iRobot Polska stworzy unikatowe malowanie. Internauci wybiorą najlepszy projekt

iRobot Roomba, sprzątanie, odkurzanie, dom, fot. iRobot

Kontynuując połączenie sztuki z technologią, iRobot Polska wraz z jedną z najbardziej rozpoznawalnych ilustratorek w Polsce, przedstawia projekt Anna Halarewicz x iRobot. W ramach niego, zostanie stworzone m.in. unikatowe malowanie robota sprzątającego iRobot Roomba s9+.

iRobot oraz DLF – polski dystrybutor marki - zdecydowali się kontynuować zeszłoroczną akcję stworzenia jedynego takiego modelu robota sprzątającego marki iRobot. W tym roku do współpracy zaprosił jedną z najlepszych polskich ilustratorek – Annę Halarewicz. Akcja pomalowania iRobot Roomba s9+ to projekt, który już na stałe wpisał się w działania marki na rzecz kultury oraz możliwość włączenia się w działania charytatywne, służące wielu potrzebującym ludziom.

Wybór należy do fanów

W tym roku współpracę z Anną Halarewicz firma oddała w ręce fanów marki iRobot. To oni zdecydują o tym jak będzie wyglądał finalny projekt modelu s9+. Głosowanie na jeden z trzech projektów możliwe jest na oficjalnym profilu marki na portalu społecznościowym Facebook.

Podobnie jak w ubiegłym roku, iRobot w wersji Anny Halarewicz, zostanie przekazany na rzecz jednej z największych akcji dobroczynnych w Polsce.

iRobot Roomba s9+ to jeden z najbardziej inteligentnych urządzeń na rynku. Posiada 3-stopniowy system sprzątania oraz dwie o wiele szersze gumowe szczotki, które jeszcze lepiej radzą sobie ze sprzątaniem podłóg. Roomba s9+ to także nowy, wyjątkowy kształt samego urządzenia. Jego jeden prosty bok i wyposażenie go w dwie szczotki boczne umożliwia dotarcie do trudnych miejsc jak załamania czy kąty pod szafkami. Wszystko dzięki technologii PerfectEdge™, która wynajduje ukryte zabrudzenia. Robot automatycznie opróżnia się do zamkniętego worka AllergenLock, który mieści zawartość aż trzydziestu pojemników. Wyposażony jest również w technologię Imprint Link, która może stworzyć doskonałe uzupełnienie wraz z mopującym robotem z linii Braava. Wszystko po to, aby automatycznie rozpocząć cykl mopowania zaraz po skończonym odkurzaniu.