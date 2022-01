Internet w Polsce coraz szybszy. Oto wyniki badania SpeedTest

Fot.: Gerd Altmann, Pixabay - internet, digital

Czterdzieści dwa miliony testów wykonanych w 2021 roku w Polsce przez użytkowników platformy SpeedTest.pl wskazuje, że był to rok dużych zmian prędkości Internetu. Zarówno w przypadku Internetu domowego jak i mobilnego średnia prędkość pobierania (download) wzrosła aż o 42% w stosunku do 2020 roku. Poprzedni rok był także początkiem wzrostu popularności nowych technologii – Wi-Fi 6 i 5G, które zdecydują o zwiększeniu prędkości w następnych latach.

To nie koniec dobrych wiadomości – przyspieszyło także średnie wysyłanie danych (upload) zarówno w przypadku Internetu domowego (o 30% do 33 Mb/s), jak i mobilnego o 21% (do 10 Mb/s). W 2021 roku spadła również średnia wartość opóźnienia (ping) o ok. 10% w obu kategoriach (odpowiednio do 23 i 34 ms).

Co wpływało na parametry dostępu do Internetu w 2021 roku?

Z kilku niżej wymienionych czynników wspierających tak znaczące przyspieszenie w 2021 roku, trzy pierwsze w ocenie redakcji SpeedTest.pl miały kluczowe znaczenie, a kolejne są sygnalizacją procesów, które w następnych latach zdynamizują rynek dostępu do Internetu:

pandemia COVID-19 i przyspieszenie inwestycji

coraz większy udział łączy światłowodowych FTTH

migracja ofert klienckich do wyższych prędkości

popularyzacja standardu Wi-Fi 6

rozwój technologii 5G – w oczekiwaniu na aukcję częstotliwości

wejście operatorów mobilnych na rynek Internetu stacjonarnego

COVID-19 przyspieszył inwestycje

W 2020 roku branża telekomunikacyjna zmagała się z potężnym ruchem wywołanym restrykcjami „covidowymi”, które wymusiły na uczniach, studentach i osobach pracujących zdalnie korzystanie z domowych łączy internetowych. W wielu miejscach Polski jakość transmisji danych okazała się niezadowalająca dla obsługi zdalnej nauki i pracy.

Trzecia, wiosenna fala z 2021 roku, nie miała już dużego wpływu na jakość łączy internetowych. Operatorzy – szczególnie mobilni – “zmotywowani” wpływem pierwszej fali COVID-19, w trakcie której odnotowano nagły wzrost ruchu o 30-40%, zrealizowali w 2020 roku wiele inwestycji poprawiających pojemność sieci. Dzięki m.in. refarmingowi pasma 2100 MHz, wzrostowi liczby instalacji Carrier Aggregation czy też kontynuacji rolloutu 5G, średnie prędkości od 2020 roku rosły bardziej dynamicznie niż w poprzednich latach. W mniejszym stopniu wpływ pandemii dotyczył Internetu domowego.

Mapa zmian średnich wyników pobierania dla operatorów mobilnych za 2020 i 2021 rok

Internet światłowodowy coraz powszechniejszy

Ta najbardziej pożądana i najlepiej oceniana przez polskich internautów metoda dostępu do Internetu (według badań SpeedTest.pl NPS). Jest ona coraz bardziej popularna i prawdopodobnie już wkrótce stanie się wiodącym rodzajem dostępu do Internetu domowego w Polsce. Wyróżnia się ona zarówno najwyższą średnią prędkością pobierania danych na poziomie 188 Mb/s w 2021 roku (ponad dwukrotnie wyższą od średniej prędkości Internetu domowego), jak i zdecydowanie najniższym pingiem na poziomie 10 ms (dwukrotnie niższym od średniej dla Internetu domowego).

Wraz ze zwiększaniem liczby użytkowników rośnie również pokrycie powierzchniowe. Według danych SpeedTest.pl liczba gmin, w których odnotowano testy FTTH w 2021 r. wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem o blisko 35%.

