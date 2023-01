Pinterest | Charlesdeluvio | Unsplash

Pinterest to kanał głównie inspiracyjny, na którym użytkownicy najczęściej poszukują pomysłów i kreatywnych rozwiązań zakupowych, kulinarnych, modowych czy designerskich. Sieć Kaufland Polska postanowiła dotrzeć do konsumentów, oferując na swoim kanale treści kulinarne – liczne przepisy na zdrowe, pożywne i smaczne dania oraz przekąski. Zaproponowane przepisy łatwo odtworzyć – wiele z nich bazuje na produktach marek własnych sieci. Dodatkową zachętą dla internautów do spróbowania swoich sił w gotowaniu są nowoczesne aranżacje zdjęciowe ukazujące gotowe potrawy oraz sposób ich podania.

Kaufland prowadzi obecnie kampanię digitalową, głównie w przestrzeni social mediów, nawiązującą do Veganuary – wyzwania mającego na celu zachęcenie konsumentów do spróbowania diety roślinnej. W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się obawy – brak pomysłów na dania czy nieznajomość przepisów kuchni wegańskiej – sieć postanowiła zainspirować konsumentów m.in. w nowym medium społecznościowym.

Obecnie na profilu sieci Kaufland w Pintereście można znaleźć propozycje przepisów kuchni wegańskiej, ale nie tylko. Znajdziemy tam również liczne przepisy idealne np. na karnawałowe dania i przekąski. Szeroki wybór i różnorodność potraw pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie – zarówno miłośnikom kuchni polskiej, jak i fanom orientalnych smaków czy słodkich przekąsek.

Pinterest sieci Kaufland to również doskonała inspiracja przed rodzinnymi spotkaniami oraz ważnymi wydarzeniami – kanał będzie nieustannie uzupełniany o kolejne przepisy adekwatne do pory roku czy nadchodzących świąt. Dla ułatwienia dania podzielone są na kategorie – znajdziemy tam m.in. przekąski, pomysły na lunche, pożywne śniadania czy oryginalne przepisy świąteczne.

Firma Kaufland Polska obecna jest także na LinkedInie, Instagramie, Facebooku, TikToku oraz YouTube.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 239 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.

Pobierz ebook "Agencje social media i marketing w mediach społecznościowych"