania. Izrael zepchnął w tym roku Danię na drugie miejsce po dwóch latach jej dominacji. Niemcy są trzecie, a Francja i Szwecja zamykają pierwszą piątkę ze 117 badanych krajów. Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Jemen, Etiopia, Mozambik, Kamerun to ostatnie pięć krajów w rankingu.

USA to kraj z najwyższą jakością cyfrowego życia w regionie, a Izrael jest pierwszy w Azji. Z kolei Południowa Afryka to kraj z najlepszym wynikiem na swoim kontynencie. W Oceanii Nowa Zelandia prześciga Australię.