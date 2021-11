Jacek Braciak i Wojciech Mecwaldowski w świątecznej kampanii Polsat Box

Jacek Braciak, święta, kampania, fot. Polsat

Ruszyła nowa kampania reklamowa Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) promująca propozycje świąteczne operatora. W dwóch spotach telewizyjnych wystąpili znani przez polskich widzów aktorzy Jacek Braciak i Wojciech Mecwaldowski.

Kampania to wynik współpracy marki Polsat Box z agencją Freudschaft (wcześniej Scholz & Friends). Będzie ona prowadzona w telewizji, Internecie i stacjach radiowych. Przygotowane z tej okazji dwa spoty reklamowe wprowadzają widzów w pogodny, świąteczny nastrój świąt, przywołując obraz rodziny poszukującej prezentów gwiazdkowych.

W rolę głowy rodziny po raz kolejny wcielił się Jacek Braciak, który podczas zakupów postanowił odwiedzić salon Polsat Box. Żona i dzieci odnajdują go tam, gdy ogląda mecz. Wspólnie poznają nowe pakiety z bogatą ofertą sportową (spot 30”). Wychodząca z salonu rodzina zostaje zaczepiona przez sprzedawcę – w tej roli wystąpił Wojciech Mecwaldowski – i otrzymuje informację, że to nie koniec prezentów, bo za przeniesiony numer do Plusa czeka ich kolejny – 100 zł zwrotu za każdy numer (spot 15”).

Nowy pakiet podstawowy M Sport to 69 różnorodnych kanałów dla całej rodziny wzbogaconych o stacje: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, Eleven Sports z m.in. włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLiga Santander i wyścigami Formula 1® oraz promocyjnie CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą za 0 zł.

Nowe logotypy

W tym roku Plus i Polsat otrzymały nowe logo. Nowy branding został zaprojektowany tak, aby czytelnie opisywał usługi i produkty pochodzące z Grupy Polsat Plus. Nowe logotypy strategicznych i kluczowych marek Plus (odpowiadającej za „connectivity”) i Polsat (odpowiadającej za „content”) w sposób spójny identyfikują je z Grupą. Zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości, przejrzystości i wykorzystują specjalnie zaprojektowaną dla Grupy, indywidualną typografię, charakterystyczny element graficzny oraz kolory. Zielony kolor Plusa to m.in. innowacja i rozwój oraz troska o środowisko i lepsze życie. Żółty kolor Polsatu to energia, radość i optymizm płynące ze słońca - nierozerwalnie związanego z Polsatem. Dzięki temu marki będą w sposób prosty i wyrazisty kojarzyć się z Grupą, jednocześnie zachowując swój indywidulany charakter i przekaz.