Obecność testów w technologii FTTH w 2020 i 2021 roku

Tak dynamiczna zmiana pokryciowa wskazuje, że poza inwestycjami operatorów, coraz więcej przyłączeń dokonywanych jest w ramach POPC, choć w tym przypadku odsetek łączy używanych w stosunku do wybudowanych jest jeszcze wciąż niski i wymaga zachęt ze strony operatorów, a być może i państwa. Dynamika wzrostu dostępności sieci FTTH może jeszcze wzrosnąć dzięki decyzji UKE z początku 2021 roku, która określiła zasady i warunki korzystania ze słupów energetycznych przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki temu budowa nowych sieci światłowodowych będzie zarówno tańsza, jak i szybsza.

Migracja ofert klienckich do wyższych prędkości

To mało spektakularny, jednak fundamentalny proces, który równolegle z rozwojem technologicznym „pcha polski Internet do góry”. Co roku kończy się znaczny procent umów na dostęp do Internetu, zawieranych zwykle na 2 lata. Jest to wyjątkowa okazja do przedłużenia kontraktów na kolejny okres, zazwyczaj z nowym routerem i wyższą opcją prędkości. Bardzo często operatorzy kuszą klientów szybszym Internetem w takiej samej (a czasami nawet i niższej) cenie, licząc na ich większe zadowolenie i lojalność. To klasyczna metoda ochrony własnej bazy klienckiej przed migracją do konkurencji.

Wi-Fi 6

Kluczową dźwignią do poprawy jakości Internetu poza siecią dostępową, jest nowoczesność dostarczanego routera, gdyż zdecydowana większość użytkowników korzysta z Internetu w domu poprzez Wi-Fi. Operatorzy dbają głównie o sieć dostępową, oszczędzając na sprzęcie abonenckim, co jest pewną niekonsekwencją, związaną najczęściej ze sprzecznością celów między działami technicznymi a marketingowo-sprzedażowymi.

Różnice między standardami Wi-Fi są ogromne – najbardziej popularne Wi-Fi 2,4 GHz (ponad 65% testów) daje średnią prędkość pobierania w Internecie domowym na poziomie 23 Mb/s, a w dostępach FTTH – ledwie 37 Mb/s, gdy tymczasem Wi-Fi 6 zapewnia odpowiednio 366 i 512 Mb/s, czyli nawet 15 razy szybciej. W chwili obecnej w Polsce odsetek testów wykonanych przez użytkowników tego standardu jest jeszcze bardzo niski i wynosi <1%, a liderem w oferowaniu sprzętu z Wi-Fi 6 jest Orange.

5G, czyli w oczekiwaniu na aukcję

Z powodu odwołania aukcji, nowa technologia w sieciach trzech operatorów została uruchomiona na częstotliwościach wykorzystywanych do transmisji 4G LTE. Niestety, są to pasma mocno już obciążone obecnym ruchem. Plus jako jedyny uruchomił sieć piątej generacji na paśmie dedykowanym, dzięki temu 5G tego operatora ma istotnie lepsze osiągi od pozostałej trójki.

Rozstrzygnięcie przetargu w tym roku powinno wreszcie zdynamizować ten segment.

Wejście operatorów mobilnych na rynek Internetu stacjonarnego

Rok 2021 to także znaczące wejście operatorów mobilnych w rynek Internetu „kablowego”. Play i T-Mobile w ostatnim czasie mocno zintensyfikowały działania sprzedażowe. Obecność na tym rynku dodatkowych 3 silnych marek (poza Orange, który od dawna jest liderem na rynku stacjonarnego dostępu do Internetu) jeszcze bardziej przyspieszy migracje klientów lokalnych sieci WLAN oraz mobilnych do sieci kablowych. Kierunek, w którym zmierza rynek został wytyczony przez przejęcie UPC przez Play.

