aplikacje mobilne | William Hook | Unsplash

User Acquisition to proces mający na celu pozyskanie nowych użytkowników. W przypadku aplikacji mobilnych składa się on z płatnych kampanii i działań reklamowych, a najbardziej skuteczne są te oparte na danych.

Dlaczego User Acquisition jest tak ważny?

W 2020 r. przekroczyliśmy barierę 9 milionów aplikacji mobilnych na całym świecie i przez ostatnie dwa lata niemal każdego dnia liczba ta rosła. Konkurencja na rynku jest więc bardzo duża, a co za tym idzie - znalezienie sposobów na zwiększenie odkrywania aplikacji przy jednoczesnym przekonaniu użytkowników do ich zainstalowania jest nie lada wyzwaniem. Bez strategii UA może to być wręcz niemożliwe, ale żeby dobrze ją zaprojektować nie należy kierować się przeczuciem czy zgadywaniem. To może prowadzić tylko do przepalenia budżetu.

Pozyskiwanie użytkowników w obecnych czasach można nazwać nauką, ponieważ wymaga ono analizy i optymalizacji dużej liczby danych, śledzenia i wdrażania trendów oraz zrozumienia odbiorców aplikacji, czyli m.in. tego skąd i dlaczego przychodzą.

Jakimi kanałami można pozyskiwać użytkowników?

Najpopularniejszymi metodami w tym obszarze są oczywiście Google Ads czy Meta Ads, ale to niejedyne rozwiązania, jakie oferuje rynek. Aplikacje mogą być również promowane np. w systemie smart pre-instalacji. Oznacza to, że użytkownik uruchamiając smartfon po raz pierwszy lub po aktualizacji systemu, otrzymuje sugestie aplikacji do zainstalowania. Propozycje są tworzone w oparciu o ankietę preferencji uzupełnianą przez konsumenta. Kolejnym sposobem jest promocja aplikacji w innych aplikacjach i jest to jeden z najefektywniejszych kanałów pozyskiwania nowych użytkowników. Niezależnie od wybranej strategii - działania muszą być dobrze zaplanowane, a także dopasowane do rodzaju aplikacji i jej użytkowników. Warto też zadbać o kreatywne rozwiązania reklamowe, które przyciągną uwagę konsumentów. W tym celu można np. wykorzystać technologie, które na ten moment są raczej sporadycznie spotykane w reklamach, jak: AR, VR czy 3D.

Realizacja działań na własną rękę czy z partnerem?

Deweloperzy i właściciele aplikacji mogą oczywiście samodzielnie realizować wymienione działania. Jeśli jednak nigdy wcześniej tego nie robili, może to prowadzić do niewłaściwego inwestowania środków, a więc być mało efektywne. Na szczęście w branży funkcjonuje wiele sieci reklamowych specjalizujących się w różnych rodzajach promocji i sposobach dotarcia do jakościowych użytkowników. Warto skorzystać z usług współpracujących z nimi firm. Nie tylko doradzą, jaki kanał reklamowy będzie najlepszy dla danej aplikacji, ale też kompleksowo zrealizują cały proces - od stworzenia kreacji, przez negocjowanie stawek, po emisję.

Aleksandra Keller

User Acquisition Specialist

aBooster